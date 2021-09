David Hallyday boude l’hommage de Laeticia à Johnny; Albert de Monaco s’épuise à élever ses enfants seuls; Patrick Bruel est blanchi; Karine Le Marchand & Kylian M’Bappé se font défoncer par leurs proches, Beyoncé & Jay Z encenser par les Corses

Pour mon père, c’est « Peur sur la ville », mon mari, le « Magnifique », mon ado, « Itinéraire d’un enfant gâté » et mon petit dernier « L’As des As ». Chaque âge à son Belmondo, sa vision du héros. Et comme chacun d’entre-nous, vos hebdos tiennent à rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, mort ce lundi, à 88 ans. Paris Match propose un album de photos ultra fourni, avec notamment un cliché nu en noir et blanc pris par Ursula Andres. Gala fait le tour des femmes de sa vie de sa première femme Elodie Constantin, à Natty et ses yorkshires, en passant par ses brûlantes passions pour Carlos Soto Mayor ou Laura Antonelli. Closer de son côté se propose d’évoquer son combat contre son AVC, il y a 20 ans. Et c’est dans Point de Vue que vous trouverez une bio plutôt exhaustive sur 7 double-pages. Les fans ont de quoi prendre des réserves de Bebel, voire de garder précieusement ces numéros collectors pour affronter le manque.



La gestion du grisbi ternit l’hommage à Johnny. Les bénéfices du concert devaient être redistribués à des associations. Finalement, c’est non. Du coup, certains artistes ont demandé un cachet. Et là aussi, c’est non. Cette gestion floue autour des revenus générés par l’évènement et de leur redistribution ont poussé quelques têtes d’affiches à jeter l’éponge, comme Pascal Obispo, Eddy Mitchell et… David Hallyday. Le propre fils du chanteur ne viendra pas à la soirée organisée par sa belle-mère. Tout comme sa soeur, Laura Smet, qui sera l’autre grande absente. L’actrice a confirmé qu’elle ne resterait pas après l’inauguration de la statue, sans donner d’explication particulière. La hache de guerre est sortie de terre, on dirait !



Patrick Bruel soulagé : les plaintes pour agression sexuelle sont classées sans suite. Depuis deux ans, le chanteur était accusé par deux masseuses professionnelles qui avaient évoqué des gestes déplacés. Selon l’une d’elle, le chanteur avait refusé porter un sous-vêtement jetable et insisté pour se faire masser les fesses. Mais la justice a tranché : les preuves ne sont pas suffisantes pour « caractériser une infraction pénale. » Autrement dit, pour les magistrats, il n’y a pas d’agression. Patrick Bruel était aux Etats-unis quand la nouvelle est tombée. Closer nous raconte que quand son avocat l’a appelé, il n’a pas résister à l’envie de prévenir tous ses proches, malgré le décalage horaire, pour chanter son innocence.



Karine Lemarchand a t’elle un double visage ? La présentatrice de l’Amour est dans le pré est connue pour ses blagues grivoises, son franc-parlé, et la proximité avec les candidats de son show, mais des indiscrétions, révélées par Public, lui prêtent des comportements de diva revêche et capricieuse. Un technicien par exemple se rappelle qu’après avoir fait poireauter tout le plateau, elle a décidé de faire refaire toute sa coiffure, rallongeant l’attente d’une bonne heure supplémentaire parce que l’ondulé de sa mèche ne lui plaisait pas. On lui reproche aussi d’être faussement amicale avec les agriculteurs célibataires, comme l’avait déjà évoqué un candidat : alors qu’il s’épanchait sur son adolescence difficile, elle aurait versé une larmichette de crocodile, aussitôt oubliée dès que le clap de fin de tournage avait retenti. Ajouter à cela que celle qui se fait passer pour une bonne vivante se commande des repas sans viande et ne goute jamais les produits de la ferme et vous aurez un début de jolie réputation !



Laeticia Casta et Louis Garrel pouponnent dans les rues de Paris et font la Une de Public. L’occasion pour l’hebdo de laisser entendre que le couple a vu rouge ces dernières semaines en raison d’un agenda surchargé. Mais apparemment, passer un peu de temps à s’occuper de l’enfant leur permet de se retrouver. Laetitia Casta expose une magnifique plastique post-partum, en mini robe polo bleue, et son mari arbore son look iconique, celui du beau brun ténébreux, en costume sombre et petite moustache, lunettes sur le front, dont même le sourire de papa gâteau semble sorti de son interprétation de Godard.



Charlène et Albert, l’Incommunication. Alors que lui dit que tout va beaucoup mieux et que la princesse piaffe d’impatience de revenir, elle, elle tombe dans les pommes et passe une journée aux urgences. « Un malaise vagal » selon le Prince de Monaco qui espère encore que sa douce revienne à la fin du mois. La cause de tout ca ? Selon People, c’est une opération des sinus en vue d’implants dentaires qui aurait mal tournée. Mais rassurez-vous, selon « un proche ami du couple » interrogé par le magazine américain, l’ancienne nageuse olympique est obstinée : « Charlène n’est pas une petite chose fragile, elle peut parfois se montrer imprévisible ». Elle aurait refusé, il y a longtemps déjà, de jouer les bonnes élèves de la Royauté et ne veut pas être assimilée à une Kate Middleton ou à une Grâce Kelly, ajoute-t’il, désignant ainsi des destins sacrifiés à la cause. Pendant ce temps, en tout cas, les jumeaux Jacques et Gabriella, ont fait leur rentrée en CP, et le père déclare toujours dans le même article, qu’il aimerait beaucoup que la mère rentre, notamment pour l’aider avec les enfants, parce que ça devient difficile…

Ah ! cette satanée charge mentale…



Harvey Weinstein (également) responsable de la rupture de Brad et Angelina. Public et Voici nous apprennent que l’affaire a joué un rôle important dans leurs différents : travaillant à l’époque avec le producteur-violeur, l’actrice aurait très vite tenté de prévenir toutes les filles qu’elle croisait de ne pas collaborer avec lui. Mais Brad, lui, aurait été ravi de s’impliquer dans ses projets, comme Inglorious Bastard de Quentin Tarantino, notamment. « On s’est beaucoup disputés à cause de ça. Cela m’a énormément blessée. » C’est une des vérités que l’actrice évoque dans un livre à paraitre. Et c’est peut-être la seule car les procédures judiciaires l’opposant à son ex, étant toujours en cours, elle peut difficilement s’exprimer librement. L’info la plus importante relayée par les deux mags, c’est que Brad a menacé la sécurité de sa famille. « J’avais peur pour mes enfants ». En bref, il faudra patienter encore pour les détails.



Kylian Mbappé est un enfant gâté capricieux ! Voilà l’image écornée que Public dévoile en évoquant la sortie d’un livre sur les coulisses des Bleus. Que ce soit sur le terrain ou sur la console, « quand il ne gagne pas, il se met à bouder. Il veut tout, tout le temps, tout de suite ». Ses petits caprices seraient lourds de conséquences, notamment sur l’entente avec ses petits camarades du PSG. Mais à 22 ans, la star de foot français n’est pas prête d’être écartée du terrain, puisque pour le sélectionneur national, Diner Deschamps, il « est l’avenir de l’équipe de France ».



Le père de Britney la libère. Jamie Spears a demandé officiellement à la justice de remettre en cause le principe même de la tutelle exercée sur sa fille. Selon lui, le contrôle qu’il exerçait l’a aidée « à traverser une crise majeure dans sa vie, à se remettre et à avancer dans sa carrière, à mettre ses finances et ses affaires en ordre. Mais récemment, les choses ont changé”. On ne saura pas si c’est pour lui, ou pour elle que les choses ont changé, mais en août, il avait déjà accepté de se faire remplacer. Il va donc encore plus loin pour rendre à la star, son indépendance. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Sam Asghari, le petit ami a été photographié en train de choisir une bague, preuve sans doute d’un demande imminente, comme en rêvait la chanteuse. La roue tourne enfin, on dirait !



Beyonce a fêté ses 40 ans en Corse. Et c’est son mari, le rappeur Jay-Z qui avait tout organisé dans son dos. Une trentaine d’intimes, famille ou amis avaient été invités, en secret, sur le domaine idyllique de Murtoli. Closer nous rapporte que le couple était très soucieux de ne pas déranger les autres résidents, restant discrets et hors de vue. Pas de photos de la nouba donc, mais le couple a laissé une très bonne impression sur place, renforcée apparement par les pourboires mirobolants accordés en partant.



Et puis, voici le melting-pot de la fin : Marie Drucker fait l’actrice. La productrice et animatrice télé joue le rôle d’un patronne revêche dans « Un autre monde » et Paris Match nous dit qu’elle est formidable.

Nathalie Marquay Pernaut est medium et a déjà sauvé la vie de son mari, le présentateur Jea-Pierre Pernaut plusieurs fois grâce à ses dons, par exemple en le poussant à faire des examens du coeur après un rêve prémonitoire. Gala consacre une double page sur « une rébellion dans l’air », celle des femmes qui ne mettent plus de soutien-gorges, photos de Gilian Anderson, Sharon Stone et Carla Bruni à l’appui. En 2021. Kanye West avoue avoir trompé Kim Kardashian dans une chanson. Jean-Marie Bigard ne fait plus recette : seulement 29 places de son spectacle en Dordogne avaient été vendues, la soirée a été annulée. Clémence Poésy confirme attendre son troisième enfant. Jane Birkin a eu un léger AVC, mais tout va bien. Johnny Depp s’est saoulé à Trouville, quittant sa table au resto à 7H30 du matin, après avoir enchainer les verres.



Un dernier mot imaginaire attribué à Jo Cavalier : « Si je dis, tristes nous sommes, c’est pas français. C’est juste, mais c’est pas français. »

A la semaine prochaine,