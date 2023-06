Des traces des supernovae à antimatière ont été découvertes autour de la Voie lactée ; Des nouvelles de l’avion spatial Dream Chaser qui doit voler cette année

DreamChaser, ALEX WONG / GETTY IMAGES / NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Et aussi : Le James-Webb détecte des molécules organiques dans l'Univers il y a 12 milliards d'années ; Une image spectaculaire et inédite de Mars pour célébrer les 20 ans de la sonde Mars Express ; Parker Solar Probe a effleuré le Soleil pour percer le secret des vents solaires

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Des traces des supernovae à antimatière ont été découvertes autour de la Voie lactée

Une équipe d'astronomes principalement chinois et japonais a trouvé des traces d'étoiles exotiques plus de 200 fois plus massives que le Soleil et qui existaient il y a plus de 13 milliards d'années autour de la Voie lactée. Ces étoiles produisaient à un moment de leur vie de l'antimatière.

> Lire la suite sur Futura Science

Des nouvelles de l’avion spatial Dream Chaser qui doit voler cette année

D’ici quelques mois, le paysage spatial devrait compter un nouveau véhicule avec le Dream Chaser de Sierra Space dont le premier vol est prévu vers la fin de l’année. Ce véhicule qui ressemble à un avion, et en sera vraiment un dans sa version habitée, bénéficie de plusieurs contrats de la Nasa pour ravitailler la Station spatiale internationale. Dans un futur proche, il sera également utilisé pour la desserte de la station spatiale Orbital Reef.

> Lire la suite sur Futura Science

Le James-Webb détecte des molécules organiques dans l'Univers il y a 12 milliards d'années

Quand une chimie organique capable de faire apparaître et évoluer la vie telle que nous la connaissons est-elle apparue dans le cosmos observable ? Probablement très tôt, si l'on en croit des observations faites avec le James-Webb.

> Lire la suite sur Futura Science

Une image spectaculaire et inédite de Mars pour célébrer les 20 ans de la sonde Mars Express

À l’occasion du vingtième anniversaire du lancement de Mars Express, le 2 juin 2003, l’Agence spatiale européenne l’a fêté en rendant publique une image globale de Mars qui la montre avec des couleurs que l’on a pas l’habitude de voir. L’image dans sa résolution maximale est spectaculaire !

> Lire la suite sur Futura Science

Parker Solar Probe a effleuré le Soleil pour percer le secret des vents solaires

Ce qu’Icare n’a pas été en mesure de faire, la mission Parker Solar Probe l’a accompli. Elle s’est suffisamment approchée de la surface de notre Soleil pour renvoyer aux astronomes des informations qui leur permettent enfin de remonter à la source du vent solaire.

> Lire la suite sur Futura Science