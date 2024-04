Contrôle technique : les motards, des automobilistes comme les autres ?

Les nouveaux motards ?

S’il y a de l’ensauvagement en France, ce n’est pas du côté des conducteurs de deux roues qu’il faudra le chercher. Je suis tombé l’autre jour, à la téloche, sur un motard à l’ancienne (perfecto, santiags, rouflaquettes ; on l’aurait cru dessiné par Margerin) qui s’étranglait de rage à l’idée d’avoir à subir le même contrôle technique pour sa Norton vintage qu’un visiteur médical pour son C3 Picasso et j’avais presque de la peine pour lui.

L’intervieweur venait en effet de l’informer que, selon un sondage, l’immense majorité des conducteurs de motos et de scooters était désormais favorable à la nouvelle mesure (73%), avec une jolie pointe chez les utilisateurs de petites cylindrées (77%), voire un quasi plébiscite chez les néo-pratiquants (78%), et le type n’en croyait pas ses oreilles.

Il faut dire qu’il y a vingt-cinq ans qu’ils se battaient contre le contrôle technique, les nortoniens à rouflaquettes. Vingt-cinq ans qu’ils venaient faire des roues arrières en masse dans Paris à chaque fois qu’un obscur délégué à la Prévention routière s’imaginait pouvoir leur faire prendre le même pli qu’aux Anglais, aux Allemands ou aux Italiens, pionniers du genre (mais auxquels l’UE tout entière a fini par emboîter la roue). Et vingt-cinq qu’ils l’emportaient systématiquement, l’obscur délégué retournant, justement, la queue basse à une obscurité toujours plus sombre.

La dernière fois qu’on avait essayé de leur faire avaler cette huile de ricin normative, c’était en 2022 et même Macron, pourtant roi de la réforme des retraites, avait dû faire marche arrière et flanquer son propre décret à la poubelle sous la pression vrombissante de la Fédération Française des Motards en Colère. Et juste avant, en 2015, c’était Valls le Terrible himself qui avait dû remettre sa mesure de "simple bon sens" dans sa culotte en dépit de menaces de pénalités bruxelloises.

Mais c’est fini tout ça. Les « Lucien » en perfecto ont été remplacés par des cadres en costard et des minettes en robes à fleurs. Les Norton et les Harley par des scooters à trois roues et des motos électriques made in china qui ne se garent pas sur le trottoir et payent pour stationner ! Bref, milieu de la moto s’est voiturisé. Il est devenu raisonnable. Et les neufs points de contrôle (pour le moment) sont passés comme une lettre à la poste.

Les motards old school, devraient laisser tomber la moto et s’acheter un vélo ou même une trottinette. Les vrais rebelles, c’est sur les pistes cyclables qu’on les trouve désormais.