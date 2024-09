Ashkan Eshghi est chercheur au sein de l'Information Systems Management and Analytics Group de la Warwick Business School, Université de Warwick. Avant de rejoindre la Warwick Business School, il a obtenu un doctorat en gestion des technologies commerciales à la Haskayne School of Business de l'université de Calgary. Ses recherches portent principalement sur la protection de la vie privée et la sécurité de l'information en ligne, la conception de marchés en ligne et l'économie de l'intelligence artificielle.