Eau sur la Lune : la Nasa pense avoir résolu une énigme ; SpaceX : le plus grand lanceur au monde prend forme

Une vue de la Terre depuis la Lune, prise le 20 juillet 1969.

Et aussi : Ce qu'il s'est vraiment passé lors de l'amarrage du module Nauka à la Station spatiale ; Ingenuity vient de réaliser son 11e vol, voici ce qu'il a fait ; L'exoplanète la moins massive connue à ce jour graviterait avec une planète océan

SpaceX : le plus grand lanceur au monde prend forme

SpaceX et Elon Musk continuent de faire rêver petits et grands en rendant publiques toutes les étapes de la construction du plus grand lanceur au monde. Aujourd'hui, un prototype de ce futur lanceur a pris forme lorsque le StarShip SN20 a été installé sur l'étage principal SuperHeavy B4.

Eau sur la Lune : la Nasa pense avoir résolu une énigme

L'année dernière, la Nasa annonçait la détection d'eau presque partout sur la Lune via le télescope à infrarouge aéroporté Sofia. On pensait que la présence d'eau était nécessairement limitée au fond de certains cratères lunaires, dans l'ombre, sous forme de glace. On pense comprendre maintenant pourquoi il n'en serait rien.

Ce qu'il s'est vraiment passé lors de l'amarrage du module Nauka à la Station spatiale

Dans une interview accordée au The New York Times, Zebulon Scoville, le directeur de vol, en charge du centre de contrôle de Houston au moment de l'amarrage de Nauka, explique que l'incident avec les propulseurs du module Nauka a été plus grave que ce que laissaient entendre les premiers communiqués.

Ingenuity vient de réaliser son 11e vol, voici ce qu'il a fait

Le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa a publié de nouvelles images prises par l'hélicoptère Ingenuity sur Mars lors de son 11e vol. L'agence américaine a déjà annoncé une 12e mission de reconnaissance en amont des déplacements du rover Perseverance.

L'exoplanète la moins massive connue à ce jour graviterait avec une planète océan

L 98-59 est une naine rouge M très proche du Soleil avec plusieurs exoplanètes rocheuses. Elles sont à portée du télescope James-Webb et sont destinées à devenir une des pierres angulaires de l'exoplanétologie comparative des planètes telluriques en ce qui concerne l'analyse des atmosphères. Ce système contient la moins massive des exoplanètes détectées à ce jour, sœur de trois autres dont l'une est peut-être une planète océan.

