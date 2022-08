Des astronomes précisent l'avenir du Soleil et sa fin ; Va-t-on bientôt découvrir la neuvième planète du Système solaire ?

En combinant les données astrométriques et photométriques du satellite Gaia de l'ESA concernant des étoiles dans la Voie lactée, il a été possible de préciser la chronologie de l'avenir du Soleil.

Et aussi : La Terre tourne de plus en plus vite et personne ne sait pourquoi ; SpaceX : test réussi pour le nouveau moteur raptor du Starship, bientôt le vol inaugural ? ; James-Webb a observé la plus lointaine étoile connue.

Des astronomes précisent l'avenir du Soleil et sa fin

En combinant les données astrométriques et photométriques du satellite Gaia de l'ESA concernant des étoiles dans la Voie lactée, il a été possible de préciser la chronologie de l'avenir du Soleil. Ou pour le moins, cette précision en est une bonne estimation.

Va-t-on bientôt découvrir la neuvième planète du Système solaire ?

Notre Système solaire renferme-t-il une neuvième planète, bien au-delà de l'orbite de Neptune ? C'est ce que supposent des chercheurs depuis 2016, à la suite de calculs d'orbites d'objets transneptuniens, qui semblent témoigner de la présence d'une planète X très éloignée et cachée. Mais depuis, cette mystérieuse planète demeure introuvable.

La Terre tourne de plus en plus vite et personne ne sait pourquoi

La Terre tourne à une vitesse de plus en plus folle. Et nos jours raccourcissent. Vous n'avez rien remarqué ? Normal, il est question ici de moins de 2 millisecondes.

SpaceX : test réussi pour le nouveau moteur raptor du Starship, bientôt le vol inaugural ?

Alors que l'on s'attendait à un vol d'essai du Starship en juillet, voire en août, il n'en sera rien. Un énième retard qui rend peu probable une mission habitée sur la Lune en 2025 comme semble toujours le croire la Nasa. En attendant, la préparation de ce vol se poursuit à Boca Chica avec des essais statiques de moteurs de l'étage principal et supérieur du Starship. Des essais qui laissent à penser que ce vol d'essai pourrait avoir lieu ces prochaines semaines.

James-Webb a observé la plus lointaine étoile connue

Le télescope spatial Hubble, avant la mise en service du télescope James-Webb, avait imagé la plus lointaine étoile connue à ce jour, telle qu'elle était il y a 12,9 milliards d'années. Le James-Webb l'a observée à son tour.

