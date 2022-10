Charlène de Monaco s’éclate en solo à Paris, Laeticia Hallyday s’y dé-Jalil-ise; Maïwenn pourrit l’ambiance, Johnny Depp, sur pied; Christophe Dechavanne s’hypo-découple, Marc Lavoine se slow-recouple; quand Dion est boss, appelez la Chiéline

Unes des Hebdos People

Mais aussi Karin Viard se glam'marie, Madonna jette encore sa culotte et même la poubelle n’en veut plus, Florence Foresti a le moral dans les chaussettes et Rafael Nadal a eu son premier enfant.

Laeticia Hallyday, première alerte pour son couple ! A la une de Closer, la veuve de Johnny et son régulier, Jalil Lespert, sont exposés « en pleine crise ». Venu à Paris pour affaire, l’acteur n’a même pas vu sa chère et tendre, pourtant sur le plancher de nos bonne vieilles Limousines. Il arrive, elle repart : il y a encore quelques semaines, ils en auraient au moins profiter pour aller au resto. Mais là non. Chacun son avion, chacun sa porte d’embarquement, Monsieur « avait sa tête des mauvais jours », affirment même le mag qui revient une énième fois sur les problèmes d’argent de Laeticia. Madame a apparement obtenu un nouveau délai pour payer les dettes de l'Idole des Jeunes. Mais rassurez-vous, ce n’st pas encore la dèche : Joy qui vient de fêter ses 18 ans aurait reçu une Tesla à 45.000 pour son anniv…

Johnny Depp en Louis XV, le tournage de l’enfer. Voici relate l’atmosphère délétère qui régnait sur le plateau de Maïwenn. Hyper stressée, « elle a très souvent mal parlé aux techniciens et aux acteurs. Tout le monde a été choqué par son attitude » raconte un membre de l’équipe. Infernale, au point que l’ex de Vanessa Paradis lui a tout envoyé à la figure dès le clap de fin, « ton film, c’est de la merde, si les gens viennent le voir, ce sera uniquement pour moi ». Ambiance. Mais Public a une toute autre version du fiasco : soulagé par la fin (provisoire sans doute) de ses poursuites judiciaires, Monsieur aurait un peu trop renoué avec le bourbon, cuvant dans sa chambre d’hotel un jour sur deux, au lieu de venir tafer. Excédée, la réalisatrice aurait elle aussi déserté son plateau, le laissant poireauter dans sa loge. En tout cas, Public est sacrément vache avec l’acteur : en Une, l’ex super-sexy commissaire de 21 Jump Street ressemble à un gavroche édenté qui sent le vieux bar-tab’ de la rue Oberkampf, photographié juste après avoir dit à sa voiture « Vas-y, tire mon doigt …"

Jennifer Lopez & Ben Affleck lunedemiellisent à Paris; Alexandra Lamy sexerce (sans apostrophe) sur un paddle, Nicolas Bedos, en rivière; Charlène de Monaco sort en robe de lune, Heidi Klum photographie celle de son homme; Maître Gims se paye un pauvre

Marc Lavoine recasé avec une chanteuse de 20 ans. L’info vient de Voici : on sait que les deux artistes ont d’abord commencé par enregistré un duo, inspiré par le divorce de Monsieur et petit à petit, ils se rapprochent parait-il. Elle s’appelle Zoé, Madimmi de son nom de scène et pour vous la représenter, vous pourriez imaginer un être polymorphe, mélange de Clara Luciani, Camélia Jordan et Charlotte Gainsbourg. Brune, joli, quoi. Un proche nous dit qu’avec elle, « Marc veut prendre son temps » mais le mag surligne en gros entre les lignes : il est déjà fou amoureux !

Non, Karin Viard n’a pas tenté d’infiltrer le culte raélien, elle s‘est juste mariée à l’église dans une tenue « boule à facette ». Une robe argentée pour être précise, très structurée, avec de belles manches ballons. Et le plus chou, c’est que son mari portait la chemise assortie. Bon, la cérémonie religieuse avait des airs de visite sur Vulcain, mais Public nous certifie que l’actrice tenait à « passer devant le curé ». Il y a 3 mois à la mairie, le couple l’avait plutôt joué classique avec robe blanche et costume sombre. Comme ça, y a pas de jaloux !

Kanye West pousse encore le bouchon un peu plus loin. Après avoir parader dans un T-shirt « White Life Matters » (qu’il vend), le slogan des suprémacistes blancs américains, il verse à présent dans le gros complot qui tâche : « Tu diras aux juifs qui t’ont dit de m’appeler que personne ne peut m’influencer » a t’il envoyé à son (ex du coup) ami Puff Daddy. Et puis, carrément, à la télé devant le présentateur préféré des soutiens de Trump, il a carrément accusé la chanteuse Lizzo d’utiliser son poids pour faire l’apologie de l’obésité aux états-unis et « conduire au génocide de la race noire ». On en est là. De son côté Voici souligne son eviction (temporaire) des réseaux sociaux, Instagram et Tweeter en raison de ces positions. Et Closer tente bien de lui trouver des circonstances atténuantes en évoquant les délires paranoïdes provoqués par sa bi-polarité, mais ne faudrait-il pas tout simplement arrêter de lui tendre un micro jusqu’à ce qu’il accepte de prendre ses médocs ?

Nathalie Baye poignarde Laeticia Hallyday ; Brigitte Macron s’éclate avec un water-toy, Emmanuel émet des gaz ; Justin Timberlake bronze en combi, Baptiste Giabiconi debout cul nul ; Gilles Lellouche bientôt quinqua papa, Patrick Bruel peut-être sexa

Madonna nous refait le coup de la culotte. Et pour nous faire croire qu’elle est gay en plus. La star a posté une vidéo d’elle, tentant de lancer un sous vêtement - étrangement grand et rose d’ailleurs, en expliquant « Si je rate, je suis gay ». Evidemment, elle rate, comme tous les internautes qui utilisent ce message vidéo pour dédramatiser leur coming-out. Mais Madonna n’a jamais rien caché de sa sexualité, alors nous dire aujourd’hui qu’elle aime les femmes… Elle radote, en fait.

Christophe Dechavanne fait deux révélations en une : il est à nouveau célibataire mais toujours (très) hypocondriaque. C’est une petite phrase énoncée au passé qui a poussé le Public à déclarer la rupture, après 6 ans de relation. L’animateur dit comme ça que, au moment du Covid, « Très très, très proche de moi, j’avais quelqu’un que j’ai fui pendant plusieurs semaines. » Notez donc le « J’avais » mais aussi le « fui pendant plusieurs semaines » : Elena Foïs (oui, la soeur de Marina), médecin, s’est fait ghoster pendant des jours entiers parce que son jules avait trop peur de tomber malade. Tu parles d’un chevalier servant !

Il y a avait Meghan Markle, les Kardashian ou encore Naomi Campbell : faites désormais une place à Celine Dion dans le club des Pestes-Patronnes. Chez la diva canadienne, c’est plutôt la froideur et la determination dont elle fait preuve qui va à l’encontre de son personnage public. Apparemment, il peut lui arriver de traiter ses salariés comme des chiens. Elle doit virer quelqu’un ? « Ca aura pris 8 minutes pour mettre fin à 12 ans de collaboration » a rapporté un de ses anciens musiciens. Un peu comme un ancien directeur musical, jeté comme une vieille chaussette après 20 ans de collab’. Pire, la star n’aurait d’état d’âme ni pendant ni après, réservant à ses anciens employés, la même distance polie et faussement enjouée qu’à tous les péquins qu’elle croise dans les coulisses de ses shows.

Marion Cotillard & Guillaume Canet se retrouvent en mode Adam & Ève, Laeticia Hallyday & Amber Heard sur la paille; Emmanuel Macron fait son papy gâteau; Sophie Davant & William Leymergie ploucoulent; Arthur & Mareva Galanter se sont mariés en secret

Charlène de Monaco s’offre, tranquille comme baptiste une escapade à Paris Pas de mari, pas d’enfants. Libre comme l’air, souriante et zen, la Princesse a assisté au défilé de la marque Akris qu’elle suit et porte depuis 10 ans. Toute auréolée de Girl Power, elle posté « C’est bon d’être de retour à Paris ». Mais oui, c’est bon !

Petit coup de mou pour Florence Forest. En Une de Public, l’humoriste affiche une mine boudeuse. Le boulot a repris sur les chapeaux de roues et le mag nous explique qu’il est devenu difficile pour elle et son nouveau fiancé, le comique Alexandre Kominek, de passer du temps ensemble. Rajoutez à cela que la série de Madame sur Canal n’a pas été super bien accueillie par la critique et la dépressive qui sommeille en elle a toutes les chances de se réveiller brutalement.

Voilà déjà le dessert pour finir, je vous propose une tarte au chocolat, chez Jean Imbert : le chef du Plaza Athénée a posé tout sourire dans la cuisine du resto, à côté de Beyonce et son mari Jay-Z. « Nous les avons doté d’un langage pour nous nuire » : George Clooney regrette d’avoir fait apprendre l’italien, qu’il ne parle pas, à ses jumeaux. Ana de Armas, la Marylin Monroe de « Blonde », a trouvé que la médiatisation de son histoire avec Ben Affleck a été « un enfer » et l’a poussée à quitter Los Angeles. Hillary Swank, 48 ans, est enceinte pour la première fois, elle attend des jumeaux. Rafael Nadal, lui, est devenu père pour la première fois : le champion de tennis a eu un petit garçon. La fille d’Alain Chabat est adepte du couple libre. Un serre-tête Minnie vissée sur la tête, Eva Longoria a visité Disneyland Paris avec son fils de 4 ans, montant dans tous les manèges avec lui. Isabelle Adjani est blonde platine et c’est un peu déroutant. Madonna n’a plus de sourcil, est rose platine et ressemble de plus en plus au chanteur ultra trash Marylin Manson et on s’habitue. Et ça aussi, c’est déroutant.

