Charlène de Monaco marâtrise les ainés d’Albert; Va y avoir du sport : Brad Pitt & Gisèle Bündchen se recasent; Loana prend enfin ses cachets, Britney Spears non; Adele humidifie sa gorge, Kate Moss son gosier; Céline Dion avoue avoir emPépéouté ses fans

Mais aussi : Jennifer Aniston dévoile son infertilité; Matt Pokora flirte avec le Burn out; Laura Smet ne fait pas recette au théâtre et Leonardo DiCaprio fête son anniv. en célib’.

Brad Pitt est en couple ! La charmante personne est coach sportive, elle a 29 ans, une verrue sur le nez, des oreilles pointues et de la corne aux pieds. Non. Evidemment, Inès (comment ? On ne sais pas) est une très belle femme, brune, les cheveux longs et très mince (elle, pas ses cheveux). Brad l’a déjà présenté au copains, comme le montrent Voici et Closer. Arrivés ensemble à un concert, ils ont retrouvé Cindy Crawford et son mari, ainsi que Sean Penn, tout léger d’avoir laissé son Oscar en gage à Volodymyr Zelensky, « vous viendrez me le rendre à Malibu, quand vous aurez gagné la guerre ! ».

Yannick Noah aussi est en couple. Après avoir répété à l’envi que l’on ne l’y reprendrait plus, il a été vu au début du mois, avec une jeune femme de 35 ans, sur une plage de Normandie. Dans Voici, il n’y a pas vraiment de bisou, mais un bras protecteur posé sur l’épaule de Madame. Eté Indien, voir subsaharien oblige, le champion de tennis porte un pull ET une serviette en guise de pagne puisqu’il est allé à l’eau. Et Malika, « fille de haut diplomate africain, qui travaille dans le milieu médical », porte une robe de plage et des tongs de saison. Le mag, un brin Grinch rappelle à que le père de 5 enfants de 37 à 18 ans tient à sa liberté à tel point qu’il faisait encore l’apologie du couple libre, il a 4 mois.

Closer pense que Karine Ferri mène un combat pour avoir un troisième enfant. En une et dans ses pages, le mag en fait ses gros titres, mais en substance ? Rien. On en déduit, que la rédac’ a croisé l’animatrice dans la rue, et que comme elle avait la main posée sur son ventre, elle doit rêver de tomber enceinte c’est sûr. Et comme elle a le visage fermé, elle doit aussi sûrement galérer. Vu d’ici, elle aurait tout autant pu se dire que les frites étaient en trop, avec le burger au bleu, mais c’est un point de vue.

Le bonheur du Prince Albert ne plait pas à Charlène. Et c’est une petite photo très vite retirée des réseaux sociaux qui a fait naitre la rumeur rapportée par Public. Le souverain pose tout sourire avec ses deux premiers enfants, à New-York. Ils déjeunent tous trois, attablés dans un restaurant cozy et on imagine facilement un brunch du dimanche en famille, où le fils racontent sa semaine, la soeur sirote un Mimosa, le père couve la scène du regard. On s’égare ! La photo a été partagée sur le compte de Nicole Coste, l’une des mères et aussitôt retirée. Participait-elle au repas ? Est-ce elle qui a pris la photo ? En tout cas, on peut facilement imaginer dans quel état, cet étalage a mis la Princesse de Monaco, elle qui a découvert bien tard l’existence des ces enfants toujours qualifiés d’« illégitimes » et qui entretient des relations compliquées (haineuses ?) avec l’ex hôtesse de l’air de son mari. Souvenez-vous du règlement de compte en règle à propos du traitement réservé à son fils Alexandre, relégué selon elle, dans l’aile des employés, par sa belle-mère dès qu’Albert a eu le dos tourné. On pensait l’éponge passée, mais apparement, elle a été bien mal essorée avant.

Jennifer Aniston lève le voile sur son infertilité et raconte des années d’espoirs déçus. Closer, Public et Voici reviennent sur la longue interview révélation qu’elle a donné à un magazine américain. « Je faisais des FIV, je buvais des thés chinois, je mettais toute mon énergie la dedans. ». Touchant, surtout qu’il faut se rappeler comment notre Friend Rachel a toujours été présentée comme une carriériste qui faisait passer ses volontés avant celle de ses partenaires. « On a dit que j’étais égoïste. Que mon mari (Brad Pitt à l’époque) m’avait quitté parce que je ne voulais pas lui donner d’enfants. J’ai traversé une période vraiment merdique. » Aujourd’hui, l’actrice a 53 ans et se dit soulagée de ne plus avoir à essayer.

Leonardo DiCaprio a fêté ses 48 ans avec Bradley Cooper, Jamie Fox et Mick Jagger, mais pas avec Gigi Hadid. La soirée musique et petits fours dans une maison de Beverly Hills avec Papa et Maman DiCaprio, ce fut sans elle. On disait pourtant l’acteur et le mannequin de 27 ans, très proches ces dernières semaines notamment depuis qu’ils ont été vus dans le même hôtel à Paris. Il faut donc se rendre à l’évidence, ça n’a pas marché. Trop vieille pour lui ?

Matt Pokora est-il en plein burn out ? Le chanteur qui s’est fait connaitre avec un boys band dans les années 2000, est devenu un vieux routier de la chanson française et commence à en avoir ras le bob. C’est en tout cas ce que laisse entendre Public, qui revient sur ses dernières semaines de promo : « Je vais bien comme un chanteur qui chante à minuit et quart » a t’il balancé sur le plateau de la Star Ac, puis « Je n’aime pas qu’on me force la main », sur celui « d’en aparté ». « Je n’ai plus envie de me montrer séducteur ou sexy », Ajoutez cette petite phrase relevée par Voici cette fois : « J’adore être père au foyer. Je n’ai qu’une seule envie, tout de suite, c’est de rentrer à la maison » et il faut bien avouer que l’on est face à un faisceau d’indices concordants, mon cher Watson, n’est-il pas ?

Céline Dion a manipulé Pepe. Vous vous souvenez de sa fausse idylle avec un danseur juvénile après la mort de son René ? On savait déjà qu’il ne se passait rien puisqu’il était gay, mais on apprend aujourd’hui dans Public que le tout était un plan com et non un plan cul et que l’idée venait de la chanteuse elle-même pour faire parler d’elle. Un journaliste québécois a raconté avoir entendu la chanteuse dire à son équipe qu’elle savait que ces photos « allaient fonctionner, que ça allait mordre à l’hameçon ». Machiavélique cette Céline !

Kate Moss rate un discours et se montre les seins à l’air dans les rues de Londres : il n’en fallait pas plus pour Public pour plonger la tête du mannequin anglais dans un seau de vodka. « Chassez le naturel, il revient au goulot » : pour mes confrères, c’est sûr, l’abstinence durement gagnée ces dernières années est terminée et le retour aux soirées bitures et cocaïne ne saurait tarder. Pour l’instant, le mag est le seul à se lancer sur cette pente glissante, les autres magazines people préférant encore croire au nouveau profil gwyneth - paltrien de l’icône rock (et trash) des années 90.

La silhouette de Kate Moss, c’est justement celle que tente d’attraper Kim Kardashian. Exit l’ambiance gros seins/grosses fesses. Pour ce faire, l’influenceuse s’impose un régime draconien, révélé par Closer : un mélange d’eau, de graines de chia et de nutriments en poudre au petit-dej, un avocat sur une feuille de laitue au déjeuner, et des légumes bouillis le soir. Même Victoria Beckham ne va pas si loin ! Comme toujours avec la star, on s’en ficherait comme de notre première culotte, si 320 millions de personnes ne scrutaient pas tous ses faits et gestes dans l’espoir de copier son succès. Soyons vigilants ! Ce revirement à de quoi faire craindre l’essor de comportements alimentaires extrêmes et un embouteillage dans les cabinets esthétiques pour faire retirer toutes les prothèses de derrière installées ces 10 dernières années.

Loana est handicapée. Tout s’explique. En fait, comme Kanye West, la lofteuse est bi-polaire à tendance schizophrénique. Mais, comme elle l’a elle-même avoué à la radio, elle a été dans le déni de sa maladie et ce jusque’à aujourd’hui. « Je n’ai jamais pris mes médicaments. Je me rends compte maintenant que c’est très utile. » La suite logique de son raisonnement, c’est d’expliquer qu’elle n’a pu obtenir de travail fixe de toute sa vie, en raison de cette pathologie et aujourd’hui, elle espère même un petit complément à son RSA en raison de sa condition.

Britney Spears aussi devrait prendre ses médocs. « Tout le monde parlait beaucoup à mon mariage. Mais pas moi car quand tu ne peux pas respirer, ton corps ne peut pas se relaxer pour parler. ». Cette semaine, c’est Voici qui tire la sonnette d’alarme et c’est vrai qu’"entre photos osées et déclarations incohérentes », son air complètement absent sur la photo, le doute sur la santé mentale défaillante de la chanteuse ne semble plus permis. Peut-être que Loana pourrait lui dire quel a été son déclic pour sortir du déni ?

Gourou, bi-sexuel et maintenant ex-taulard, le futur mari de la Princesse Martha Louise de Norvège n’a rien pour plaire à sa belle famille. L’info a refait surface ces derniers jours dans un podcast : Durek Verrett, chaman qui promet au tout Hollywood un rajeunissement éclair, a lui -même évoqué son année passée en prison. C’était aux Etats-Unis, quand il était ado. Il avait écopé d’une lourde peine pour avoir organisé une soirée dans une maison inoccupée qui avait mal tournée. Un incendie avait ravagé les lieux. Fiancée officiellement en juin, la fille ainée de la Reine et du Roi de Norvège se retirera complètement de la vie officielle et abonnera tous ses patronages. après son mariage.

Et voici quelques sablés de Nançay pour pousser : Trump marie sa « forgotten daughter ». Tiffany Trump, surnommée ainsi pendant la mandature du père, tant son ainée, Ivanka prenait toute la lumière, a épousé Michael Boulos, son fiancé depuis 4 ans. Patrick Bruel était très bon élève et n’a jamais touché à la drogue parce qu’il a assisté à une overdose fatale quand il avait 17 ans. Closer case Gisèle Bündchen avec son prof de yoga, moins de 3 semaines après son divorce. Les premiers pas au Théâtre de Laura Smet ne se passent pas super : la salle est remplie à moitié pour la plupart des représentations. 400.000 euros : c’est le prix de la bulle de protection qu’Adele a fait installer dans sa loge à Vegas pour protéger ses cordes vocales de l'air trop sec du désert. Camille Cottin rattrape Marion Cotillard dans le coeur des américains. La preuve ? La star de « 10 pour cent" dont la version anglaise fait un tabac, a rejoint Jean Dujardin et George Clooney dans la nouvelle pub (un peu potache) de Nespresso. Cocorico !

