AMIS FACEBOOK DU FUTUR

Ces bots générés par IA que Meta nous prépare comme amis face à l’épidémie de solitude

Alors que l’intelligence artificielle conversationnelle progresse à grands pas, certains y voient un outil potentiel contre la solitude croissante, notamment chez les plus vulnérables. Mais derrière cette promesse se cachent des risques majeurs pour la santé mentale, la qualité des liens humains et la protection des données personnelles. Face à cette révolution silencieuse, une régulation éthique et pédagogique devient urgente.