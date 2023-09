Charlène de Monaco rit à Marseille, Stéphane Plaza morfle à Bali, Anne-Elisabeth Lemoine & Bertrand Chameroy vélovent à Paris; Britney Spears vit nue, Alain Juppé danse la Country; Jen Aniston se fait décelluliter; Miley Cyrus lune de miélise avec sa mère

Unes des hebdos People

Mais aussi : Harry et Meghan s’enlâchent en Allemagne; Leonardo DiCaprio a fait bonne pêche; Jean-Claude Van Damme a toujours le melon et en fait Céline Dion reste à Vegas.

Charlène de Monaco, et maintenant, elle rit. Chaque semaine voit une nouvelle mue de la princesse : il y a eu le renouveau stylistique avec des tenues plus pointues, plus flamboyantes, il y a eu l’arrivée des gestes tendres entre époux, une petite main effleuré puis le bécot en public ; il y a eu le retour au brun qui lui donne encore plus d’élégance et maintenant il y a le rire, carrément ! Alors qu’on lui connait plutôt un visage passif et un regard absent, elle n’a pas arrêté de se marrer dans les tribunes du match Ecosse/Afrique du Sud à Marseille, et le plus improbable, c’est que ce sont les blagues d’Albert qui semblaient la dérider. Peut-être qu’elle commence enfin à comprendre son accent.

Anne-Elisabeth Lemoine aussi est déridée, mais par Bertrand Chameroy. A la une de Public, les deux animateurs de France 5 sont en pleine « vélove story » ! La présentatrice de C à vous pousse son vélo, et son chroniqueur, marchant à ses côtés enchainenet les petits bisous dans le cou et les sourire, ralentissant considérablement la promenade. Mes confrères affirment qu’ils ne se cachent plus. Doit-on comprendre que les familles respectives sont en pause, voire en séparation ? En tout cas, le doute n’es plus permis.

La pêche d’été a été bonne pour Léonardo DiCaprio. L’acteur a passé ses vacances à sillonner la méditerranée avec des copains et de (très) jolies jeunes filles, il est donc arrivé ce qui devait : il en a ramené une aux états-unis. Elle a 25 ans, est une mannequin italienne et s’appelle Vittoria Cerretti. Ils se sont frottés à Ibiza, chopé au Festival de Cannes et maintenant, ils partagent une glace à Santa Barbara. Reste à savoir si (ou quand ?) elle sera rejetée à l’eau.

Stéphane Plaza n’est pas chat noir qu’à la télé. Le présentateur a vécu un séjour épique à Bali, dont Gala se fait l’écho. Il a perdu son téléphone portable, s’est perdu dans la jungle après une panne d’essence et s’est fait (gentiment) poursuivre par un petit singe qu’il essayait d’amadouer. Le tout avant un séisme ressenti sur l’ile le jour de son départ. Décidément verni !

Elon Musk fait le malin, Amber Heard, utilisée, l’a mauvaise. Tout est partie d’une info glissée dans la biographie de Teslaman, qui laissait entendre que Amber Heard, pour lui faire plaisir avait passé des mois à imaginer et faire fabriquer un costume, afin de réaliser un fantasme érotique. L’impulsif homme d’affaires, fier comme Artaban, a décidé de prouver au monde entier – enfin à Twitter en tout cas, que oui, Amber c’était bien déguisé pour lui et que c’était « awesome ». L’ex de Johnny Depp n’avait rien demandé et se serait bien passé de ce buzz subi qui vient s’empiler sur sa réputation déjà bien malmenée. Elle s’est empressée de déclarer qu’elle n’avait jamais donné son accord, mais le cliché est déjà viral.

Dans cette bio, on apprend aussi que Elon Musk a eu, dans le plus grand secret, un troisième enfant avec la chanteuse Grimes, ce qui porte à 11 le nombre de petits canards Muskés.

Le melon de Jean-Claude Van Damme n’a pas dégonflé : selon Closer, l’acteur a décidé de faire payer une fortune ses autographes et autres selfies. Pour le salon des geeks de Bruxelles, dans 2 mois, il propose : 200 euros la photo, 150 euros la signature et 400 euros le package avec option coupe-file. Espérons que quelqu’un tiendra les comptes !

Britney Spears aime se balader à poil et ça ne date pas d’hier. C’est même une des raisons qui a poussé son mari vers la sortie. Dès le début de leur relation, selon un proche, il tiquait parce qu’elle restait nue malgré la présence des gardes du corps ou des employés de maison. Le pauvre se faisait traiter de coince-duc s’il demandait qu’elle se couvre. Depuis le départ de Sam Asghari, l’entourage de la star a confirmé un petit flirt avec son homme de ménage repris de justice, mais tout serait fini : elle aurait coupé les ponts après 2 petits rendez-vous. Le célibat s’installe donc, et comme les emmerdements volent en général en escadrille, après être avoir pris la décision de vivre à Hawaï, son ex, Kevin Federline réclame l’augmentation de sa pension alimentaire estimant qu’il est désormais seul en charge de leurs deux ados.

Houhou ! Regardez comme nous sommes amoureux ! Harry et Meghan cherchent à convaincre. La Duchesse de Sussex a rejoint son mari en Allemagne pour ses 39 ans et s’est prêtée à ce que les médias anglo-saxons appellent le PDA, Public Display Affection : le Prince avait exagérément ses bras autour de sa femme pendant une partie des Invictus Games, la Duchesse avait l’éclat de rire un peu trop facile, les mains sont restées trop longtemps collées, les sourires trop longtemps figés. C’est en tout cas également l’avis de Voici pour qui le voyage avait un air un « trop hollywoodien pour être tout à fait honnête ». Côté pré-fiesta : le Prince a piqué un fard parce que tout le public lui a chanté « Happy Birthday ». Pour se remettre, il est sorti avec son équipe et a enchainé 6 pintes un pub, comme à la maison !

Jennifer Aniston dans la peau d’Obelix. Quoi ? Oui, ce n’est pas pour un rôle mais pour tenter de retarder les effets de l’âge. La photo est à voir dans Voici. On y distingue l’actrice allongée, jambes écartées, portant de drôles de tubes bleus et blancs, comme les braies de notre célèbre gaulois, enroulés autour du corps, reliés à de gros tuyaux. Le tout est supposé dissoudre la cellulite et raffermir les tissus. Pas rendre sexy et ça se voit.

Nos People se mobilisent pour le Maroc. Le pays n’a pas recours à nos forces officielles, mais il peut compter sur ses célèbres enfants ! Nés à Casablanca, Gad Elmaleh appelle au dons, Arthur organise la collecte et le fret de matériel, et Jamel Debbouze, originaire de Taza à l’est de Fès, est déjà arrivé sur place pour donner son sang.

Alain Juppé, côté pile ou côté face ? Dans Paris Match et à l’occasion de la sortie de ses mémoires, l’ancien Premier se raconte tout en contraste. Au choix la version vintage qui évoque son premier « tourne-disque » offert par une prof de français (mais en mode Brigitte Macron, petits frippons) et qui jouait « Les copains d’abord » sur le radio-cassette de la voiture. Ou bien alors, la version hype qui prend des cours de country au Canada pour s’assouplir (et c’est raté, selon son propre aveux) ou qui fait du bodysurf à Hossegor. Une chose le centre : le petit-dèj ! Quoiqu’il arrive, avoue t’il, il ne sautera jamais son café – tartines du matin.

Miley Cyrus s’incruste dans la lune de miel de sa mère. Avec son amoureux Maxx Morando, la chanteuse a rejoint Maman à Hawaï, où elle passait quelques jours avec son tout nouveau mari, l’acteur de Prison Break, Dominic Purcell. La chanteuse s’est delectée de plongée et de nage avec palmes.

Caitlyn Jenner, la belle-père de Kim Kardashian (l’homme qui a été marié à la mère et qui depuis est devenue une femme) confirme que celle-ci avait l’ambition de devenir célèbre depuis le début et a bien orienter toute sa carrière dans ce seul but. Sex tape comprise.

Et pour finir avec une pomme : Annabelle Belmondo, petite-fille de Jean-Paul et fille de Florence attend son premier enfant. Le Roi et la Reine d’Espagne ont enfin la paix, ils n’ont plus d’enfants à la maison. Chris Evans, l’interprète de Captain America s’est marié discrètement avec Alba Baptista. Public replace Céline Dion dans le Nevada : selon le mag, la chanteuse n’aurait pas du tout quitté Las Vegas, préférant son immense villa dans le désert et la batterie de soignants qui en connaissent l’adresse, à sa bicoque canadienne au milieu des ours et des sapins. Bien qu’en couple avec Kelly Jenner, petite sœur de Kim Kardashian, Timothée Chalamet refuse de paraitre dans la télé réalité de la famille K.

