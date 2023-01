Des polluants « éternels » sont présents dans les rivières et les lacs de 93 départements en France ; Des chercheurs ont dévié la foudre avec un laser !

Des chercheurs viennent de trouver le moyen de guider la foudre à l’aide d’un laser.

Severance ou la dissociation extrême entre travail et vie personnelle ; Rencontre avec l'astronaute européen Matthias Maurer ; La compensation carbone des entreprises ne serait d'aucune utilité, selon une étude choc.

Des polluants « éternels » sont présents dans les rivières et les lacs de 93 départements en France

L'ONG Générations Futures a réalisé un état des lieux de la pollution aux PFAS dans les lacs et rivières de France, des substances chimiques également connues sous le nom de « polluants éternels ». Quasiment tous les départements français sont touchés par cette pollution nocive pour la santé, en particulier le nord-ouest du pays.

Des chercheurs ont dévié la foudre avec un laser !

De son marteau mythique, Thor est capable d’invoquer la foudre. Une prouesse réservée à ce dieu tout-puissant. Mais des chercheurs pourraient bien être en mesure de rivaliser. Ils viennent de trouver le moyen de guider la foudre à l’aide d’un laser.

Severance ou la dissociation extrême entre travail et vie personnelle

Sortie il y a presque un an sur la plate-forme Apple TV+, la série Severance a depuis fait son bout de chemin discrètement. On y questionne l'équilibre entre vie privée et professionnelle, en poussant l'idée à l'extrême. Dans cet épisode de Science, ça tourne, on se questionne sur la plausibilité de cette série.

Rencontre avec l'astronaute européen Matthias Maurer

Il a rejoint le corps des astronautes de l’ESA quelques années après la sélection de Thomas Pesquet. Depuis, l’Allemand Matthias Maurer a fait une mission de six mois dans l’ISS, après celle de Thomas.

La compensation carbone des entreprises ne serait d'aucune utilité, selon une étude choc

Le site The Guardian a mené une vaste étude de résultats sur le principal fournisseur de compensation carbone pour les grandes entreprises. Plus de 90 % des projets de compensations carbone en faveur des forêts tropicales seraient complètement inutiles, et certaines actions seraient même carrément néfastes.

