Charlène de Monaco étrenne de nouvelles lèvres, Claire Chazal un nouvel amour avec Roshdy Zem; Guerres en vue ? Les enfants de Laetitia Hallyday & Jalil freinent des 4 fers pour le mariage; Katy Perry & Orlando Bloom croisent les leurs avec Harry & Meghan

Revue de presse people du 7 août 2021

Cette semaine, comme la météo, c’est pull le matin, baignade le soir, chaud, puis froid, sec puis mouillé.



Claire Chazal et Roshdy Zem, THE nouveau couple de l’été. Entre la présentatrice de 64 ans et l’acteur de 55 ans, ça dure depuis des semaines. Voici les a croisé dans les rues de Paris, bras-dessus, bras-dessous, ne laissant aucune place au doute. Les débuts de l’histoire sont simples et mignons tout plein : après s’être croisés à de multiples reprises dans leurs vies professionnelles, il l’a embrassé, un soir sur les cheveux et les papillons sont apparus à ce moment-là. La concrétisation est arrivée l’année d’après. Chic ! Célébrons déjà les Chazem !



Emmanuel Macron, se sarkoïse sur un jet ski. Notre président est enfin en vacances et en une de Voici ! En maillot, les mains sur les hanches, il scrute l’horizon depuis le Fort de Brégançon, puis dans les pages du magazine, il apparait en pleine mer au volant d’un jet-ski avec une joie non dissimulée. Une pose « lunettes-de-soleil, cheveux-mouillés, coupe-circuit-attaché-au-poignet et sourire-carnassier » et sur le sable, une sylphide blonde bronzant sur sa serviette : l’élève a dépassé le maître es-bling-bling ! Brigitte ne nage pas avec des palmes comme Carla Bruni, mais elle parfait son look de star en se protégeant sous une casquette et de grosses lunettes noires. Difficile de l’imaginer en Grand-Mère gâteau, qui reçoit aussi ses petits enfants en vacances et qui demande à son mari, « Daddy », de les emmener faire un tour (de jet-ski aussi).



Charlène de Monaco répond pour la première fois à une interview filmée, depuis sa retraite en Afrique du Sud. Mauvais angle, mauvaise lumière - mauvaise langue : la princesse semble en effet bien modifiée par la chirurgie esthétique. Visage triangulaire, pommettes saillantes, lèvres extra-larges et regard cerné… Une opération a peut-être en effet mal tourné, mais laquelle ? En tout cas, il n’y aura pas de retour sur le rocher avant fin octobre, c’est elle-même qui l’affirme, en se désolant de ne pas revoir ses enfants plus tôt.



George Clooney, au chevet des sinistrés du lac de Côme. La région si chère à son coeur, a été ravagée par des inondations torrentielles. Sa maison, la Villa Oleandra, n’a subit que des dégâts mineurs, mais sa femme, ses enfants et lui, se sont tout de même trouvés coincés quelques temps à l’intérieur quand des débris de bois et de pierres sont venus bloquer les portes. Une fois libéré, l’acteur s’est rendu chez ses voisins et a accompagné le maire dans sa tournée post-cataclysme : « il faudra des années et des millions pour tout reconstruire, mais la ville reviendra plus forte, encore meilleure. » Un discours de gouverneur, non ?



George Clooney fait aussi la une de Public, tout comme Aya Nakamura pour annoncer des grossesses qui n’ont pas encore commencé. « Un bébé en route » en titre pour Clooney, tout en expliquant que Madame n’est pas encore enceinte. Même engouement déraisonnable pour la chanteuse francophone la plus téléchargée : « La famille s’agrandit », peut-on lire en Une. Mais non, pas d’annonce dans le cours de l’article, juste une courte journée à Saint-Trop’ en toute simplicité, comme n’importe quel touriste. Pas de yacht, pas de garde du corps, pas de resto tapageur, de fontaine de champagne : une promenade en ville, un petit tour sur la plage, avec le sable qui colle aux chaussures et son mec qui se gratte les fesses en renfilant son caleçon avant de monter en voiture. Direction la maison louée à l’intérieur des terres, là où la star maitrise seule les images qui circulent sur son (ses) compte(s).



Le mariage de Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne serait pas une joie pour tout le monde. Les 5 enfants cumulés du couple, en première ligne, verrait cette union d’un oeil noir, notamment en raison de sa soudaineté. Public dévoile que la réunion de famille recomposée organisée à Saint-Barth, n’était pas vraiment une réjouissance pour fixer la date, mais plutôt l’occasion d’une campagne pour convaincre. Vous savez ce qu’on dit sur la sagesse et les enfants…



Kanye West n’a pas changé de vêtements depuis 15 jours. Même tenue rouge façon doudoune, et même cagoule/masque intégral. Le rappeur américain, bipolaire, parait être entré dans une phase bien compliquée… Tout part d’un concert « test » pour son nouvel album, dans un stade d’Atlanta, aux Etats-Unis. Une soirée privée pendant laquelle il a fondu en larmes à l’évocation de son ex, Kim Kardashian. Le concert n’ayant pas eu l’effet escompté, le rappeur refuse de quitter les lieux et s’impose une vie d’ascète pour modifier et terminer son album sans distraction. Des murs gris, un lit simple, un seul fauteuil et un éclairage au néon : voilà le confort spartiate de la loge qui lui sert de chambre. Pourvu qu’il y ait des douches, quand même.



Laeticia Casta et Louis Garrel ont travaillé ensemble, mais n’ont pas du tout la même histoire à en dire : pour lui c’était fabuleux, pour elle moins. Public nous raconte sa version à elle : « Louis débarque à l’improviste et hurle qu’il faut répéter une scène. Il faut être au taquet en permanence. Et quand il vous traite de mollusque devant toute l’équipe, il faut trouver de la ressource… Je l’imaginais enfant, en culotte courte, ça m’aidait. » Nous aussi.



A Los Angeles, les Bloom et les Sussex, voisins, rejouent la guerre des Roses : les deux couples stars s’envoient des piques à longueur de tabloïds… En cause ces dernières semaines, une série satirique animée sur le Prince George, héritier du trône d’Angleterre. Orlando Bloom interprète la voix du Prince Harry, présenté comme un benêt dont même l’épouse se moque. Or c’est Katy Perry qui aurait insisté pour qu’il participe au projet. Serait-ce une vengeance ? Il se murmure que Katy et Harry aurait flirté, il y a quelques années, mais sans lendemain. La chanteuse est déjà dans le collimateur de Meghan pour avoir critiqué sa robe de mariée, il ne faudrait pas trop en rajouter…

La Duchesse de Sussex en Une de Point de Vue, a fête ses 40 ans cette semaine : un anniversaire célébré sobrement lors d’une soirée privée organisée à la maison avec « seulement » 65 invités. Le traiteur qui a l’habitude d’organiser des évènements chez Kim Kardashian ou Tom Cruise avait choisi de redécorer toute la maison du couple, ambiance « champêtre » et de proposer en buffet des produits locaux, dans un service en porcelaine fleurie. Le prince Harry, lui, s’est occupé du gâteau.



Bon anniversaire aussi à un jumeau de Meghan : Barack Obama. Lui, pour ces 60 ans, voyait plus grand : 500 invités sur l’ile de Martha’s Vineyard, concert privé de Pearl Jam et QR code exigé. Mais devant la dégradation de la situation sanitaire et les critiques, du camp républicain notamment, l’ancien président a décidé d’annuler. Dommage, Oprah Winfrey, Steven Spielberg ou George Clooney avaient répondu « oui ».

Coquillages et crustacés pour finir : Alain Delon va avoir une étoile à son nom sur Hollywood Boulevard, devenant ainsi le troisième acteur français a figuré sur ce « Walk of Fame ».

Harrison Ford, 79 ans, s’est blessé sur le tournage du cinquième volet d’Indiana Jones. Une épaule en compote a obligé sa doublure à entrer en scène pendant plusieurs semaines.

Ingrid Chauvin se sent très bien célibataire.

Le roi des paparazzis, Daniel Angeli expose ses clichés à la Défense, à Paris, et sa vie, son amitié avec Johnny, ses combines avec ses collègues et ses entourloupes avec Agnelli pour obtenir des clichés chocs dans Paris Match. L’occasion d’entrevoir la relation symbiotique entre People et photographes.

Scarlett Johansson réclame 50 millions aux studios Disney pour compenser la perte de ses revenus sur le film « Black Widow ». Très peu exploité en salle, il a été proposé tout de suite en streaming, moins lucratif pour les acteurs. Emily Blunt et Emma Stone, d’autres poids lourds des studios Mickey pourraient suivre son exemple.

La mère de Britney Spears a admis, dans une lettre au tribunal que le tuteur et père de la star était une « ordure », exerçant un « contrôle au microscope » de leur fille.

Florent Manaudou, et son amoureuse, la danoise Pernille Blume, ont chacun gagné une médaille olympique dans la même discipline, 50m nage libre, le même jour.

Le divorce de Bill et Melinda Gates a été officiellement prononcé, trois mois après l’annonce. Peu d’infos ont fuité, sauf que Madame pourra continuer de porter son nom d’épouse et qu’un « accompte » de 2,7 milliards a été versé sur son compte.