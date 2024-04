Charlène de Monaco se moule de cuir, Beyoncé fait du free-miche; Travis Kelce essaie de ligoter Taylor Swift; Brad Pitt renonce à ses enfants; Matt Damon & Chris Hemsworth font une tatouze; Brigitte Macron s’hollywoodise, François Hollande se fétichise

Unes des hebdos People

Mais aussi : Cristina Cordula quitte M6, contrainte et forcée ? Tim Burton & Monica Bellucci Italovent; Hugh Jackman poste peut-être avec des moufles et après ses chiens, Paris Hilton aime déguiser son fils.

Taylor Swift va-t-elle finir par se marier ? Son amoureux actuel, le footballeur américain Travis Kelce lui aurait déclaré sa flamme et aligné ses intentions : oui, il veut passer le reste de sa vie avec elle. C’était au Bahamas, dans un décor idyllique, mais pas pour autant une demande en bonne et due forme, selon le Daily Mail. La méga star qui vient de devenir milliardaire grâce à sa musique, pourrait être un peu échaudée par l’idée de passer à l’étape supérieure, sa dernière rupture ayant été largement (trop) commentée.

Charlène de Monaco n’en finit plus d’imposer sa patte : invitée à inaugurer un restaurant à Monaco, divine, la princesse avait revêtu un legging de cuir, des talons hauts et une veste de costume. Le style rock était assumé jusqu’à la coupe en bob pas godiche pour cette fois, coiffée en mèche structurée. Et heureusement qu’elle était là, parce que le thème « Amazonie » du nouvel endroit avait donné des idées douteuses à Stéphanie, qui avait sorti son poncho eighties du Machu Picchu et à Albert qui, encore pire, avait choisi la plus bariolée de ses cravates, du Mondrian qui aurait fusionné avec le menu du resto d’autoroute de Nemours. Une horreur.

Brigitte Macron joue dans Emily in Paris. La première dame était en tournage autour de la Madeleine, cette semaine pour le show américain : une petite apparition où elle donne tout de même la réplique à Lily Collins. Direction Hollywood en 2027 ?

Le fameux scooter de François Hollande va être proposé aux enchères. Et on ne sait ce qui est le plus triste : qu’un fétichiste achète ce symbole du début de la romance avec Julie Gayet, que ce soit l’évènement le plus marquant de son quinquennat ou bien que l’ancien chef de l’État ait consenti à authentifier l’appareil en dédicaçant une photo au couple qui en est actuellement propriétaire : « A Patrick et Manola, qui ont la chance d’enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur ». Consternant.

À Lire Aussi

Yaël Braun-Pivet veut instaurer une «forte dose de proportionnelle» aux prochaines élections législatives

Cristina Cordula se fait virer d’M6. C’est ce que Voici croit savoir. Contrairement à ce que la « Reine du Shopping » avait affirmer en janvier, ce n’est pas elle qui a rompu son contrat avec la chaine qui l’a propulsée au sommet de l’antenne. Audiences en berne et image ringarde, elle serait plutôt gentiment mais surement poussée vers la sortie et présenterait quelques émissions encore au compte goute avant de passer à la compta pour son solde de tout compte.

Brad Pitt paume ses enfants. De guerre las, l’acteur de 60 ans aurait jeté l’éponge et renoncé à réclamer la garde partagée des enfants qu’il partage avec Angelina Jolie. Il en reste 3 concernés, Shiloh, bientôt 18 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 16 ans, les ainés étant déjà autonomes. Est-ce le résultat du dernier coup asséné par l’actrice ? Voilà ce que sa team d’avocats a révélé ces derniers jours : les violences physiques auraient commencé bien avant 2016. Mais le jour de la bagarre dans l’avion, c’est la première fois qu’il s’en prenait aux enfants, du coup «elle l’a quitté immédiatement. » Et ça ne s’arrête pas là : il y aurait également des preuves que Brad Pitt aurait tenté de lui faire signer un accord de confidentialité en échange de ses parts de Miraval. Du joli(e).

Mick Jagger et Keith Richards ont trouvé la martingale : ils ne payent quasiment pas d’impôts ! La société qui gère leurs revenus fait tellement bien son travail d’optimisation fiscale que les deux stars britanniques, à eux deux et en dix ans, n’ont déboursé qu’un petit million et demi d’euros de taxes, quand le gâteau s’élève… à plus de 180 millions. Ca laisse rêveur.

À Lire Aussi

Rihanna s’entruffe à Paris, Charlène de Monaco s’en bat la bourse; Taylor Swift déjà au bord de la rupture ? Brad Pitt & Ines sweet-homisent à LA, Tony Parker insta-rompt; Tom Cruise organise des tea-touzes, la chienne d’Attal pisse sur l’arbre de Fillon

Hugh Jackman inquiète ses fans. Soit il ne sait pas du tout se servir de son téléphone, soit les messages cryptiques qu’il envoie ces derniers temps sont effectivement une preuve d’un glissement psychique. Exemple : l’acteur australien se filme dans un lieu public, les yeux fermés. Pas de son, pas de parole mais le commentaire : « More ». ?. Ou encore, il a filmé et posté son parquet pendant de longues secondes. ?. Ses followers s’interrogent : faut-il le féliciter pour la déco ou lui conseiller de voir quelqu’un ?

Tim Burton et Monica Belluci roucoulent en Italie. C’est la paparazzade de Closer cette semaine. L’actrice italienne et le réalisateur américain s’agrippent l’un à l’autre, s’embrassent au resto, partent en fou-rire. Toujours de vrais gamins, après 2 ans de love story.

Et puis de l’autre côté de l’Atlantique, c’est une autre prise de vues, auto réalisée celle-là, qui fait sourire : Paris Hilton a partagé ses vacances en famille à Saint Barth et comme avec ses petits chiens à une époque, l’héritière semble beaucoup apprécier d’habiller (de déguiser ?) son petit Phoenix, 16 mois. Mère et fils sont d’abord montés dans le jet en pyjamas assortis. Puis le petit garçon a revêtu un costume de bain 3 pièces bleu – t-shirt anti uv, maillot et bob dinosaures assortis, et enfin, pour faire un tour en kayak, elle lui avait enfilé un gilet de sauvetage rouge avec un bob pinces d’écrevisse du plus bel effet. Le père, Reum Carter, au bronzage façon cycliste et au maillot bêtement rose fait un peu pâle figure en comparaison.

À Lire Aussi

Voici recase déjà Charlotte Casiraghi, Natalie Portman et Benjamin Millepied se retrouvent à LA; Hélène Arnault et Brigitte Macron triolisent avec le fiancé de Rihanna; Vincent Cassel carnavalise en string; Omar Sy rentre à Paris

Public tire à boulets rouges sur Florence Foresti. L’humoriste n’avait rien demandé, mais le mag dézingue sa carrière en reprenant des commentaires d’internautes après la diffusion de son dernier spectacle. « Boomeuse », « réac complètement dépassée », elle serait antiféministe défendant « les hommes et les hétéros ». Une deuxième droite atteint sa cible avec le rappel de ses derniers flops – sa série « Désordres » sur Canal plus notamment. Seule la sauverait son histoire d’amour avec Alexandre Komineck, qui si vous ne vous en souveniez plus, Public est là pour vous le rappeler, à 16 ans de moins qu’elle. Pauvre Mamy Flo.

Meghan Markle s’apprête-t-elle à ouvrir un Franprix ? Si son site « American Riviera Orchard » n’est encore qu’une coquille vide, Public nous informe que l’épouse du Prince Harry « a déposé sa marque dans un nombre incalculable de domaines ». Du shampoing pour chien, des tapis de yogas, du ketchup. Et peut-être qu’au fond de la boutique, elle aura aussi un narguilé, un tapis pour les toilettes et des piles plates.

Beyoncé oublie le haut. Pour la promo de son dernier album, la Queen B s’est tout de même beaucoup beaucoup dénudée. Un string alu en forme de cœur, des straps de cow-boy enfilés sur une culotte en jean ou donc, une veste sans t-shirt ni soutien-gorge. Étonnant qu’à son niveau, il y ait toujours cette pression à montrer ses fesses.

Et puis, de son côté, Bianca Censori ne fait même plus l’effort de mettre le bas: cette semaine, à Los Angeles, c’était soutif noir, collant blanc, le tout en dentelle et sans culotte. Les proches de Madame West continuent de dire qu’elle a besoin d’aide tandis que son mari, accro au porno, est poursuivi par un ancien collaborateur qui l’accuse de multiples comportements déplacés.

À Lire Aussi

Tom Cruise se découplise en douceur, les Bieber crisent, Sophie Marceau emménage avec un homme; Leonardo DiCaprio abat de la pelle-mate; Kanye West promène Bianca nue, Khloé Kardashian filtre sa chatte; de folles rumeurs courent sur Kate Middleton

Tom Cruise est un chic type : sur le tournage d’Entretien avec un vampire, il avait fait installer un sapin de noël dans la loge de sa jeune partenaire d’alors, pour lui faire plaisir et éviter qu’elle n’ait le blues. Kirsten Dunst avait 14 ans quand elle a été choisie pour incarner Claudia et donner la réplique aux deux plus beaux gosses de la planète Hollywood, Monsieur Mission Impossible, donc et Brad Pitt. Chou non ?

Florent Manaudou a tenté le poisson d’avril : sur instagram, le 1er, le frère de Laure a voulu faire croire qu’il quittait la natation parce qu’une « belle opportunité » de rejoindre l’équipe de handball s’était présentée. Bon, ce n’est pas super drôle et pas trop crédible mais saluons l’effort qui a tendance à se perdre (et c’est dommage).

Et pour finir, avant d'écouter Alain Barrière : le voyage en classe affaire de 2 costumes d’Emmanuel Macron a couté 3555 euros, une procédure habituelle selon l’Élysée. Ari Abittan, accusé de viol en 2021 a bénéficié d’un non-lieu. Anoushka Delon demande 120 000 euros de dommages et intérêts à ses frères pour l’avoir enregistrée à son insu. Encore une séance de taouage en groupe : Mat Damon a accompagné son copain Chris Hemsworth, alors qu’il se faisait poser une drôle de fresque sur l’avant-bras. Le costaud interpète de Thor avait-il besoin qu’on lui tienne la main ? Emily Ratajkowski s’est fait monter des « bagues de divorce » avec ses gros cailloux de fiançailles, vive l’up-cycling ! Pour endiguer le flop de sa tournée, Jennifer Lopez en a changé le nom et propose un best off de se chansons plutôt que son dernier album que personne n’écoute.

À Lire Aussi

Natalie Portman & Benjamin Millepied signent le divorce; Gisele Bündchen sort en culotte et pleure, M Pokora en marcel et s’excuse; La reine Camilla s’enfuit; Rihanna se met la honte, Dany Boon et Jennifer Lopez se la font mettre; Barbie se Kylie-Minoguise