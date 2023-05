Daniel Ducruet & Stéphanie de Monaco s’instabibochent; Britney Spears terrorise Justin Timberlake, Gwyneth Paltrow concourdebitise Brad Pitt & Ben Affleck; Rihanna majusculise son fils; Karine Ferri raccouche; Kevin Costner subit un largo-traumatisme

Les Unes des hebdos people du 12 mai.

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.

Cette semaine, toute la presse people n'en a que pour Westminster. Ce sacré Charles nous fera toujours rire ! Une spécialiste de la lecture labiale a décrypté ce qu'il a dit à Camilla sur le balcon de Buckingham, et c'est mignon : "Je ne vais pas trop m'approcher [du devant du balcon] sinon l'équipe de secours va devoir venir me sauver", aurait déclaré le fraîchement couronné. C'est Purepeople qui nous l'apprend. Mais on a beau être roi d'Angleterre, tout le monde ne vous obéit pas. Le rebelle ? Georges de Galles, rien que ça ! Le site nous apprend qu'il a purement et simplement refusé de porter le combi culotte bouffante/ collants blancs. Pas envie qu'on se moque de lui à l'école. Il ira loin, le petit.

Au rayon princier, Stéphanie de Monaco et son double ex, Daniel Ducruet, se rabibochent à l'occasion de l'anniversaire de leur fille Pauline. Fin 2022, on les avait déjà aperçus ensemble, réunis cette fois-ci par Louis et Marie, mais ça nous surprend toujours. On sait "Mamoune", comme elle se fait surnommer par ses petits-enfants, toujours célibataire, et on ne voit pas l'ombre d'un garde du corps sur la photo… Pas sûr : si la fille publie une photo non retouchée, la mère a instagramisé une photo où elle a l'air bien plus fraîche, nous dit, observatrice, Madame Figaro…

Zemmour connaît les joies et les soucis de la paternité. Sa nouvelle campagne Sarah Knafo a bien accouché le 26 avril, et le bébé va bien. C'est plutôt l'aîné qui cause des soucis à son père ! Le 6 mai, nous apprend Closer, il refuse la priorité à un scooter et expédie conducteur et passager à l'hôpital. Pas classe, surtout à 1,6 grammes d'alcool dans le sang, et une arme blanche dans sa voiture… Public se demande si Papa va réviser ses positions, lui qui voulait qu'on punisse les parents d'enfants délinquants…

Enfin ! People nous livre l'info qu'on attendait tous : 11 mois après sa naissance, on sait enfin comment s'appelle le fils de Rihanna et d'A$AP Rocky. On vous le donne en mille, il s'appelle… RZA. RZA Athelston Mayers, précisément. Hommage au rappeur du même nom (que vous connaissiez tous, n'est-ce pas ?). Pour le prénom de son frère, ou de sa sœur, on peut d'ores et déjà lancer les paris. Mais la star fait mieux : pour fêter les 5 ans de sa marque Savage X Fenty, elle se tape… la photocopieuse. Elle publie sur Insta une photo d'elle sur la photocopieuse, entourée de papier, baby bump fièrement exhibé, nous rapporte le Daily Mail. On se demandait où étaient passées les lettres du prénom du petit, maintenant on sait que même les vedettes subissent l'enfer du bourrage papier…

Les casserolades de Selena Gomez ont du succès : dans son émission Selena+ Chef, elle apprend les bases de la cuisine aux côtés de grand chef américain, nous apprend Voici. En cas d'échec, elle pourra toujours venir aux manifs anti-Macron. Quant à Géraldine Nakache, elle se découvre une vocation de coiffeuse : "j'ai réussi à faire une tresse africaine à ma fille après avoir enchaîné les tutos. Au bout de la 17e tentative, j'ai fait un truc passable" rapporte Public. Un métier, on vous dit… Marc Zuckerberg, prépare de son côté l'après-Facebook : il a remporté sa première compétition de Jiu-jitsu. Lequel fera la plus belle reconversion ? les paris sont ouverts. Gageons que Liane Foly, qui gynécologise dans Gala, sera de la compétition : la ménopause, "c'est un sujet important pour nous les femmes. Cela engendre des effets hormonaux considérables qui agissent sur le mental, le physique, la sexualité." Je n'aurais pas mieux dit.

C'est fait : Karine Ferri est maman pour la 3e fois. Yoann Gourcuff est ravi : il a enfin retrouvé le chemin des poteaux de la présentatrice, et marque donc un triplé. A 41 ans, elle a "un peu peiné pour tomber enceinte," ce qui fait dire à Public : "des moments peu agréables qui sont désormais derrière la team Gourcuff !" Mais qu'est-ce que le magazine en sait ??

Ben Affleck / Brad Pitt : 1-0.Closer nous invite sous la couette, ce coquin ! Et il y a du beau monde… Gwyneth Paltrow a départagé ses ex : si elle précise que les deux embrassaient très bien, c'est Ben qui est "le meilleur coup." Quant à Léonardo Di Caprio, elle en a repoussé les avances : "trop playboy." Ce qui ne semble pas être le cas de Gigi Hadid, mais chut ! c'est un ragot… Au rayon ragots, justement : Voici verrait bien Shakira dans les bras de Tom Cruise, puisqu'ils sont désormais voisins à Miami et ont assisté ensemble à son Grand Prix. En revanche, c'est sûr : Taylor Swift succombe encore à un anglais. C'est le leader du groupe 1975, Matty Healy, qui est l'heureux élu de la chanteuse américaine, nous dit Closer, et Voici approuve.

La vie des grands fauves n'est pas de tout repos : Gims a encore la poisse ! Il a voulu se lancer dans le cro-mignon et a posté une vidéo de lui biberonnant un caracal, ce petit félin sauvage trop choupinou, mais naturellement elle a fait scandale : "qu'il reste dans son milieu naturel !" ont hurlé les associations de défense des animaux. Et Booba de twitter : "l'idiot du village a encore frappé." Quant au caracal, l'histoire ne dit pas s'il regrette d'être descendu dans la fosse aux lions…

Justin Timberlake tremble, et Britney Spears patiente. L'autobiographie de cette dernière doit sortir de manière imminente, mais elle fait si peur aux célébrités que sa publication a été "temporairement suspendue." Les avocats sont sur le coup, rapporte Closer. Le mag nous dit que le bouquin est décrit comme "brutalement honnête." C'est dur, la vie d'artiste…

Marc Lavoine s'en prend plein la figure dans l'ouvrage de son écrivaine d'ex, Line Papin. Comme elle est artiste, elle ne le nomme jamais, parce qu'il ne s'agit pas de baver sur lui, mais bien d'"analyser la rupture et de faire des poèmes sur elle." Qu'on en juge à travers cet extrait cité par Closer : "j'ai eu trop mal autrefois. Mon corps est marqué par les cicatrices, ma chair dit la douleur. Rien ne s'efface, ni les stigmates sur ma peau ni les griffures dans ma mémoire." On plaint la femme battue, mais on plaint aussi les lecteurs…

Kevin Costner post-traumatise : il faut dire que son épouse Christine Baumgartner demande le divorce, et qu'il en est très surpris, malgré son ultimatum lancé il y a plusieurs mois : Monsieur travaillait trop, et aurait été infidèle. Quitter la série Yellowstone en plein milieu d'une saison n'aura donc pas suffi, rapporte Public. "Des éléments qui ne dépendent pas de lui se sont fait jour, et il en découle que Monsieur Costner doit prendre part à la dissolution de son mariage," annonce le très sybillin communiqué "post-traumatique" du porte-parole de l'acteur. Bref, il s'est fait larguer, quoi.

Audrey Fleurot roucoule à Maurice, avec son compagnon : de quoi dépenser son cachet pour HPI : 200 000€ par épisode, ça lui permet de bonnes vacances ! Et on comprend pourquoi : "ce personnage me demande beaucoup d'énergie…" rapporte Voici. Une bonne raison de faire pipi dans l'eau, comme on le voit sur une photo, habilement publiée par le magazine. Le fallait-il vraiment ?

Johnny Hallyday, plus fort que Mélenchon. Six ans après sa mort, il va faire danser les foules simultanément dans 200 cinémas de France, qui diffuseront, pour fêter les 80 ans posthumes de la star, son concert historique de 1993 au Stade de France.

Etienne Daho se politise : dans "le chant des idoles", il dénonce Poutine et les dictateurs. Hyper transgressif : "je ne suis pas le plus à l'aise sur ces sujets. Mais parfois l'époque nous rattrape. J'ai voulu ce texte sur la guerre en Ukraine sans pour autant surligner en rouge ce qui doit être compris. C'est toute la complexité de mon travail." Plus militant, tu meurs.

Comme Michael Jackson, Ed Sheeran est sorti blanchi, mais lui c'est du tribunal de Manhattan, qui l'a lavé de l'accusation d'avoir plagié Marvin Gaye pour son tube Thinking out loud. Ça réjouit visiblement Gala.