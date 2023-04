© Marc Félix / AFP

Atlantico-Sciences

Comment va se dérouler la mission Artemis II autour de la Lune ? ; Quel est le plan de la Nasa pour récupérer les échantillons de roches sur Mars ?

Et aussi : Le Starship est prêt pour son vol inaugural : voici quand se déroulera l'événement ; Des molécules prébiotiques découvertes dans le nuage interstellaire de Persée ; À Vulcania, le plus grand planétarium de France vous emmène sur les pentes des volcans martiens et vénusiens.