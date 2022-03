Charlène de Monaco : sa clinique coûte 95 000€ la semaine à Albert; Madonna prend cher du visage, Jean-Luc Reichmann des poignées d’amour; Kim Kardashian souffre pour être transformée en saucisson couture; Oops, Britney Spears s’est peut-être mariée again

Unes des hebdos People du 11 mars 2022

Cette semaine, les journaux People font la part moche aux stars.

Voici tape l’affiche à Jean-Luc Reichmann : L’acteur-animateur se repose tranquille sur une plage de Saint Barth avec Madame, et pof… Voici le paparazzade, ventre proéminent avec la pose de Mimile, les mains sur les hanches. Il ne manque plus que le bob et la glacière. Après l’article et le titre « hyper épanoui » écrit en caractère gras sous la photo, l’interprète de Léo Mattéï est sûrement en train de faire de la place dans son agenda pour aller à la salle à l’heure qu’il est.

Quelques pages plus loin, comme dans Public et Closer, c’est le chagrin de Nathalie Marquay qui est exposé sans ménagement. La veuve de Jean-Pierre Pernaut ne bénéficie même pas d’un petit raccord Photoshop pour atténuer le choc. Son visage, repris partout en gros plan, dévasté par la douleur été les nuits sans sommeil fait peine à voir. Espérons queles dizaines de stars de la télé et de la politique présentes à l’enterrement de Jean-Pierre Pernaut l’ont un peu soulagée. Seul Public est à peu près clément avec l’image de l’ancienne Miss France en respectant une certaine distance dans ses clichés.

Madonna à son tour, n’est pas épargnée : en vrai, elle est terrifiante ! Il fallait s’y attendre : quand la star n’a pas le soutien des 14 filtres qu’Instagram propose, mais juste un paparazzi, son image en prend un coup. Photographiée à la sortie d’un resto de Londres avec son fils Rocco, elle est un mélange de Marilyn Manson et d’une momie. Le cheveu est gras, filasse, le visage est bouffie, débordant par-dessus les coutures du lifting, et ses mains ! Mama mia, ses mains ! Public les montrent en gros plan : veines saillantes, rides et début d’arthrose…Et oui, il s’agit d’une vielle dame, on l’avait presque oublié ! C’est dommage parce que pour une fois, elle est habillée et même plutôt élégante, en tailleur pantalon sombre, rehaussé d’une fine ceinture rouge. Pauvre Madonna ! Et si elle essayait de sortir de la spirale infernale du botox et du bistouri, le pourrait-elle seulement ?

Les stars n’ont parfois pas besoin d’un photographe pour trébucher sur leur image, pour exemple la fashion week a été un festival de looks improbables: Pour Balenciaga, d’abord, Kim Kardashian s’est laissée ficelée dans du scotch jaune et noir, au nom de la marque. Il a fallu 6 personnes pour saucissonner l’ex de Kanye West par-dessus une combinaison noire moulante, du cou aux escarpins. A la voir assise en front row, engoncée dans son plastique avec un petit sourire pincée qui en dit long sur son inconfort, la star des influenceuses a du maudire cette idée saugrenue. Arielle Dombasle, de son côté, a été travestie en Reine des tomates par la maison Maitrepierre. La sirène sans âge a défilé dans une Intégrale écarlate : robe, cape jusqu’à une perruque choucroute ridicule. La photo de ce petit chaperon rouge effrayant est à voir dans Public.

Julia Fox, l’éphémère copine de Kanye West balance. Inconnue ou presque avant son idylle, l’actrice a la tête sur les épaules : selon elle, ces quinze petits jours ont été un cours condensé de vie publique et un accélérateur de notoriété. Mais ils ont aussi été malaisant, lui faisant perdre 7 kilos : « Notre relation était bien réelle. Même si j'avais l'impression que Kanye m’avait choisie pour jouer le rôle de sa petite amie, comme dans un film.»

Heureusement acteurs, chanteuses ou influençeuses peuvent compter sur Gala pour redorer leurs blasons. L’hebdomadaire du jeudi consacre son 1500ème numéro sans tourner autour du pot, à son gagne-pain principal : les stars. Vous retrouverez dans ce numéro spécial des clichés marquants de vos personnalités préférées, Isabelle Adjani, Johnny Hallyday, Isabelle Huppert; Jane Birkin, Loana, avec en légende, leurs réflexions et anecdotes sur leur condition d’icône… On apprend par exemple que Mylène Farmer est copine avec George Clooney depuis une soirée passée à ricaner ensemble à Hollywood; que Céline Dion a mis longtemps à se faire à sa vie de Palace, ayant le réflexe de faire son lit, comme à la maison, que le modèle préféré de Nikos Aliagas est la chanteuse Jenifer, que Jean-Marie Perrier, les stars « il s’en tape » ou encore que Nabilla a failli tout arrêter après être devenue célèbre en un instant. Dommage.

Une semaine dans la clinique de Charlène de Monaco en Suisse coûte… 95.000 euros. Selon Closer, pour cette modique somme, la Princesse a droit à « un penthouse »de 250 mètres carrés, « un cuisinier, un majordome et une femme de chambre » qui lui seraient dévoués. Le mag ne fait pas le calcul, mais nous, on ne va pas se gêner : si l’on compte un séjour de 4mois, on arrive à un joli pactole de plus 1,5 million d’euros. L’établissement est particulièrement discret sur sa clientèle et l’on apprend que des chefs d’entreprises ou des oligarques russes y sont déjà venus s’y ressourcer. De là à imaginer que la deuxième famille de Poutine pourrait être voisine la princesse, il n’y a qu’un pas ! Selon Vanity Fair, Alina Kabaeva, la jeune maitresse du dirigeant russe et leur 4 enfants seraient cachés en Suisse. Vladimir Poutine n’a jamais confirmé l’existence de ses jumelles de 7 ans, et de leurs deux petits frères, pas plus qu’il n’a officialisé sa relation avec cette ancienne gymnaste. Mais le journal qui avait ébruité l’affaire a cessé de paraitre le jour après la parution…

7 à la maison : Elon Musk a accueilli son septième en enfant et sa première fille en toute discrétion. Après des jumeaux puis des triplés nés de son précédent mariage, l’enfant est née en décembre par mère porteuse et c’est le deuxième que le fondateur de Tesla partage avec une chanteuse canadienne loufoque de 33 ans, Grimes. Et selon les dires de Madame, le couple qui existe en pointillé depuis plusieurs années est à nouveau séparé à l’heure actuelle. Mais, sympa, dans les colonnes de Vanity Fair où elle a révélé cette deuxième naissance, et comme pour son fils ainé, baptisé X-AE-A-X2, elle a donné un petit cours de prononciation pour le prénom : Exa Dark Siderael, prononcé Siiiidérâlel. Heureusement, pas de chichi, dans la vie de tous les jours ces deux bambins sont appelés X et Y.

Le défi de Jennifer Garner : l’ex de Ben Affleck va avoir 50 ans et pour marquer le coup, elle a lancé un compte à rebours, s’imposant une bonne action par jour, pendant 50 jours. Un voyage en Ukraine ? Adopter trois chats aveugles pour les sauver de l’euthanasie ? Pardonner le comportement infantile et destructeur du père de ses quatre enfants ? Non, payer sa tournée chez Starbucks. L’actrice a en effet claqué 100 dollars pour offrir leurs chai latte à tous les clients qui était derrière elle dans la queue… Tu parles d’une BA…

Estelle Lefébure et Philippe Lellouche tendent la bâton pour se faire battre. Après leur premier spectacle ensemble et la rumeur d’une idylle, les deux comédiens remettent le couvert : iIs partagent à nouveau l’affiche et se promènent collés-collés après les représentations. Même cause, mêmes effets, ils font donc logiquement, à nouveau la Une. Public les a photographié dans les rues de Paris, tous sourires, l’ex de David Hallyday portant un gros bouquet dans les bras. Un baiser de dos laisse planer le doute quand l’hebdo titre « C’est le grand amour ».

Pour finir : Pas de femme, pas d’enfants, c’est seul que Guillaume Canet s’est rendu au 30ème anniversaire de Disneyland Paris. La soeur de Meghan Markle l’assigne en justice et demande près de 70.000 euros de dédommagement. Le motif ? Avoir dit du mal d’elle… Britney Spears s’est probablement mariée en secret : Internet en est sûr, puisque depuis un trip à Las Vegas, la chanteuse n’appelle plus son chéri que « my Husband ». La chanteuse Vitaa, qui au sommet de sa gloire a déjà vendu des centaines de milliers d’albums annonce que le prochain sera le dernier. Gad Elmaleh est sobre : sur Canal plus, l’humoriste a avoué avoir une relation excessive avec l’alcool et préféré arrêter complètement.