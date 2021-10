Comment supprimer Instagram pour de bon ?

Cette photo prise le 28 septembre 2020 montre le logo du réseau social Instagram sur un smartphone, à Toulouse.

Vous passez trop de temps à scroller sur votre canapé ? Voici la marche à suivre pour commencer la première étape de la désintoxication au réseau social.

C’est bon, c’est le scroll de trop. Il est l’heure pour vous de supprimer Instagram pour de bon et de ne plus poster vos photos sur la toile et de ne plus regarder celles des autres. Une décision sage pour votre santé mentale comme l’atteste nos précédents articles.

Avant de procéder à l’élimination totale de votre compte, veillez tout de même à sauvegarder vos données, on ne sait jamais. L’option est disponible et mieux vaut prévoir que de le regretter après. Il est possible de le faire depuis votre ordinateur ou l’application.

À partir d’un ordinateur :

Connectez-vous à votre compte, accédez à votre photo de profil et rendez-vous sur Paramètres.

Cliquez sur Confidentialité et sécurité

Rendez-vous sur l’onglet Téléchargement de données et demandez un téléchargement

Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur demander le téléchargement

Sur votre boîte mail, vous recevrez un courriel avec un lien vers vos données Instagram. Téléchargez ensuite vos données et suivez les instructions pour terminer le téléchargement de vos informations.

Depuis l’application Instagram :

Connectez-vous à votre compte et accédez à votre profil

Cliquez sur l'icône de menu en haut à droite, puis sur Paramètres

Appuyez sur l’onglet sécurité et sur « Téléchargement des données »

Entrez votre adresse e-mail et appuyez sur « Demander le téléchargement »

Entrez le mot de passe de votre compte Instagram, puis appuyez sur Suivant, puis sur Terminé.

- Vous recevrez un e-mail avec un lien vers vos données Instagram. Cliquez sur Télécharger des données et suivez les instructions pour terminer le téléchargement de vos données.

Une fois que cela est fait, vous êtes fin prêt à supprimer définitivement votre compte. Sachez que vous ne pouvez pas le faire sur l’application Instagram. Nous vous conseillons de le faire sur un ordinateur pour plus de clarté.

Les quatre étapes vers la liberté

Rendez-vous à cette adresse https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Expliquez la raison de cette suppression. On imagine pour la plupart du temps « ça me prend trop de temps »

Entrez votre mot de passe, cliquez sur Supprimer

Voilà c’est fini, vous êtes libres.

