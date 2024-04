Charlène & Gabriella de Monaco co-jacquouillent de la frange; Suri Cruise perd les 35.000 $ mensuels de papa Tom; Kanye West se lance dans le porno; Kate Moss replonge dans l’alcool, Taylor Swift y nage; Laeticia Hallyday & Cathy Guetta sont en cow-pies

Unes des hebdos People

On ne saura jamais. Le travail de la police ou de la justice n’ira pas plus loin dans l’affaire Kendji Girac.C’est le dernier mot Jean-Pierre… Le procureur de la république , a validé la thèse du suicide, réelle ou simulée non sans avoir balancé mieux que Closer, Public et Voici réunis, les petits secrets du chanteur gitan. Il ne cherche pas à cacher un proche mais ce qu’on sait à présent donc, c’est que l’interprète de Color Gitano va mal : il écume les bars, il consomme de la coke deux fois par semaine en plus de l’alcool et sa femme n’en peut plus de voir ça. Il voulait lui faire peur. C’est réussi.

Revoilà Gabriella de Monaco ! Absente de la photo de famille au Masters de Tennis, cette fois, elle était du voyage avec Jacques, son frère, et bien sûr, Albert et Charlène. La petite famille s’est offert une escapage en Allemagne pour visiter le musée du Miniature à Hambourg. En blanc, assortie à sa maman, la petite fille arborait même la même frange qu’elle – bien droite, presque comme la coupe au bil de Jacquouille La Fripouille. Les quatre fantastiques étaient invités à admirer une maquette de Monaco pendant le Grand Prix de F1 avec de petits modèles qui font la course… Wouaouh.

Victoria Beckham a fini cuite ! Fiesta jusqu’à 2H30, ses 50 ans était sa « best night ever ! » a-t-elle commenté en VO, sur ses réseaux. Toujours affublée de ses béquilles, la styliste a profité d’un paquet de copains dans une ambiance fofolle : il y avait les 4 autres Spice Girls qui ont assuré l’instant Karaoké en reprenant « Stop », Tom Cruise, en grande forme qui a fait un grand écart au milieu du dance-floor, l’instant tire-larmes avec le discours de la famille – et que les enfants, la belle-fille, Nicola Peltz ayant préféré « rester avec sa grand-mère », hum… Il y a eu des tombereaux de Mouton Rotchsild et sans doute quelques radis pour aller avec. Tou le monde a du beaucou s’amuser : Eva Longoria titubait en sortant et la reine de la soirée est repartie portée sur le dos de son mari.

Et pendant que son père faisait la bringue à Londres, Suri Cruise a eu 18 ans. Sa mère et elle paument donc 400.000 euros de pension alimentaire annuelle que Tom Cruise avait convenu de verser jusqu’à la majorité de l’enfant sans du tout s’obliger à la voir. Ce qui fait dire à Gala que la solution de la jeune fille pour renflouer éventuellement les caisses : « parler sur son père », comprenez écrire un livre témoignage puisque la clause de confidentialité a également sauté.

Kate Moss a replongé. Et à l’heure du déjeuner en plus : le top anglais est en photo dans Voici et visiblement, la coupe de champagne qu’elle est en train de terminer, n’est pas la première… Sobre comme une chamelle depuis des années, adepte plutôt du jus de Kale et du yoga – enfin selon son agent, la brindille est prise en flag et les mimiques de pochtronne font florès. S’il n’y en avait qu’une, passe encore, on aurait pu invoquer le mauvais timing de la photo, mais là… Dans la vitrine du resto, on la voit faire de grand geste, s’affaler sur une banquette et peut-être chanter ? ou bien dire avec fougue à quel point elle est aime, mais vraiment, qu’est-ce qu’elle aime de tout cœur sa copine Bella Freud, hips, qui lui tenait compagnie.

Jennifer Lopez ne sait pas faire la lessive. La chanteuse, à New York, est sortie avec un pantalon… comment dire ? Répugnant. De grosses traces marrons évocatrices lui recouvraient les cuisses. Ce qui fait dire au Daily Mail que sa styliste avait sans doute pris sa semaine. Beurk.

Rebel Wilson balance qu’elle a participé à une orgie organisée par un membre de la famille royale britannique. C’était en 2014, la sauterie a eu lieu « chez un milliardaire californien » et de la drogue y était distribuée sous forme de bonbons. L’actrice australienne, belle joueuse ou fausse cachotière, ne divulgue pas de noms, mais informe que le british concerné se situait entre la 15ème et la 20ème place dans l’ordre de succession au trône. Attendez, j’ajoute 3 et je retiens un : le prince Andrew, à l’époque où il était copain avec Epstein, il était combientième ?

Laeticia Hallyday et Cathy Guetta se la sont donnée à fond au Festival de Coachella. Coachella, c’est LE rendez-vous musical des gens qui veulent être vus : il faut soigner son look car la plupart du temps, le spectacle est plutôt sur la pelouse que sur scène. Donc, les copines avaient sorti leur plus beaux atours « cowpi », mélange de cow-girl et d’hippie, bien assorties en intégral jean, et roulez jeunesse, en avant les fou rires et le bons temps.

Laure Manaudou est celib : deux ans après le début des rumeurs de séparation, son ex donc, Jérémy Frérot a confirmé le divorce. Le couple s’était rencontré en 2015 et partage deux enfants de 7 et 3 ans. Le chanteur évoque sa rupture difficile dans un album qui vient de paraitre.

Le Roi Charles is back to business ! Son équipe médicale ont signé l’autorisation, il peut reprendre le service la semaine prochaine grâce aux bons résultats des traitements Et pourquoi ne pas commencer par recruter une femme de ménage ? Oui, mais le souverain mettra la main à la poche en faisant bien attention de ne pas se piquer avec les oursins qui s’y trouvent : 14 euros de l’heure pour prendre en charge de l’une des résidences écossaises, soit le salaire minimum autorisé en Grande Bretagne. Qui en veut ?

Taylor Swift a le levé de coude facile : la star se dit « alcoolique fonctionnelle » dans l’une des dernières chansons, et la toile refoule toutes les photos d’elle un verre à la main – et il y en a, on ne va pas se mentir, le hashtag #drunktaylor est né et fait fureur.

Kanye West se lance dans le porno. Accro au genre, le rappeur veut produire et diffusé des films pour adultes.Il s’est trouvé un partenaire de buisness au poil, puisqu’il s’agit de l’ex de Stormy Daniels, oui, oui, l’actrice de l’affaire Donald Trump. Jamais avare d’une sortie de route, ces derniers jours, l’ex de Kim Kardashian a fait une sortie publique bien graveulse sur ses fantasmes de plan à trois avec Michelle Obama et a collé un bourre pif au mauvais gugus qu’il accusait d’avoir tripoté sa femme.

Paris Match a 75 ans et s’offre pour son anniversaire la brochette du Splendid en couverture. Pas une photo où ils n’ont pas le fou rire, Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot et Bruno Moynot ont toujours la frite. Bon, de « je t’enc…, Thérèse » du Père Noël est une ordure, on est passé à « Le bourguignon de Balasko est exquis » mais

Et pour finir avant d’équeuter des fraises : Nicolas et Tatiana de Grèce ont annoncé leur intention de divorcer. Pour combattre son syndrome de la personne raide, Céline Dion suit une « thérapie athlétique » : en plus de sa voix, elle travaille ses genoux, ses mollets, ses orteils et ses doigts. Non Kylie Jenner n’est pas enceinte et fait taire les rumeurs en affichant son ventre ultra plat sur son compte Insta. Public aimerait y croire: Mariah Carey et Lenny Kravitz serait en couple depuis l’hiver. Lio s’est rasé la tête parce qu’elle en avait « ras le bol du patriarcat et des mises en plis ». Emma Stone s’appelle en réalité Emily et aimerait retrouver ce nom de baptême.