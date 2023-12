Charlène de Monaco sapapouille Albert, Letizia d’Espagne aurait trompé son Roi; Brad Pitt retombe dans l’alcool, Jay-Z pousse Rihanna dans le Petrus, Jenifer saoule son mari; Jade & Joy Hallyday détestent David & Laura; Jean Sarkozy chante sur Instagram

Unes des hebdos People

« David et Laura ? On ne leur pardonnera jamais. » Les sœurs Hallyday n’y vont pas par quatre chemins. Dans une interview fleuve (et ennuyeuse), les deux plus jeunes filles de Johnny sont cash. Elles n’ont jamais revu leurs demi-frère et sœur après la mort de leur père, et ce malgré les promesses. Bim. Dans le reste du papier, on découvre deux ados qui cultivent encore un lien fusionnel avec leur défunt père lien (elles écoutent ses chansons quotidiennement et se vaporisent régulièrement quelques gouttes de son parfum), qui se chamaillent et vivent leur meilleure vie aux States. RAS quoi.

La belle entente de Charlène de Monaco avec Albert était bien visible sous le sapin : un festival de sapapouilles ! Réunis pour lancer les illuminations, la princesse "a régulièrement pris le bras du souverain", resplendissait dans un ensemble écossais rouge et a même accepté de poser à côté de Stéphanie de Monaco. Une petite déception toute fois : Jacques et Gabriella, souffrants "ont tout raté", selon Public. A quelques jours de leur neuvième anniversaire, on comprend qu'il fallait une peu les requinquer.

Jenifer s’engueule avec son mari sous la pluie. C’est en tout cas ce que croit voir Public qui a paparazzé la chanteuse alors qu’elle sortait dans un parc d’attraction à Paris avec son mari et son fils. L’empoigne n’est pas flagrante : distants d’un petit mètre, le visage exaspéré, Monsieur pourrait être en train de dire « Mais si on avait le temps pour que je monte dans la chenille » ou alors, « allez, on prend un beignet, il n’y en a pas des comme ça en Corse… ». La chanteuse n’est pas d’accord et fait une petite moue qui signifie, « quand j’ai dit non, c’est non. » Avec deux parapluies dans les mains, notre star de la Star’Ac parait déterminer, mais à quoi ? Le mag nous explique que l’emploi du temps de Jen est archi-booké et qu’elle pourrait bien en ressentir un peu de fatigue. Pourquoi pas.

Gerard Depardieu, lâché par toute la profession envisage de partir faire le tour du monde à la voile. Même sa fille Julie aurait jeté l’éponge. « Il n’en fait qu’à sa tête » lit-on dans Voici sans autre précision. L’acteur visé par plusieurs accusations d’agressions sexuelles chercherait à acheter un bateau et à recruter un équipage. La mise au vert, enfin à l’eau, pourrait durer un an.

La fille de Beyonce moquée sur les réseaux, Queen B prend la mouche. Pour Public, la star « est consternée » par la performance de sa Blue Ivy, 11 ans et a décidé de la pousser dans un « entrainement militaire » en vue d’améliorer ses talents. Pour Closer, c’est la toute jeune fille elle-même qui en aurait pris la décision après le torrent de moqueries déversées sur sa performance scénique aux côtés de sa môman.

Heureusement, chez les Carter, il y a aussi de bon moment : le papa, Jay-Z a choisi les vignes bordelaises pour fêter ses 54 ans. Y avait Rihanna, Kris Jenner et même Ellen Pompeo, la Meredith Grey de Grey’s anatomy. Tout ce beau monde sur notre sol et pas une paparazzade ? Les consignes étaient strictes : zéro photo autorisée. Le rappeur milliardaire s’est offert une dégustation, cigare en main devant 7 jéroboams de Petrus.

Kevin Costner flirte, quelques semaines après son divorce. Tout sourire, l’acteur a été aperçu le bras autour des hanches de Jewel, une chanteuse américaine de… 49 ans. C’est fou non ? Une dame ! Le couple essayerait encore de rester discret, mais apparemment « tout le monde peut voir qu’il y a quelque chose entre eux » affirme un témoin.

Paris Hilton n’a pas changé la couche de son fils pendant 1 mois. Comme au bon vieux temps de « The Simple Life », la télé-réalité ou l’héritière jouait les ingénues déconnectées de la réalité, Paris a avoué à sa sœur qu’elle n’avait pas encore changé la couche de son nouveau né et qu’il lui avait fallu près d’un mois pour tenter l’opération sur son ainé. « Il faut peut-être que j’apprenne ? – Oui a répondu Nicky. « Pour la maternité, il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. » Et voilà Laurel et Hardy en train de faire un tuto changement de couche, la nanny pas trop loin, en parade.

La Reine d’Espagne va peut-être aider Meghan et Harry à sortir des radars : Letizia Ortiz aurait eu une liaison avant et pendant son mariage avec Felipe. Le scandale arrive comme pour les Sussex par un livre où l’ex-amant déballe tout. Jaime del Burgo qui a depuis été marié à la propre sœur de la Reine raconte avoir voulu demander l’ancienne journaliste en mariage mais le jour dit, elle lui avouait avoir rencontré quelqu’un d’autre : le futur roi. Un revenez-y aurait eu lieu en 2010 et le couple rêvait de partir s’exiler à Los Angeles. Info ou mytho, la couronne n’a, bien sûr, pas réagit.

Aie Aie Aie ! Public laisse entendre que Brad Pitt aurait replongé dans l’alcool. « Il ne monterait plus dans son jet sans s’assurer qu’une ou deux caisses de vin sont à bord. » La sobriété si chèrement gagné depuis son divorce se serait-elle fait la malle ? L’acteur aurait également récemment écopé d’un redressement fiscal pour Miraval qui toujours selon le mag, s’ajouterait à un paquet de dettes. De son côté, le divorce a aussi été un choc pour Angelina Jolie qui avoue n’avoir aucune vie sociale depuis et dit de ses enfants qu’ils sont « ses meilleurs amis ». Les pauvres.

Julie Gayet a été coupé au montage par le fils de François Hollande. Le déjanté Julien Royal a gardé Guillaume Canet et Adèle Exarchopoulos, mais pas celle qui partage la vie de son père. Tant pis, le film s’appelle « Nouveaux Riches », il va sortir sur Netflix et parait encore plus loufoque que « En passant pécho », le premier long du rejeton qui avait cartonné sur la même plateforme.

Dans l’affaire Cauet, on en est à donne la parole à la femme du type qui a prévenu l’animateur que l’accusatrice était sans doute manipulée. Vous suivez ? Et quelle est sa légitimité ? Elles habitaient le même patelin en Saône-et-Loire et « Julie », le nom donné à la fan accusatrice des agressions avait là-bas déjà montré ses talents d’affabulatrice.

Britney Spears girouettise. Après avoir traité sa sœur de « salope de première », sous-entendu que sa mère vendait ses affaires et tiré à boulets rouge sur son père-bourreau, la star a souahité fêté son anniversaire « en famille », qu’elle aime « tellement, tellement, tellement ». La soirée qui s’est tout de même déroulée en terrain neutre, chez le manageur de Brintey, a failli virer au fiasco quand la petite chienne de la chanteuse, Snow, un micro toutou tout blanc a « fait un malaise » et qu’il a fallu l’amener en urgence à l’hosto. Plus de peur que de mal, quelques photos ont fuité, dont un câlin avec la mère, affalées sur un canapé. Lynn tient un verre de vin, la chanteuse a ses lunettes de soleil alors qu’il fait nuit, mais qu’importe. Sans doute la meilleure manière de se remettre de leurs émotions.

Très discrets depuis la mort de leur ami, les cinq « Friends » restants de la série, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc et David Schwimmer ont chacun versé 1 million de dollars à la Fondation Matthew Perry qui veut aider les victimes d’addictions.

Pour finir avant de jouer du piano, la drogue la plus dure que Julia Roberts a déjà essayé sont «les champignons » et c’était une bonne expérience selon elle. Le chanteur Raphaël attend son troisième enfant avec l’actrice Mélanie Thierry. Les deux premiers ont 15 et 10 ans. Jean Sarkozy fait de l’ombre à sa belle-mère : le fils de Nicolas Sarkozy engrange les milliers de vues sur Instagram avec des chansons guitare/voix ou des poésies de son cru. Sandrine Bonnaire est vent debout contre les conditions de vie dans les Ehpad et accuse la négligence à l’œuvre dans l’une de ses maisons d’avoir tué sa mère. Philippe Candeloro travaille en famille : sa femme et leurs trois filles sont au turbin sur scène ou en coulisses pour « La fille du marchand de sable », leur dernier spectacle sur glace. Le cancer de Shannen Doherty, la Brenda de Beverly Hills, s’est généralisé. Michel Sardou a chopé le Covid. Adele, rongée par le trac, considère « avoir complètement merdé » le jour où lady Gaga est venue voir son show à Las Vegas. Michelle Pfeiffer a un beau cocard : l’actrice a pris une balle de pickleball (mélange de tennis et de ping-pong) dans l’œil, l’amie de sa sœur, autrice du coup fatale s’en veut encore.

