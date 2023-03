Charlène de Monaco redisparaît, Albert se laisse kidnapper; François Pinault mufflise Dominique Tapie; une fan accouche de Patrick Fiori; George Clooney se paye une ferme, Sharon Stone des fausses lèvres; Lara Fabian et Laeticia Hallyday stéphaneplazizent

Unes des hebdos People

Le Prince Albert kidnappé… par ses enfants. C’était la surprise (trop) bien préparée pour les 65 ans du souverain, qu’il raconte lui-même au site People et avant l’évènement : Jacques et Gabriella lui ont fait savoir qu’il devait être disponible pour être enlevé, à 17H30 précise, après le goûter. Le but était de l’emmener voir une pièce de théâtre, spécialement créée pour l’occasion. Un peu plus tôt dans la journée, le Prince avait profité d’un déjeuner en famille, et d’une petite acclamation sur le balcon du Palais. A noter : Charlène n’a pas montré le bout de son nez aux photographes.

Ophélie Winter a retrouvé l’amour dans Public et juste un copain dans Voici. Il a presque 40 ans, producteur de spectacles et directeur de salle, Mickael Chetrit partagerait la vie de la chanteuse depuis quelques semaines et un de leur proche a confié à Public qu’« ils n’habitaient pas encore ensemble, mais qu’ils étaient heureux de vivre une belle histoire ». La belle histoire a aussi débuté sur tapis rouge, puisqu’ils ont posé ensemble, lors de l’inauguration du Palais des Glaces. Pour Voici, toutefois, il ne s’agirait que d’un proche.

Ophélie Winter qui a été un temps dans le viseur de Dominique Tapie. Furieuse des rumeurs qui couraient sur une liaison entre la chanteuse et son mari, la veuve du « Boss » raconte qu’elle a fait passer le message en poignardant une photo d’eux sur la porte de la chambre avec un grand couteau de cuisine. Ambiance ! C’est une des anecdotes que vous lirez dans une longue interview donnée à Paris Match, où vous apprendrez donc, que pour durer en couple, il faut « être sur le qui-vive », que Bernard Tapie était dévot, Jean-Louis Borloo, un ami hors-paire et François Pinault un mufle. Ce dernier, nouveau propriétaire de l’hôtel particulier de la rue des Saint-Pères serait resté sourd aux différents courriers qui lui demandaient un petit délai pour se retourner et ranger 35 ans de vie avant de plier ses gaules.

À Lire Aussi

Cyril Lignac bébéatise, Vanessa Paradis quinquafestoie; René-Charles over-pokerise, Céline Dion trinque; Pamela Anderson se déguise en paillassol, Gabriella de Monaco en nippo-goth; Cardi B se fait retirer 95% des fesses, Loana manque de perdre un doigt

George Clooney continue son opération séduction dans le Var. Apparemment, copain comme cochon - « on se voit assez souvent », avec le Maire de Brignoles, l’acteur, sympa a accepté de financer un projet de ferme maraîchère. L’idée a été abordée au cours d’un dîner : il s’agira d’approvisionner les cantines scolaires. Certains agriculteurs haussent un peu les sourcils, craignant d’être moins mis à contribution, mais chacun reconnaît quand même le beau geste. Et pour peu que le Docteur Ross participe aussi aux visites publiques prévues par la Mairie, la commune aura même tout gagné.

Philippe Lacheau et Elodie Fontan : et maintenant la paparazzade ! En une de Closer, le couple de ville et d’écran, omniprésent grâce au succès d'alibi . com 2 s’est fait shooter à l’île Maurice (encore elle !). Et signe ultime de leur avènement dans le camp des stars, leur projet de mariage est également outé par l’hebdo. Le chef de la bande à Fifi et sa muse, déjà parents d’un petit garçon, auraient pour projet de s’unir cet été et cherchent un lieu où inviter leurs familles et amis. A Brignoles, il parait qu’il y a un beau gosse généreux qui a une superbe maison et bientôt une ferme, peut-être qu’il aura une idée…

Nouvel espoir pour Laeticia Hallyday : Marnes-la-coquette aurait trouvé un acquéreur sérieux. Cette annonce a déjà été faite tant de fois par Closer, qu’on a du mal à s’y accrocher. En tout cas, l’hebdo toujours TRÈS au courant des faits et gestes de la veuve de Johnny affirme qu’elle a obtenu un nouveau report de sa dette auprès du fisc français. A Paris depuis quelques jours, elle a retrouvé son amoureux Jalil Lespert, dès la descente de l’avion, et pourra fêter son anniv (47 ans aujourd’hui même) dans l’allégresse.

À Lire Aussi

Albert de Monaco cire Charlène, le fils de Stéphanie révèle des secrets de famille; Jean Dujardin et Nathalie Pechalat placoulent à Maurice, Sophie Davant dormiche au Sénégal; Public envoie Vanessa Paradis à l’hosto; Adriana Karembeu bivorce

Lara Fabian brade sa villa québécoise. Mise en vente 2 millions cet été, elle passe à 1,8, si ça vous dit : lac baignable, salle de sports et cuisine d’été. Il se murmure que la chanteuse planifie de passer les deux prochaines années en Europe, en vue de sa tournée, et de son poste de directrice de la prochaine Star’Ac, en France.

Cara Delevingne célèbre son quatrième mois sans alcool et entame une grande opération transparence. Dans une interview au Vogue américain, la top raconte comment la vidéo volée d’elle cet automne, a agit comme un électrochoc. Sans chaussure, hirsute et hagarde, on l’y voyait faire tomber son téléphone en pleine conversation, tourner en rond et hurler. « Je savais que si je continuais sur la même voie, j’allais mourir ». Direction la cure de désintox, donc pour sevrer ses dépendances à l’alcool et à la drogue, qu’elle côtoie depuis son plus jeune âge. Elle avait 7 ans, notamment quand elle a pris sa première cuite, à un mariage.

Le Roi Charles III met son frère Andrew à l’eau et au pain sec : le paria ne verra pas la couleur des millions hérités de la Reine (tout comme son frère Edward, et sa sœur Anne) et ne touchera « plus » que 280.000 livres par an. Quoi ? Mais qu’est-ce qu’on fait de nos jours avec 26.000 euros par mois ? C’est sûr, que quand on est habitué au château de 30 pièces, au chalet suisse avec piscine intérieure, ça questionne. Il ne sera plus question de tenter de faire passer des notes de frais en loucedé, comme ces 36.000 euros pour la consultation d’un guérisseur indien - que par ailleurs, Buckingham a refusé de régler.

À Lire Aussi

Brad Pitt & Charlotte Casiraghi s’isolent pour le nouvel an; Stéphane Tapie révèle l’histoire secrète entre Brigitte Macron et son père; Mais qui est la cougar qui a sauvagement déniaisé Harry ? Carla Bruni buvait, Karine Le Marchand trinquait

Frédéric François, néo-esclavagiste ? C’est ce que pense l’un de ses fans, qui après s’être collé-collé à son idole, a retrouvé sa veste, et décidé de la brûler (l’idole, pas la veste). Selon Voici, un certain David poursuit le chanteur aux prud’hommes pour travail dissimulé. Au départ, il y avait une page internet dédiée à l’artiste. De fil en aiguille, l'admirateur s’est fait connaître, s’est rapproché, puis s’est rendu indispensable, jusqu'à gérer la com’ sur les réseaux et coordonner le travail de son dernier album. Problème : un clash a brusquement fait chuter le chanteur de son piédestal. L’angle de vue a changé, et maintenant il s’agit de payer.

La bonne blague de Sharon Stone pour ses 65 ans: la star de Basic Instinct a posté une photo d’elle le jour J, affublée d’énormes lèvres rouges, avec cette légende : « Ça y est, je l’ai fait ! Pour mon anniversaire ! » singeant bien sûr, toutes ces copines gonflées à l’acide hyaluronique. Et c’est déroutant, mais comme ça, on pourrait la croire sœur jumelle de Courtney Love, la veuve de Kurt Cobein…

Nos people ont parfois des talents cachés : Pascal Obispo par exemple, est devenu peintre. Selon un site internet bordelais, cette nouvelle passion lui aurait poussé il y a 4 ans et un travail intense lui permet une première exposition de 60 œuvres à la fin du mois. Ses toiles sont bien plus travaillées que celle d’un Johnny Depp : de grands formats très fournis, « un univers étrange et coloré » où sont convoquées les années 80, le graffitis et la bande dessinée. Reconversion réussie !

À Lire Aussi

Paris Hilton a un bébé surprise; Charlène de Monaco se paye des toilettes en or, Laeticia Hallyday se zézette-épousise; Harvard recrute Kim Kardashian; Beyonce prend cher à Dubaï, Denis Brogniart dans Voici; Céline Dion s’inquiète pour René-Charles

Céline Dion hors-sol. L’anecdote est rapportée par Stéphane Rotenberg qui a vu la star en interview : si elle doit téléphoner, on lui apporte un portable. A la fin de sa conversation, elle ne raccroche même pas elle-même. Elle tend l’appareil à l’assistant, qui doit lui, appuyer sur le bouton rouge. Divaaaaaaaa !

Kate Middleton à la guerre. Telle une Martine à la mint sauce, après « joue au Rugby », « en visite à l'hôpital » ou « à la campagne », la future Reine d’Angleterre rajoute une nouvelle image d’épinal à sa collection et enfile sa veste treillis. Apparaissant comme toujours enjouée et volontaire, tous vos hebdos partagent les clichés où elle s’essaye au tir de roquette et aux premiers secours sur le terrain, par une froide journée sous la neige. La femme du Prince William honorait là, sur le champ d’entrainement, un nouveau titre qui lui a été attribué : colonel du bataillon d’élite des Irish Guards.

Et pour accompagner le tiramisu, Clémentine Celarié a failli devenir bonne sœur. Public, toujours dans l’expansif nous dit que «Meghan Markle reprend sa liberté », en fait, la duchesse de Sussex va réactiver son blog mode et « lifestyle » qu’elle avait dû abandonner en se mariant. Il joue du piano tout nu, c’est un peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup : André Manoukian pianote en tenue d’Ève dès le réveil, pour se « remettre les neurones en place ». Lindsay Lohan, 36 ans, attend son premier enfant. Marc-Olivier Fogiel pleure tout le temps : « je suis une vraie fontaine devant mes enfants », quand l’une lui dit au revoir où quand il les dépose à l’école… Patrick Fiori est papa pour la troisième fois : Charlène, une fan pour qui il a tout plaqué il y a un an et demi, a accouché d’un petit garçon à Ajaccio.

À Lire Aussi

Lily-Rose Depp tâte une rappeuse, Madonna un vieux de 30 ans; Marine Le Pen se prend les pieds dans le chat; Harry& Meghan octroient un hypotitre à leurs enfants; Closer voit Albert de Monaco humilier Charlène, Céline Dion au stade de la dernière chance