Unes des Hebdos People

Cette semaine, l’été donne chaud à notre planète People.

Laeticia Hallyday enlève le haut dans Voici. La veuve de Johnny Hallyday est en vacances en France et fait du topless en mer. Après avoir « célébré » l’anniversaire du défunt mari en se recueillant avec ses filles devant la statue hommage ridicule érigée aux abords de Bercy, elle a mis le cap sur Saint Trop’. Bikini et sourire aux lèvres, la jolie blonde s’est remise à bécoter son Jalil Lespert lors d’une sortie en mer, sur un énorme voilier prêté par un ami. Closer nous dit que « les problèmes, elle s’en fout » et qu’elle « fait bonne figure » malgré les dettes. Problèmes qui pourraient être allégés si elle vendait la maison de Marne-la-coquette, et là, les hebdos n’ont pas encore parfaitement accordés leurs violons : pour Closer et Gala, la villa avec piscine reste sur le marché, pour Voici et Public, c’est vendu ! 8,5 millions au lieu des 15, initialement annoncés. Bradés même, donc.

Charlène de Monaco galoche Albert II à Oslo. « Avec passion » avance même le site Pure People, photos pas vraiment à l’appui. Le couple princier était en visite officielle et en famille en Norvège pour l’inauguration d’une exposition hommage à Albert Premier. Et contre toute attente, Charlène a collé un rare poutou sur la bouche de son mari, alors qu’ils allaient remonter en voiture. L’action mérite d’être soulignée, même si les corps sont encore un peu raides, les visages un peu crispés. Il s’agissait selon le site, d’une démonstration rare d’affection. Rare et pas super glamour…

Johnny Depp, en visite dépilatoire secrète à Paris. Quelques jours après sa victoire au tribunal contre son ex Amber Heard, il est arrivé en France et s’est installé dans un Palace. L’objectif ? Souffler et rencontrer Maïwen qui lui confie le rôle de Louis XV dans son prochain long métrage. L’hebdo a déniché une source qui sait tout sur leur collaboration : Elle voulait travailler avec lui depuis longtemps, et va jouer sa favorite, Jeanne du Barry. Leur complicité est déjà palpable nous dit-on. Le séjour a été très calme, l’ex de Vanessa Paradis ne sortant que rarement de sa suite. En tout cas, peut-être était-ce pour les essais, mais, à l’arrivée sur le tarmac, il était poilu (et sexy malgré ses nippes) et repart glabre (plus les nippes, ca fait moche), fini le bouc et la moustache. Too bad.

Public voit Laurent Delahousse et Alice Taglioni en pleine crise. La preuve irréfutable ? L’actrice a été vue seule au Cap Ferret. Ah ouais ! Carrément ! L’article mentionne une dernière apparition du couple sur la plage qui remonte au mois de Mars et rappelle la venue seul du journaliste aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Et « Ca devient difficile de faire comme si de rien n’était » a quand même balancé une « source proche du journaliste ». Mouais.

Jennifer Lopez : Bridezilla a encore frappé. Elle « passe sont temps à crier et pleurer ». Voilà ce que provoquent les préparatifs de son mariage avec Ben Affleck. Ben bravo ! Perfectionniste, la star ne veut rien laisser au hasard. Elle n’a pas encore trouvé LA robe, malgré des dizaines d’essayages et vient de changer une vingtième fois d’avis sur les fleurs : elle a a maintenant choisi des orchidées hors de prix qui doivent etre importées directement de Malaisie. Le fiancé n’ d’autre choix que de se faire tout petit et d’attendre que ça passe. Il peut essayer de se consoler en pensant au pactole que sa dulcinée et lui vont toucher grâce aux droits déjà cédés du jour J : les invités n’auront d’ailleurs pas le droit de garder leur portables pour éviter de tout divulgâcher.

Camille Cottin cajoline Marion Cotillard, Laury Thilleman détache Jérémy Frérot de Laure Manaudou; les Macron Roton-bambochent chez Line Renaud; Ventre plat ou pas, Letizia d’Espagne et Camille Lellouche s’exhibent le nombril; Rihanna libère le sien

Letizia d’Espagne, se fait (trop) ravaler la façade aux frais du contribuable espagnol. C’est ce que laisse entendre une série documentaire sur la monarchie. L’épisode simplement appelé Letizia « taille un costard sur mesure » à la Reine selon Public. Frivole, hautaine, superficielle, elle est en plus soupçonnée d’être accro à la chirurgie esthétique, photos évolutives à l’appui. Roturière, divorcée, l’ancienne présentatrice télé ne faisait déjà pas l’unanimité à son entrée dans la famille royale. Ses relations plus que tendues avec sa belle mère n’arrangent rien. D’abord elle lui avait interdit de prendre ses petites filles dans ses bras, et récemment, elle lui carrément interdit de les voir sans elle.

Britney déménage pour s’octroyer un nouveau départ, mais Public et Voici noircissent le tableau. Une semaine après son mariage, Madame Spears et son mari, Sam Asghari, ont étrenné leur nouvelle piscine en direct sur les réseaux. La bicoque a été acquise pour 11 millions de dollars, compte 6 chambres, neuf salle-de-bains, une piscine donc, avec jacuzzi et toboggan aquatique. Le bonheur, sauf que Closer nos annonce déjà un procès en diffamation « préventif » intenté par le père de la chanteuse en prévision des révélations qu’elle pourrait faire dans son autobiographie à paraitre. Et Voici de son côté, tient à nous rappeler que « tout n’est pas rose ». Selon le mag, ses deux fils « la fuient ». "Britney se comporte toujours comme une gamine en leur présence. Ils trouvent que c’est dysfonctionnel. » Le nouveau mari, lui, « très ambitieux » n’est pas encore totalement validé selon l’entourage et surtout, denier coup de canif : Britney Spears vivrait dans une bulle où personne n’a voix au chapitre, imperméable à la réalité. Risqué.

Charlène de Monaco smourit pour son retour, Charlotte Casiraghi grimace; Alessandra Sublet batofolle avec ses ex; Les rois d’Espagne se battent froid; Mélania Trump fait filer Donald droit; Jalil Lespert festicannise sans Laeticia Hallyday

Le concours des Miss France envoie tout valdinguer : l’interdiction des tatouages ? Au feu. L’interdiction d’être Maman ? Aux oubliettes. La nécessité d’être née femme ? Enterrée. Seuls subsistent les critères de taille - 1,70 minimum pour ne pas avoir à retoucher les robes prêtées par les couturiers nous dit-on, et l’interdiction d’avoir posée nue. Et la dauphine de Madame de Fontenay, qu’est-ce qu’elle en dit ? Sylvie Tellier, directrice générale du concours, doit manger son chapeau et avaler la couleuvre qui se lovait dedans. Présentée comme étant la bête noire de la nouvelle présidente Alexia La Roche Joubert, il se pourrait bien qu’elle ait eu à faire de petites concessions pour garder son poste. De là à voir son accident de ski cet hiver, et maintenant son tympan percé dans un accident de plongée comme des messages subliminaux que son corps lui envoie… Il n’y a qu’un pas, que je franchis allègrement.

Le Prince William a 40 ans ! Cette entrée dans une nouvelle décennie pourrait etre célébré en petit comité ces prochains jours, et avant ça, la Firme a fait publié un nouveau cliché du futur Roi, pour la fête des pères, tout droit sorti… des cartons : Le Prince apparait entouré de ses trois enfants, Charlotte à sa droite, George à gauche et Louis, le petit dernier sur ses épaules. La photo date d’un voyage en Jordanie, effectué il y a plus d’un et demi, le même qui avait fourni le cliché de la carte de voeux à Noel. Des vacances zéro déchet, autrement dit.

Et voici notre plateau de baklavas pour finir : Eva Longoria s’est pochtronée avec Victoria Beckham pendant le confinement, au cours de rendez-vous Internet qu’elles avaient baptisé « Wine O’clock ». Eddy Mitchell se donne de fausses excuses pour avoir repris la clope : retrouver sa voix. A 36 ans, Rafael Nadal attend son premier enfant, avec sa compagne depuis 15 ans. Ben Attal, l’ainé de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal a fêté ses 25 ans. Sharon Stones a révélé avoir fait 9 fausses couches. Elon Musk a été renié par sa fille. Né Xavier Musk, la jeune femme transgenre s’offre un changement de nom pour ses 18 ans : désormais elle devient Vivian Jenna Wilson. Le petit ami de Kim Kardashian, Pete Davidson, lui applique de la lotion anti acné la nuit, quand elle oublie. « Such a gentleman ! » s’est ébaubie la crémée.

Madonna charge une task force de lui recruter un nouveau toyboy et rebouche Britney Spears pour son mariage, Julie Gayet débouche François Hollande pour le leur; Tom Cruise rêve d’être le gogo de Gaga (Lady de son prénom); Shakira & Pascal Obispo rompent