L'océan Atlantique, photo AFP

François Sarano est docteur en océanographie, plongeur professionnel, chef d'expédition pendant treize ans à bord de la Calypso, directeur de recherche du programme Deep Ocean Odyssey et cofondateur de l'association Longitude 181. Il est l'auteur de nombreux livres sur les cachalots et les océans.

Atlantico : De plus en plus de scientifiques s’inquiètent de l’évolution et de la santé circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, aussi appelée AMOC. Quel est le problème, exactement ?

François Sarano : Pour commencer, il est essentiel de comprendre que les courants - qu’ils soient marins ou aériens - sont tous dus à un phénomène de différentes densités de masses d’eau ou de masses d’eau. Des masses de densités différentes jouent les unes avec les autres et cela produit un courant. En milieu aérien, les variations concernent essentiellement les températures : plus l’air est chaud et moins il est dense (donc plus il s’élève) tandis que dans le cas contraire il coule. En mer, la situation est un peu plus complexe car il faut tenir compte d’un second facteur : la salinité. Comme la température, elle joue sur la densité de l’eau. Une eau très salée est très dense, encore plus quand elle est très froide. Elle a donc tendance à couler. Une masse d’eau moins dense (chaude et peu salée) a tendance à monter en surface. Elles jouent les unes entre les autres comme des fleuves pourraient couler à l’intérieur de la terre. Les masses d'eau coulent les unes à travers des autres.

Ce qui fait les grands courants marins (qui font, rappelons-le, le tour de la planète), ce qu’on appelle la circulation thermohaline (pour thermique et salinité), c’est la formation des banquises polaires. Dans l’hémisphère nord, il s'agit de l’océan arctique. Dans l’hémisphère sud, c’est la banquise autour du continent antarctique. C’est là le moteur de la grande circulation océanique. Lorsque l’eau de mer gèle, elle est très froide et elle expulse le sel. Sous la banquise, il y a donc une eau très lourde, très dense, parce qu'à la fois très froide et très salée. Naturellement, elle coule jusqu’au fond et se déplace dans les profondeurs marines, jusque dans l’Atlantique sud (en provenance de l'Arctique). Mais cette eau, qui circule, doit évidemment être remplacée… et elle l’est par une eau chaude, en provenance des régions tropicales.

L’eau chaude remonte alors le nord, puisque la rotation de la terre fait que les courants sont entraînés dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord et dans le sens inverse dans l’hémisphère sud.

Dès lors, la disparition de la banquise engendre moins d’englacement… et donc une baisse de régime du moteur. Il y a nécessairement une modification du moteur et donc de l’importance des courants (tant dans leur intensité que dans leur quantité). Oui, nous avons donc raison de nous inquiéter puisque l’englacement est bien moindre aujourd’hui et le phénomène ne semble pas vouloir s’arrêter. Le risque est de voir les grands courants marins se modifier, ce qui n’est pas sans impact sur l’ensemble du climat de la planète. L’eau chaude qui venait réchauffer nos régions (comme le gulf stream) ne passera peut-être plus à long terme. C’est vrai également pour les courants d’eau froide. Il n’y aura plus les mêmes contrastes froids-chauds.

Nous en modifions la répartition.

Certains scientifiques soulignent aussi que la façon dont nous mesurons la bonne santé de la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique n’est pas parfaite : se baser sur les seules températures de surface de l’eau de mer pourrait ne pas être suffisant. Qu’en est-il ?

Ils ont tout à fait raison. La température de l’eau en surface n’est, de fait, pas suffisante pour mesurer la bonne santé de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique. Pour autant, cela reste un indicateur très important et, surtout, ce n’est pas le seul que nous utilisons. On note, déjà aujourd’hui, le réchauffement de l’eau profonde (particulièrement en mer Méditerranée). Attention ! Il ne faut pas s’arrêter aux seuls phénomènes de crise comme la canicule récemment observée dans l’Atlantique nord (on peut d’ailleurs parler de phénomène paroxystique, en l'occurrence). C’est loin d’être le seul événement à retenir : il est beaucoup trop occasionnel… et il résulte d’un contexte spécifique. L’ensemble des conditions nécessaires à l’émergence d’une telle situation est rassemblé. C’est un signe extérieur de modification profonde. Les indicateurs sont au rouge de tous les côtés. La présomption de dérèglement ne souffre plus d’aucun doute ; quand bien même il y aura toujours des difficultés de mesure et de précision, compte tenu de la formidable complexité des phénomènes.

Il est vrai que toutes les études ne disent pas exactement la même chose : certaines sont plus prudentes que d’autres… et les scientifiques ont raison de faire preuve de prudence. On ne peut pas, du fait de cette même complexité, savoir exactement ce qu’il va se passer. Pour autant, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il y a bel et bien un changement.

D'autres, parmi ceux chargés de l’observation de la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique via le programme RAPID, disent ne pas avoir de preuve d’un déclin durable. Comment expliquer l’absence de consensus aujourd’hui ?

Là encore, les scientifiques du programme RAPID ont raison : il n’y a pas de preuve, en l’état, d’un déclin sur la durée de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique. Il n’y a pas encore de preuve et il n’y en aura certainement pas avant que cela se soit produit. Ce dont nous disposons, c’est de l’accumulation de signes avant-coureurs, de petits événements qui en disent long. Dès lors, il est vrai d’affirmer que l’on ne peut pas dire avec certitude qu’il va y avoir une modification majeure de cette circulation océanique.

Cependant, j’ai l’impression que la rigueur scientifique nous pousse dans la même situation qu’il n’y a quarante ans, quand nous parlions alors de réchauffement climatique. Certains scientifiques, très sérieux, se sont refusés à alarmer par rigueur scientifique. Les conséquences possibles étaient considérées comme excessives, fautes de preuves. Il ne faut pourtant pas perdre de vue le faisceau d’indices dont nous disposons. Il faut le prendre très au sérieux ; sans se défaire de toute rigueur scientifique.