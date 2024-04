Charlène de Monaco adopte un look godiche, sa fille Gabriella a des toilettes en or; le roi du Danemark aime le lycra, Vanessa Paradis &Jennifer Aniston lever le coude; Marc Lavoine repose sa brioche; Sharon Stone a peur du porno mais pas de mourir

Unes des Hebdos People

Kate Moss a fêté ses 50 ans à Paris. La top avait organisé un diner « Chez Laurent », près des Champs Elysées en compagnie de ses proches. Sa fille Lila Grace avait fait le déplacement depuis Londres, comme sa BFF Stella McCartney. Malgré le froid, elle portait des sandales et une robe très transparente en sortant du Ritz, mais elle était magnifiquement assorti à son comagnon, le beau (et jeune) photographe Nikolaï Von Bismarck.

Le Roi d’Angleterre et sa belle-fille sont à l’hôpital. Pas de lien entre les deux évènements, si ce n’est un mauvais timing. Le Roi fait checker sa prostate, la Princesse de Galles, elle, a subit une intervention qui était planifiée. On ne sait rien encore sur la gravité médicale des problèmes de santé de la future reine, mais, elle va rester 15 jours à l’hosto et au chaud jusqu’à Pâques. Les britanniques retiennent leur souffle.

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit ont échappé in extremis au cyclone Belal.Heureusement, que Voici avait réalisé sa paparazzade avant… L’actrice filiforme a pu profiter de la mer à l’Ile Maurice, en maillot une pièce bleu marine, sous un petit bibi en paille et des lunettes de soleil. Ses proches la disait « claquée » après un tournage à Vannes et le mag, rappelle sympa au passage que Madame « n’a pas toujours l’hygiène de vie idéale appreciant le bon vin et les cigarettes. » (Pif). Bras dessus-bras dessous, le couple a quand même fait quelques ballades romantiques avant de pouvoir sauter dans un avion et rentrer dare-dare en France.

Gabriella de Monaco marche dans les traces de sa mère Charlène et kiffe la sape hors de prix. Grâce à Closer, on sait que lors de sa dernière apparition publique, la fillette de 9 ans cumulait près de 2000 euros de vêtement sur son dos. Des boots Dolce et Gabana, un slim noir et un manteau sur mesure Dior, en léopard gris : trop stylée, comme dis(ai)ent les jeunes. Charlène de Monaco, de son côté a adopté la raie au milieu. Ou bien c’est le vent, le vent frippon qui lui donne l’air c… ?

Sharon Stone a peur que ses garçons soient exposés au porno en ligne. C'est le danger qu'elle redoute le plus pour Quinn, Laird et Roan, qui ne sont pourtant pas des perdreaux de l'année (17, 18 et 23 ans). Pour l'actrice, cette industrie montre une image desastreuse de la femme et vole l'intimité. Et pour elle ? Et bien, elle n'a plus peur de grand chose depuis son AVC, il y a vingt ans. "J'ai cotoyé la mort de très près et j'ai plutôt ressenti un sentiment de paix". Tant mieux ?

Closer voit Jennifer Aniston portée sur la boisson. La Friend Rachel « aurait eu bien du mal à cacher son penchant pour l’alcool fort » durant la dernière cérémonie des Golden Globes. Ce serait un moyen de décompresser et de moins penser à la mort de Matthew-Chandler perry. Mais le mag rajoute que l’habitude est ancienne : il y a plusieurs années, déjà, on lui conseillait de se calmer sur le vin et le champagne.

Kanye West s’est fait arracher les dents et mettre un dentier en titane à la place. On ne peut pas à proprement parler de ratiches, puisqu’il s’agit d’une forme oblongue avec deux pointes, pour figurer les canines mais le gus est ravi, il trouve qu’il ressebme à Requin dans James Bond. Le ratelier lui a couter la modique somme de 850.000 dollars, « plus chers que le diamant » que l’ex de Kim Kardahsian souhaitait utiliser au départ.

Romeo Beckham, le numéro 2 de David et Victoria, lui aussi a succombé au sourrire pailleté, mais plus malin, a préféré une prothèse – un grill dentaire pour les pointus.

Marc Lavoine fait fondre sa brioche en Thaïlande. Le chanteur est à la une de Closer qui l’a paparazzé à la plage. On sait qu’il a croisé Laeticia Hallyday et ses filles jade et Joy lors de son voyage, on le voit maintenant en maillot et … plutôt dodu. D’ailleurs, alors qu’il a de l’eau jusqu’aux reins, un ami (du moins on espère) tâte sa bedaine avec l’air de vouloir lui faire passer le message. Pas de quoi lui faire perdre le sourire. A 61 ans et célibataire, lm’ex de Line Papin a l’aire de savourer son trip au soleil et en famille.

Après Halloween et le black Friday, c’est au tour des matchs de basket au gratin de traverser l’Atlantique ! Un match de la NBA à Paris s’est transformé en « fashion week » selon Pari Match, et le spectacle était autant en tribune que sur le parquet : Pharell Williams et sa dame, Mat Pokora et la sienne, David Beckham, Kylian Mbappé, Marion Cotillard et Camille Cottin, Tony Parker… On fait tout comme là-bas !

Le nouveau roi du Danemark aime le lycra et les tatouages. Frédérick X, 55 ans est monté sur le trône cette semaine, après l’abdication de sa mère, la Reine Margrethe, et grâce à Stephane Bern, on apprend que sa femme l’appelle « Mamil » en privé, pour « Middle Aged Man in Lycra ». Il parait que c’est pour se moquer de ses tenues (mais lesquelles ?). « Je ne veux pas m’enfermer dans un château, je veux vivre, être moi-même » : voilà la philosophie du nouveau souverain, « King Rock and roll » pour Voici dont Paris Match nous apprend également que le nouveau souverain porte un tatouage. Chic, nous avons un règne devant nous pour essayer de découvrir où.

Kim Kardashian et ses sœurs, reines krados de la seconde main. Sans complexe, les sœurs les plus riches des Etats-Unis revendent leurs vieilles fringues sur Internet et vont parfois un peu loin dans les offres : sur leur site (le bien nommé « Kloset »), vous pourrez acheter un vieux sac Hermès, « usé et délavé » pour 27.000 ou encore sa guimbarde accidentée, dont l’air bag s’est déclenché et à l’arrière emboutie, pour 100.000 euros. Une pigeonne a même retrouvé une serviette pleine de sang dans sa paire de bottes à 730 euros. Chik.

Le rappeur 50 Cent annonce vouloir faire abstinence pour se consacrer pleinement à sa carrière et à sa marque de spiritueux. Il veut se sevrer de l’alcool ? De la drogue ? Non, du sexe. Ca lui prenait tant de temps que ça ? Prétentieux.

Non, elle n’était pas d’accord pour « Lilibet ». Ce surnom que portait Elisabeth II dans son enfance avait été choisi par Harry et Meghan « en hommage » et en concertation avec la souveraine, selon l’équipe des Sussex. Balivernes pour un ancien membre du staff royal. « Je ne l’avais jamais vu aussi en colère » afirme -t’il, ajoutant que son petit-fils n’en avait jamais parlé avec sa grand-mère.

Des fans fâchés de Madonna ont décidé de la poursuivre en justice pour publicité mensongère : en cause, ses belles promesses de commencer son show à 20H30. A Brooklyn, la diva a commencé à 23H…

Public voit Charlotte Gainsbourg au bout du rouleau. En une, la fille de Jane Birkin apparait, flottant dans une immense Parka et une jean largement over size. Les joues creusées, il est vrai qu’elle fait grise mine. Prise en photo dans les rues de Paris avec son chien, elle se consolerait de la mort de sa mère dans les bras d’Yvan Attal, son compagnon depuis près de 30 ans. De petits bécots en gestes tendres, on peut voir, que comme il y a 20 ans à la mort de Serge Gainsbourg, l’acteur répond en effet toujours présent.

Matthew Perry n’est plus là pour se défendre mais il est tout de même attaqué de toute part. L’ensemble de vos mags rapportent le témoignage de deux femmes qui le décrivent comme violent, cruel et jaloux. Son ancienne petite amie aurait pris une table basse dans la figure et sa « coach de sobriété » - une volontaire pour vivre jour et nuit avec lui, aurait coupé les ponts après avoir été projetée contre un mur. C’était en 2022 et Morgan Moses découvrant qu’il replongeait tentait encore de l’aider.

Et pour finir avant de déménager : Christophe Dechavanne a le retard chronique, que ce soit pour son dernier adieu à sa mère ou le job de ses rêves, il arrive systématiquement avec une heure dans la vue. Avant d’entrer dans un building, la top Elle Macpherson répète : elle veut être sûre de prendre la bonne pose devant les paparazzis. L’acteur Kev Adams s’est fait opérer en urgence d’une appendicite, dans un hôpital de Cannes. Mike Tindall a (encore) fait une apparition officielle avec le bibi de sa femme, Zarah, nièce du roi Charles III, sur la tête. Véronique de Véronique et Davina est la cousine de Gabriel Attal. Malia Obama, 25 ans, fille de l’ancien président des Etats-Unis a présenté son premier court métrage au Festival de Sundance. Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et sa compagne, la rappeuse Danielle Balbuena fêtent leur 1 an.