Céline Dion refroidit ses 3 garçons, Beyonce sadise sa môman, la fille de Kim Kardashian aussi; Charlène de Monaco piétine le protocole à coups de lèvres; Leo DiCaprio se fait tâter le c.

Revue de presse People de la semaine.

Mais aussi : Justin Timberlake latter la g.; Harry &Meghan mettent les gaz à fond ; Jenifer montre Paris à son petit dernier; Pierre Palmade prend la mesure de ses actes; Jeff Bezos quitte Seattle et James Middleton a eu son premier enfant.

Céline Dion est sortie de sa tanière pour aller applaudir ses compatriotes, joueurs de hockey, à Las Vegas. C’était sa première apparition publique depuis l’annonce de sa maladie rare. En doudoune sans manche blanche, peu maquillée et les cheveux clairs, la star a passé une quarantaine de minutes dans les vestiaires, elle a posé pour de nombreuses photos, souriante avec ses trois fils ou les joueurs des Canadiens de Montréal et leur staff. « En forme, joyeuse et chaleureuse … c’était rassurant de la voir comme ça ». De la belle visite, comme on dit là-bas.

Jenifer monte à Paris avec son fils, Juvanni. La chanteuse a profité d’un concert pour quitter la Corse et organiser une escapade avec son dernier de 2 ans et son mari, Ambroise. Les photos d’une promenade sous la pluie sont à retrouver dans Voici ainsi que les louanges sur sa prestation sur scène, avec les chanteurs corses de Patrick Fiori. Jenifer a surement dû savourer ce succès après le flop de son dernier album.

Dans le bureau du juge d’instruction, Pierre Palmade assume peu à peu ses actes. « C’est monstrueux. J’ai bousillé une famille ». L’humoriste ne se souvient pas des circonstances exactes de l’accident de voiture qu’il a causé en février dernier mais s’estime « responsable de la mort d’un enfant ». Transparent, il a aussi reconnu avoir consommé à nouveau lors de sa convalescence à Bordeaux, la même drogue de synthèse, le soir où il a été photographié dans un bar gay. Son procès devrait avoir lieu au printemps prochain.

Leonardo DiCaprio semble avoir trouvé chaussure à son pied, et main dans son caleçon. La jeune Vittoria, mannequin italienne de 25 ans qu’il fréquente depuis l’été, a été photographiée la main dans le sac, côté fesses, lors d’une soirée Halloween. L’acteur la tient dans ses bras et la Miss laisse balader sa main.

Bradley Cooper et Gigi Hadid en couple ? L’acteur et le mannequin ont été une nouvelle fois vue ensemble quittant un théâtre main dans la main. Rien n’est officiel pour l’instant, mais la rumeur enfle depuis deux mois et la flop-idylle avec Leonardo DiCaprio cet été.

Justin Timberlake commence à sentir le vent du boulet après les révélations de Britney Spears. Après l’histoire de l’avortement, de la rupture par SMS et de la fausse rumeur de tromperie, les fans de la chanteuse l’ont tellement insulté sur ses réseaux, qu’il a du interdire les commentaires. Pour décompresser, il s’est offert une petite virée estivale, au sud de la Californie, avec sa femme, l’actrice Jessica Biel et leurs deux fils.

Beyonce est « méchante » en coulisses. Alors que la star vient de finir sa tournée, sa mère a dévoilé ce vilain trait de caractère. Les changements de costume peuvent virer à la baston verbale, tant la Queen B est stressée et impatiente. « Après elle pleure parce qu’elle sait qu’elle vient de dire des trucs fous » et puis heureusement, elle s’excuse assez vite. On comprend mieux pourquoi Tina Knowles n’a pas sauté de joie à la proposition de sa fille de monter sur scène avec elle.

Kourtney Kardashian se déguise en Kim pour Halloween. Pas sûr que ça apaise les tensions entre les sœurs diaboliKs. L’ainée, enceinte de 9 mois moins le quart, a revêtu une robe longue à motifs floraux qui avait valu à sa cadette un tombereau de moqueries alors qu’elle l’avait choisi pour sa première participation au Met Gala, il y a 10 ans. Ses méchants fans l’avaient comparée à Mrs Doubtfire. La pauvre en avait pleuré sur tout le chemin du retour.

Kim Kardashian qui découvre la cruauté des enfants : son ainée, North a 9 ans commence à lui en faire voire de toutes les couleurs et a ainsi déclaré qu’elle préférait vivre avec son père. « Il a tout compris ! Il n’a pas de nounou, pas de chef, pad de sécurité ! Et il vit dans un appartement. Je ne comprends même pas que tu n’aies pas un appartement ! ». Et apparemment, comble de la sophistication, chez Papa, elle fait son propre diner !

Quand les fils de Valérie Trierweiler se castagnent, c’est pas du cinéma. Public raconte que la police est intervenue au domicile de l’ex première dame pour calmer une violente dispute au taser. A 26 et 29 ans, les fistons avaient largement forcé sur la bibine et en étaient venus aux mains. L’un d’eux avait même la bouche en sang. Valérie Trierweiller était présente dans l’appartement ainsi que sa belle-fille, l’épouse d’un des deux bagarreurs. La visite s’est terminée sans arrestation, juste un bon sermon.

Harry et Meghan offrent trop de gourdins pour se faire battre ! « Il est temps de réagir ! » leur intime Point de Vue en une et l’explication est aussi claire et nette dans Match : le couple y va de ses bonnes leçons à un colloque sur le changement climatique et quand le rideau tombe, c’est la foire au carbone ! Déjà, arrivés en jet et mobilisant 6 voitures en convoi pour faire 70 mètres, ils ont quitté la Big Pomme en jet à nouveau, l’une pour aller se dorer la pilule aux caraïbes, l’autre pour aller congratuler ses potos au Grand Prix de Formule 1 à Austin, Texas… Avouez quand même…

Charlène de Monaco a profité de la victoire de l’Afrique du Sud en coupe du monde de Rugby pour se précipiter dans les bras de son Albert. Des accolades, des sourires et même un bisou. Au diable le protocole ! Égarement ? Non, joie communicative de voir son pays natal remporté la finale qui a aussi vu la Princesse de Monaco embrasser Brigitte Macron, assise juste à côté dans les tribunes comme du bon pain.

Pour finir : La Reine d’Halloween, Heidi Klum était, cette année, déguisée en paon dont la queue était constituée d’une dizaine d’équilibristes. Après le ver de terre géant de l’année dernière, c’était plus poétique. Paris Hilton, elle, avait emprunté un costume à sa copine Britney Spears : celui de l’hôtesse de l’air du clip Toxic et Justin Bieber a passé sa soirée en palmes et en tuba. James Middleton, frère de Kate a eu un premier enfant : un garçon prénommé Inigo. Amanda Lear désinfecte son fauteuil quand elle va au spectacle à Paris. La scène a rapproché Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit. Jeff Bezos a annoncé qu’il quittait Seattle, le berceau de sa méga firme Amazon. Il s’installera près de ses parents à Miami.