Charlène de Monaco rechute pour Public, chatoyonne pour Match; Rihanna se diamantise l’orteil; Céline Dion se dépouille, Heidi Klum tâte de la c…; Leo DiCaprio ventile Gims; Charles se fait voler III moutons; Kylie Jenner kardashianise Timothée Chalamet

Mais aussi : Florent Pagny va retaper des motos entre deux traitements; Nathalie Portman et Benjamin Millepied au bord du divorce; Sharon Stone roucoule avec un bel italien et Joe Biden trébuche en public.

Charlène de Monaco replonge pour Public, rayonne pour tous les autres hebdos. Ok, sa robe poteau à la remise du Grand Prix de F1 n’est pas très gaie malgré ses plis arc-en-ciel et son regard en l’air montre bien qu’elle pense plus au sudoku qu’elle a laissé en partant de chez elle, qu’au moment présent – mais qui ne s’embêterait pas à regarder des voitures tournées des heures dans un déluge de décibels ? Pour Paris Match, au contraire, la famille princière déploie toutes ses plumes et à contre-courant de toutes les autres Maisons d’Europe, qui tentent de se resserrer autour d’une famille nucléaire, les Grimaldi élargissent leurs effectifs de représentation, notamment avec le clan Casiraghi. Une photo de la Princesse, qui a quitté son blond platine pour un chatain caramel, toute remplumée, rayonnante - d'aucun diarit chatoyonne fait mentir les Grinchs de Public. Dans Point de Vue, le couple nourrit même son mythe avec un « retour aux sources » en assistant, ensemble, à la compétition de natation pendant laquelle ils s’étaient rencontrés, il y a plus de 20 ans.

Ça sent le sapin pour le couple Portman – Millepied. Mariés depuis 2012 et parents de 2 enfants, l’inoubliable Mathilda de Léon et le chorégraphe ont sur le point de divorcer selon Voici. Le Français aurait même déjà quelqu’un. Une jeune française de 25 ans, militante écologiste et réalisatrice (non pas Mélanie Laurent) qui se rendrait régulièrement à son bureau, photos à l’appui. L’actrice américains qui avait accepté de réemménager en France l’année dernière, « souffre énormément et espère encore qu’il ne s’agit que d’une passage » selon une source. Malheureusement, pour Voici, les avocats sont déjà engagés.

Florent Pagny, fin de chimio, mais cette fois-ci, pas de fanfaronnade. Le chanteur est en une de Gala et Closer. Il sourit, il est en forme, ouf. Entre les lignes, on comprend qu’il s’apprête à vivre en France une bonne partie de l’année pour suivre un traitement qui devrait s’étaler sur 5 ans. Avec son fils, Inca, par exemple, il vient de louer un garage/loft aux abords de Paris, leur « cave à jouets » où ensemble, ils vont retaper des motos. Le juré de The Voice qui garde le look quoiqu’il arrive – cuir imprimé alligator, bottes et pantalon cargo et bonnet pour la paparazzade hebdomadaire, continue d’y croire, et nous aussi. Il prépare sa tournée comme un sportif de haut niveau et apprend à gérer les problèmes de souffle induits par son traitement.

Heidi Klum rame sous cloche et tripote son jeune mari. Cette semaine, tous nos hebdos se repaissent de la plastique déroutante du mannequin allemand de 51 ans, qui relâche la pression après le festival de Cannes. Elle avait loué un gros yacht et prévu un drôle de chapeau en cloche pour éviter les coups de soleil, un peu comme celle qu’on met sur les salades pour éloigner les limaces, avec un anneau sur le dessus pour pouvoir la soulever et oxygéner le tout de temps en temps. Heureusement pour son petit mari, Tom Kaulitz, guitariste de 33 ans, pour boire l’apéro et passer aux choses calliente – gros plans sur les pelles et mains baladeuses, elle a réadopté la casquette toute bête, sans doute pour être sûre de ne pas lui faire penser à sa mère..

Céline Dion solde tout. Si la plupart des hebdos reviennent sur l’annulation de la tournée de la diva, Closer et Voici insistent sur le grand ménage qu’elle semble opérer dans ses affaires. Parcours de golf, propriétés immobilières en Floride, à Végas ou au Quebec : la chanteuse canadienne se déleste de nombre de ses acquis. Un très mauvais augure pour certains de mes confrères qui pensent que cette fois « elle n’y croit plus ».

Sharon Stone batifole avec un bel italien. Gianluca Galtrucco, 52 ans, est un photographe- réalisateur dont la renommée n’a pas encore passé les frontières de la botte, mais il s’est jeté dans le grand bain en s’affichant avec la super hot sexagénaire à la sortie d’un resto de Los Angeles. Les flashs ont crépité, toutes les dents étaient de sortie, et les autographes ont été bien signés. Pour Public, l’actrice a même préféré sécher le Gala de l’Amfar, qu’elle anime pourtant avec fougue et parfois débordement, pour rester avec son nouveau Cheum… Longue vie !

Al Pacino, 83 ans, est dans le flou : sa petite copine de 29 ans, clame partout qu’elle est ravie d’attendre un enfant de lui, mais l’acteur, lui, n’est pas bien sûr qu’il soit de lui, et même pas bien sûr qu’ils soient encore en couple. En vrai gentleman, il a demandé un test de paternité, car il pensait ne pas pouvoir enfanter à nouveau – il a déjà trois enfants, dont des jumeaux, de 33 et 22 ans . Il a dû imaginer que cette demande aurait froissé la Miss et il a lancé ses avocats sur un protocole de séparation. Mais non, pas du tout. Noor Alfallah, ex de Mick Jagger, 79 ans et BFF de Clint Eastwood, 90, lui a fait savoir qu’ils étaient toujours ensemble. Ah, ces millenials, même avec un sonotone on n’arrive pas à les comprendre.

Contre toute attente, le couple Kylie Jenner / Timothée Chalamet semble tenir la corde. Bretelle/chantre de l’excès consumériste américain, des lèvres boursoufflées et des trajets en jet pour aller acheter le pain est tombée amoureuse de papillon/acteur franco-américain stylé et pointu. Ils ont été photographiés aux abords de la propriété de la plus jeune des Kardashian, partageant un après-midi au soleil avec leurs sœurs respectives, Kendall et Pauline, et il se murmure même que maqués en avril, ils auraient déjà emménagé ensemble, à Los Angeles. A quand l’apparition dans la real-tv des K ?

Valérie Pécresse prend cher dans Closer car cette semaine, c’était au tour de l’hebdo de faire toute la place à Babette de Rozières qui étrille la femme politique dans son dernier livre. « Un vrai tyran », « Valérie n’a aucune loyauté », la cheffe, spécialiste de la gastronomie antillaise, y va franco, jusqu’à dépeindre une femme terne, dénuée de toute sensualité, avec à l’appui une anecdote le jour de son anniversaire. La présidente de la région Ile de France était venue diner avec son mari, préférant un coca et ‘picorer deux grains de riz ». « Elle est née un 14 Juillet, mais à table, ce n’est pas un feu d’artifice ! Et je n’ai pas osé imaginer le bouquet final qui a suivi le diner… ». Un pyjama en pilou-pilou ?

Gims, ventilé par Léonardo DiCaprio : le chanteur complotiste, qui n’est pourtant pas connu pour son humilité a raconté lui-même l’anecdote : A Cannes, l’acteur américain ne s’est pas contenté de l’ignorer superbement dans une soirée, « il ne m’a pas calculé, bon, mais on ne se connait pas », en plus, il lui a tout simplement griller la place au buffet. « Il s’est mis entre la personne avec qui je discutais et le bar, juste pour prendre un verre de champagne. Il m’a poussé ! Même pas un « excuse me », rien… ». Quel toupet !

Kanye West se balade dans les rues de Los Angeles en chaussettes - vous allez me dire que je n’y connais rien et que ce sont les nouveaux modèles à 1000 euros que tout le monde chaussera l’année prochaine mais je maintiens que ça ressemble à des chaussettes, bleues EDF en plus, en épaulettes et T-Shirt noir avec écrit en gros « Polizei ». Sa nouvelle femme, Bianca Sensori, elle, est moulée des pieds à la tête, semble avoir oublié de mettre quelque chose par-dessus son collant et porte un vieux T-shirt enroulé sur la tête et le visage. Bon, donc, là, c’est sûr, il n’y a plus la lumière à tous les étages.

Et pour finir, avec une pêche melba : le Roi Charles s’est fait chourré trois moutons sur son domaine de Sandringham : des activistes pro-cause animale ont voulu faire un coup. Ophélie Winter a refusé plusieurs fois de participer à Mask Singer. La réalisatrice Maïwenn aurait renoué avec son ex-mari, Jean-Yves Le Fur, vint ans après leur rencontre, et dix-huit après leur séparation. Rihanna met des diamants à ses pieds : la chanteuse s’est offert une bague d’orteil à 1 million de dollars. Joe Biden s’est cassé la margoulette en public, alors qu’il était venu féliciter la nouvelle promo de la US Air Force Academy dans le Colorado : le plus vieux des présidents américains, 80 ans, a trébuché sur un petit sac de sable, placé sur la scène pour maintenir un prompteur.

