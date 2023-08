Charlène &Albert de Monaco se remixent; Emmanuel Macron se tom cruisise, Brigitte se sous-marimotorise; Ben Affleck sèche l’anniversaire de J-LO; Marion Cotillard s’empapillotte à la bière; Margot Robbie organise une coktouze; Johnny Depp éthylo-comate

Une des hebdos People

Lune de Miel pour Charlène et Albert de Monaco. En blanc, le couple souverain monégasque semble rejoué le jour de son mariage au Bal de la Croix Rouge et c’est Point de Vue qui le dit. Elle porte une robe sage de face et dos-nu de pile, et lui un smoking blanc. Du bouquet de fleurs blanches qu’elle tient à la main, au choix des boucles d’oreilles « Roméo et Juliette », tout est message selon l’hebdo. « Détendus » et « complices », Albert et Charlène ne se sont pas quittés d’une semelle, ont sillonné le dance-floor bras-dessus bras-dessous et semblent bien profiter d’un second souffle. Heureux, on vous dit !

En Italie, c’est aussi la Dolce Vita pour George et Amal Clooney. Arrivés dans leur villa du Lac de Côme, le couple s’est offert un tout en bateau avec les jumeaux, Ella et Alexander, 6 ans. Elle porte un grand chapeau de paille, il irradie derrière ses lunettes de soleil, et même si le couple ne sourit pas vraiment, il faut y voir apparemment, la langueur du bonheur, tant Voici, Public et Closer, pour une fois sont unanimes : ils sont « heureux comme jamais » !

En revanche, pour Patrick Fiori, c’est la douche froide. Souvenez-vous, le chanteur a tout plaqué sur un coup de tête et a eu un petit Ange, en mars dernier avec une fan tout juste rencontrée. Et bien le réveil est douloureux selon Voici. A le voir dans les rues d’Ajaccio avec le landau et la maman, il a l’air d’être au bout de son rouleau. Stress, fatigue, lui qui était plutôt fêtard, «cette paternité lui pèse plus que prévu » selon « un proche ». Ca vous étonne ?

Et puis, c’est carrément la fin du chemin pour le couple de Justin Trudeau. Le Premier Ministre canadien a annoncé avoir signé un accord de séparation d’avec Sophie Grégoire après 18 ans de mariage, 3 enfants et deux élections fédérales.

À Lire Aussi

Brad Pitt dépense sans (savoir) compter, Brigitte Macron est à la pizza près; Natalie Portman pleure au square, Xavier Bertrand &Jonathan Cohen papa-rient; Victoria Beckham se masochise la face; Jade Hallyday et Léon Bruel califêtent un heureux évènement

Emmanuel Macron en vacances : il en met plein les yeux. En couverture de Voici, on pourrait croire Tom Cruise : le corps est galbé, le sourire enjôleur et à l’intérieur du mag : idem ! Finis les petits kilos en trop de l’année dernière : la boxe au quotidien avec le garde du corps de Brigitte, ça paye ! Assis en tête à tête sur le pont d’un bateau, le couple présidentiel n’a rien à envier aux plus glamours VIP d’Hollywood. Bon, en dézoomant, c’est sûr que le rafiot fait plus chalut que hors-bord, mais l’activité jet-ski, chère au président et le snorkling motorisé de la première dame font quand même leur petit effet.

Cyril Lignac s’intègre à Saint Tropez. Le Chef cathodique s’implique dans la vie locale et se moule dans les coutumes. La plus facile évidemment, c’est le bain de foule et le petit café chez Sénéquier : Closer l’a bien remarqué, attablé avec le petit Léo et sa compagne Déborah. Et comme partout où ces trois-là s’arrêtent, c’est la roucoulade. Des petits bisous, de larges sourires, la vie est belle. En revanche, moins attendu, le chef a choisi de participer au tournoi de Polo de la ville. Joueur depuis 10 ans, il a donc paradé dans la ville, à cheval, pour promouvoir l’évènement. Et même s’il porte le nom de sa pâtisserie sur son uniforme, on parle bien d’une compétition équestre, hein ? Pas de T-Shirt, vous suivez ?

Jean Todd et Michelle Yeoh, Oscar de la meilleure actrice cette année, se sont mariés après des fiançailles de… 19 ans. La cérémonie, selon Voici, fut simple, organisée dans leur Manoir de Genève, aux côtés d’une poignée d’amis. En guise de photo de mariage, on voit partout le couple assis dans son lit (les deux sont habillés, rassurez-vous), une sorte de sculpture en draps ayant été réalisée pour eux, deux cygnes ornés de fleurs violettes tendant leurs cous l’un vers l’autre. Horrikitsch !

À Lire Aussi

Nicolas Bedos dérape à l’approche du mariage; Victoria de Suède tortue-re un zoo; Loana transforme son Assurance Vie en steak; Le Prince Harry voulait podfesser Trump et Poutine; Madonna musèle son nouveau toyboy; Kim Kardashian bijdiorise sa fille

Marion Cotillard passe ses vacances au frais, en Angleterre. Mission ? Randonnée entre amis et au milieu des moutons. L’actrice a posté une série de photos qui se termine par un portrait d’elle, petite mine, recouverte d’une couverture de survie devant un étal de bière au supermarché. Ca donne une idée de la difficulté du parcours. Allez courage !

Beyonce part en tournée avec ses sièges de toilettes. Oui, une diva peut tout se permettre et l’organisateur des déplacements n’est même pas tant étonné que ça. Ce qui n’est pas le cas de ceux qui tombent sur le container qui précède la chanteuse à tous ses concerts : « Beyonce, Sièges de Toilettes », peut-on y lire. L’histoire ne dit pas comme ils sont installés et s’il y a un préposé mais c’est surement valable sur un cv.

JLO fête des 54 ans en dansant sur les tables mais sans Ben Affleck. La photo a été postée par la reine de la fête elle-même : on ne sait pas si elle est à la maison ou au resto, en tout cas, elle s’offre un petit numéro à elle toute seule. Les convives apprécient, mais ne se précipitent pas pour l’imiter. Pour beaucoup d’internautes, l’absence de son mari serait une nouvelle preuve que le couple bat de l’aile, renforcer par cette petite phrase trouvée dans Closer : « Ben est le premier à admettre que la seule chose qui maintient sa relation avec Jennifer, c’est la thérapie». Ca promet.

Margot Robbie est partie souffler après la promo marathon de Barbie avec… 14 copines et son mari. L’actrice a payé pour tout : la location de la villa en Angleterre et toutes les activités qui vont avec : Closer nous cite le spas, le tir au pigeon, les ballades en barque et, cerise ultime, un camion à cocktails ouvert 24H sur 24H. Ca promet aussi, mais pas le même genre de fun !

À Lire Aussi

Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy se coup-de-foudrisent; Pierre Palmade bordélise Bordeaux; Madonna vomit des rivières; Jay-Z piline Beyonce; Barack Obama et Kate Middleton main-au-culisent leurs époux; Vincent Cassel et Shy’m célibatisent

Afida Turner n’en est plus à ça près. L’ex belle fille de Tina Turner clame qu’elle va avoir un enfant. Pour ce faire, elle va utiliser le sperme congelé de son mari décédé. Comprenez, c’est le dernier cadeau qu’il lui a fait pour son anniversaire. A 46 ans, il n’est pas dit qu’elle porte elle-même l’enfant, ni même que l’entreprise réussisse. Et le fait qu’elle ne formait plus un couple au moment de la mort de son ex, n’apparait pas non plus un problème. Tout est bon pour que le filon Turner ne se tarisse jamais, n’est-ce pas ?

Tour de vis sur la tournée de Florent Pagny. Les photographes en font régulièrement les frais : les conditions pour couvrir les concerts sont draconiennes. Toutes les photos doivent être validées par l’équipe, elles sont limitées et les prises de vue doivent être encadrées. Selon Public, c’est le signe d’une tension palpable autour de l’état de santé du chanteur. « Les médecins étaient d’accord pour la scène, mais rien de plus : pas de rencontre après le spectacle, pas de longues répétitions avec les balances à faire. » Les festivals et fans sont prévenus : service de qualité assuré sur scène mais rien de plus et jusqu’ici ça à l’air de fonctionner très bien.

Les Beckham et les Sussex ont cassé. Victimes de la parano de Harry et Meghan, David et Victoria ont décidé de prendre leur distance, et « toute tentative de réconciliation serait désormais vouée à l’échec ». Pourquoi ? Parce qu’au téléphone, en direct, Harry a laissé entendre au footballeur qu’il le tenait pour responsable de la campagne de dénigrement dont il est la cible aux Etats-Unis. Rien que ça. David aurait vu rouge et rayé le prince roux de ses contacts. Pomme Z. Comme eux, la liste des People qui cherchent à fuir les exilés toxiques s’allongent, comme Amal et George Clooney, Steven Spielberg et même Oprah Winfrey, qui pourtant leur avait déroulé le tapis volant de l’American Dream, dès leur descente de l’avion.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco réapparaît aux chandelles, Shakira change de champion; Gérard Depardieu se soulage sur une auto, Joe Biden sur un pliant; Les enfants de Madonna veulent la vieille-damiser; Britney Spears sort les chiens, Kim Kardashian fait la stroung

Mick Jagger a eu 80 ans. La fiesta a eu lieu dans une boite à l’ambiance cubaine de Londres, jusqu’à 3H du mat. Le gâteau était au chocolat, et quelques danseuses « exotiques », selon Gala – nues donc ?, ont aidé les VIP à se trémousser. Léonardo DiCaprio, Lenny Kravitz ou Stella McCartney entouraient le rockeur, tout comme ses filles Jade, 51 ans, Elizabeth, 39 ans et Georgia-May, 31 ans, les 5 autres enfants de la star devaient avoir piscine. Et l’histoire ne dit pas s’il a consommé autre chose qu’un jus de goyave, car selon Voici, depuis plusieurs années, Mick s’impose un régime draconien « à base de purée de fruits et de yoga ». Funky !

Pendant ce temps, chez les descendants des Rois de France, on se frite autour d’un mariage. Le cousin du prétendant a osé divorcer ET se remarier - civilement seulement, faut pas pousser quand même, sans demander l’autorisation du Comte de Paris. Ce dernier était bien colère et a dû rappeler que « les mariages de la Maison de France doivent obtenir l’approbation du chef de la Maison Royale » et respecter le droit catholique. Désormais, on ne pourra plus donner du « Son altesse Royale » au Prince Charles-Philippe d’Orléans et sa femme ne deviendra pas Princesse. Na !

Et puis pour finir avec un Negroni : Suri Cruise part-elle parfois en vacances ? La pauvre môme qui n’a pas revu son père depuis une décennie, est photographiée invariablement dans sa ville natale, New-York et aussi, bien souvent, pas très joviale. Et la mer, et la montagne alors ? C’est pas fait pour les chiens ! Johnny Depp qui marche avec une canne depuis une blessure à la cheville a dû annuler un concert À Budapest : il avait été retrouvé en coma éthylique dans sa chambre d’hôtel. Kevin Spacey a été blanchi de toutes les accusations d’agressions sexuelles qui pesaient sur lui : par deux fois, la justice l’a reconnu non-coupable. De plus en plus d’artistes prennent des objets en pleine tête lors de leur concert : Cardi B a répliqué en balançant violemment son micro dans la poire de l’importune.