Charlène de Monaco mivorce en Corse, Audrey Fleurot à domicile, Vanessa Paradis vit son minonymat à L.A; Amel Bent accouche d’un troisième, Britney Spears couve une post partum; Ophélie Winter a la rage, Will Smith se laisse sadiser par Jada

Unes des Hebdos People

Des gros sous ou des déballages : cette semaine, l’actu People est un poil indécente.



Britney Spears est enceinte et flippée. La chanteuse fraichement libérée de sa tutelle avait été très claire sur son envie d’enfant avec son fiancé, Sam Asghari. La voilà exaucée, mais aussi déjà plus inquiète que ravie à l’idée de revivre une dépression carabinée comme lors de ces deux précédentes grossesses. Sa demande de divorce avait d’ailleurs suivi de 3 mois son dernier accouchement. Ajoutez que les traitements contre la bi-polarité devront sans doute être suspendus un temps pour assurer le bon développement du bébé, et vous avez, c’est vrai, une équation radio-active…



Charlène de Monaco n’est jamais arrivée en Suisse pour son soi-disant rendez-vous médical. A la place, elle aurait fait une petite escapade en Corse, et y serait toujours. L’info est donnée par Closer qui évoque « un pacte » conclu avec le Prince Albert qui laisserait la Princesse particulièrement libre de ses mouvements : des apparitions officielles au bras du souverain monégasque choisies à l’avance et réparties sur l’année, une résidence loin du rocher et les enfants à toutes les vacances scolaires. Voici nous disait récemment que ces conditions étaient non négociables pour éviter le divorce. Elles ont été acceptées, on dirait.



Ophélie Winter passe une journée de m… dans Closer. Sortie de sa retraite à la Réunion pour un concert, la chanteuse a l’air particulièrement excédée dans les rues de Paris. Le mag nous dit même qu’elle est dans « un état inquiétant ». Il fait un froid polaire, et la blonde marche en solo, s’aidant d’une béquille, une clope au bec, le visage fermé. Trois clichés la montrent même en train de pester vertement, contre quoi, contre qui ? On ne le saura pas. Mais il faut bien gagner sa croute et faire bonne figure sur scène de temps en temps. C’est ce qu’elle a fait, avec succès, grâce à Julien Doré, en interprétant son tube des années 90, « Dieu m’a donné la foi » devant une foule en délire qui connaissait toutes les paroles par coeur. Ca va aller mieux, c’est sûr !



Will Smith est-il manipulée par une affreuse sorcière calculatrice, sa femme ? La question est posée par Public et on aurait envie d’y croire, tant ce pauvre Prince de Bel Air à l’air d’en baver. Après la claque magistrale aux Oscars pour la venger d’une mauvaise blague, Jada Pinkett-Smith rigolait quand lui était en larme, et pire, depuis, au lieu de prendre fait et cause pour son chevalier, elle a fait savoir « qu’elle n’avait besoin de personne pour la défendre ». Le mag revient alors sur l’autre crasse qu’elle a fait à son mari : il ya des années, après avoir été photographiée au bras de son amant, elle avait juré que son couple était libre et que l’acteur était d’accord. En fait, comme sous l’emprise d’un gourou, il subirait plus qu’autre chose les quatre volontés de la pimbêche, comme l’éducation très permissive qu’elle souhaitait donner à leurs enfants ou son intérêt (très) dépensier pour la scientologie.

Le mariage de Brooklyn Beckham était-il un poil plan-plan ? Evidemment, pas grand chose n’a filtré de l’évènement si ce ne sont une poignée de photos et des infos lisses et bien coiffées. Pas moins de trois wedding planners avaient été engagés pour ce qui pourrait être l’un des mariages les plus chers du show buisness, 10 millions d’euros… Les invités étaient priés de laisser leurs portables à l’entrée pour assister aux deux cérémonies religieuses, une juive et une catholique, puis enchainer avec un diner mitonné par l’ancien chef personnel des Clinton. On sait aussi que David Beckham, qui a offert à son fiston une jaguar vintage électrifiée (500.000 euros si ça vous tente…) a eu du mal à faire son discours, tant il était étranglé par l’émotion et que Harry et Meghan n’étaient pas là, tandis que les soeurs Williams, Eva Longoria et le chef anglais Gordon Ramsey, si. Mais sur la fête, d’éventuels surprises ou extravagances, peanuts !

Un autre mariage se profile, dont l’annonce fait particulièrement flop alors qu’on ne parlAIT que de ça depuis un an : Ben Affleck a finalement mis un genou en terre et fait sa demande à Jennifer Lopez. Elle « était dans son endroit préféré au monde : un bain moussant » et n’a rien vu venir. Ben, c’est bien la seule ! Le fiancé a choisi un diamant vert, (environ 10 millions, si ça vous tente aussi…), la couleur préférée de sa dame et réitéré pour la deuxième fois la question fatidique. A priori, elle a du répondre oui, puisqu’elle se pavane avec son gros caillou au doigt.

Amber Heard et Johnny Depp, la machine à claques est repartie pour un tour. Le dirty couple d’Hollywood est en procès pour 6 semaines aux Etats-unis, et ça ressemble déjà à un spectacle trash. Les audiences sont retransmises en live à la TV. On a donc déjà eu le droit aux détails sordides d’une vieille agression sexuelle évoquée pour la première fois par Madame et tout récemment, c’est le témoignage de la conseillère conjugale qui fait le buzz : la violence était largement partagée au sein du couple. L’actrice aurait ainsi frappé plusieurs fois l’ex de Vanessa Paradis, dont une fois parce qu’il s’était mal assis (?) et elle provoquait fréquemment des conflits parce qu’elle refusait qu’il la quitte. Et ce n’est que la première semaine…

Vanessa Paradis, par ailleurs, a pris ses quartiers d’été à Los Angeles, peut-être pour soutenir son ex. Gala nous révèle que la chanteuse française vit sur les hauteurs de Hollywood, dans une maison aux allures provençales, offerte par le Pirate des Caraïbes à leur rupture, il y a dix ans. Là-bas, elle est presque anonyme et peut se promener dans les rues sans craindre d’être paparazzée, tout juste passée de « french girlfriend » de Johnny Depp, à « french mother » de Lilly-Rose. Les vacances quoi…



Audrey Fleurot est célibataire. Son couple n’a pas survécu à l’énorme engueulade qui avait éclaté sur le tournage de HPI, alors que son compagnon, Djibril Glissant, réalisait un épisode. Public publie des photos de l’actrice rousse en compagnie de leur fils de 7 ans, dans un parc d’attraction parisien et évoque les termes de la séparation : appartement commun pour l’instant, mais chambre à part. Coup dur après 8 ans de relation.



Céline Dion donne de ses nouvelles en creux. La chanteuse a publié un message de soutien aux réfugiés ukrainiens. La star y apparait plutôt en forme, bien qu’assez statique. Ses joues semblent s’être un peu repulpées, et c’est la main sur le coeur et sur sa veste blanche qu’elle appelle les dirigeants du monde entier à agir. Bon augure donc pour les fans qui attendent son retour sur scène dès le mois prochain à Londres.



Après Harry en nazi, Christian de Danemark en tête-à-claques. Alors que la Russie venait d’envahir l’Ukraine, le petit fils de la Reine Margrethe a été filmé en train d’asperger ses copains de champagne, l’activité classique d’une jeunesse dorée (et stupide ?), dans un resto d’altitude à Val Thorens… Deuxième dans l’ordre de succession au trône, le petit malin s’est tiré une balle dans le pied, en laissant un copain faire la vidéo et la poster sur les réseaux. Grosse boulette, qui permet à à l’hebdo du mercredi de faire tout un papier sur les ados royaux et les dangers numériques qui les guettent.



Point de Vue voit les relations entre Charles d’Angleterre et Letizia d’Espagne muy caliente ! Et vas-y que je te fais un baise-main (même pas respectueux des bonnes manières : un vrai bisou sur le dessus de la paluche !), que je réussis à me coller- frotter et que je te fais en plus un petit bécot sur la joue… « Le Prince de Galles n’y va pas de main morte ». Carrément. En visite officielle au Royaume Uni, venue visiter un chateau dévolu à la petinrure espagnole, La Reine Letizia a tout l’air d’apprécier les démonstrations du « Premier gentleman du royaume ». L’héritier de la couronne « sait y faire » et même que Gala aussi est d’accord.



Et notre assortiment de fourrés pralinés pour finir : Pour Emma Smet, Kylian Mbappé est dans la Friend Zone. Amel Bent a donné naissance à son troisième enfant, un petit garçon, après deux filles et sa grande copine Vitaa, une petite fille après deux garçons. Les parents de Gérard Lanvin étaient nudistes, ils restaient en l’état pour rencontrer les petites amies de l’acteur. Au poil ! Jacques et Thomas Dutronc entament une tournée en duo et le père fait des petites blagues pour tenir à distance les moqueries sur son âge : à Paris, il avait enfiler des charentaises sur ses santiags affirmant que « son déambulateur n’était pas loin ». So chic !