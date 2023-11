Ce qu’il faut savoir si vous voulez que vos photos imprimées résistent à l’épreuve du temps

Comme tous les supports physiques, la photo imprimée va finir par s'abîmer avec le temps.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Comment faire pour donner à nos photographies les meilleures chances de se conserver le plus longtemps possible ? Quelles sont les techniques recommandées ?

Jérôme Durel : Si on parle de photographie physique, la meilleure chance de les garder longtemps, c'est de numériser, tout simplement. Si on parle de photographie numérique, c'est de faire des sauvegardes. Comme tous les supports physiques, la photo imprimée va finir par s'abîmer avec le temps. Au fil des ans, les photos vont perdre leur qualité.

Quel est le meilleur choix de papier si on veut imprimer ses photographies pour les conserver le plus longtemps possible ?

Il n’y a pas de gros écarts entre les différentes marques de papier photo (Fujifilm, Kodak, etc.).

Quel est le meilleur processus d'impression afin de garantir que les photographies imprimées peuvent bien durer des décennies ? Quelles vont être les meilleures imprimantes, par exemple, utilisées pour imprimer ces photos ?

On imprime des photos depuis 40 ans. Et encore une fois, si vous faites confiance à des grandes marques, que vous achetez une imprimante Epson ou Canon, vous aurez une même qualité d'impression. En revanche, je peux affirmer qu’il vaut mieux conserver les photos de petite taille. Elles résistent mieux.

Vous devez les conserver dans une pochette avec du plastique sous blister, dans une serviette ou encore une sacoche, comme n'importe quel dessin ou n'importe quelle œuvre d'art. Et c'est comme ça qu'on conserve des objets. Elles doivent être conservées sous plastique, à l'abri de la lumière et à température et humidité plus ou moins constante.

Elles doivent être conservées exactement comme si c'était une photo argentique que vous aviez tirée dans les années 50. Cela reste un objet physique, et le mode de conservation est pareil.

Pour quelles raisons vous conseilleriez-vous à quelqu'un de garder les photos imprimées ?

Si on parle en volume, le gros du marché de la photo, il est fait par des téléphones portables, il n'est pas fait par des appareils photos. Et tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des photos de famille, garder vos album photos pour les montrer après à vos petits-enfants, vous pouvez en effet les imprimer, mais le numérique ne changera rien dans vos usages : vous faites des albums sur votre ordinateur, vous créez des dossiers, vous mettez des noms et des dates pour enfin mettre tout ça sur un disque dur externe ou le mettre sur un support, sur un service de cloud de type drive, et vous créez des archives comme ça et les conserver. Évidemment, il faut faire attention à conserver les fichiers numériques sur des supports sûrs.

D’autres aiment bien archiver les photos, les garder imprimées, à l’ancienne.