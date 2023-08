Ce brutal réchauffement des océans provoqués par l’homme en voulant faire le bien de la planète

La réduction de la pollution due au transport maritime entraîne une augmentation du réchauffement.

Atlantico : Les océans atteignent des records de température. Quels sont les facteurs qui contribuent au réchauffement des océans ?

Leon Simons : Le principal facteur de réchauffement des océans est sans aucun doute la tendance au réchauffement due aux gaz à effet de serre. Les concentrations de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, ont atteint un niveau de 424 parties par million, dépassant de 140 parties par million les niveaux pré-industriels. Cette augmentation des gaz à effet de serre, au premier rang desquels le CO2, retient la chaleur dans l'atmosphère et constitue un facteur important du réchauffement en cours. Un autre élément influent à cet égard est l'augmentation d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane, qui renforcent encore la rétention de la chaleur dans l'atmosphère.

Il est important de reconnaître que la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère crée un environnement qui retient la chaleur, accentuant ainsi l'effet de réchauffement. Ce phénomène est à l'origine d'une grande partie de la tendance au réchauffement à long terme.

Toutefois, le tableau n'est pas complet si l'on ne tient pas compte du rôle des aérosols, en particulier des particules de soufre. Ces aérosols ont effectivement masqué une partie de l'impact du réchauffement car ils réfléchissent la lumière et augmentent la réflectivité des nuages. Ce phénomène contrebalance en partie le réchauffement provoqué par les gaz à effet de serre. Par conséquent, au cours des 270 dernières années, les aérosols ont contribué à atténuer l'ampleur du réchauffement, qui aurait été plus important sans leur présence.

Au cours des dernières décennies, on a observé un changement dans les tendances de la pollution atmosphérique. Les émissions de polluants atmosphériques, un facteur souvent négligé, ont connu des changements dans diverses régions. Par exemple, l'Europe a connu une baisse de la pollution atmosphérique, tandis que la Chine a d'abord connu une augmentation, suivie d'une diminution. Cette interaction dynamique entre les émissions et leur impact sur la pollution atmosphérique a encore influencé la trajectoire du réchauffement.

Il convient de noter la corrélation entre les émissions d'aérosols et les activités de transport maritime. Au fil du temps, les émissions provenant du transport maritime, en particulier les émissions de soufre, ont fluctué. Une évolution décisive s'est produite en 2020, lorsqu'une réduction substantielle de la pollution due au transport maritime, correspondant à une baisse de 80 % des émissions de soufre, a été enregistrée. Paradoxalement, cette réduction de la pollution a eu une conséquence inattendue : une accélération du réchauffement. Cet effet a été démontré par des données satellitaires qui ont révélé une diminution de la lumière solaire renvoyée vers l'espace, signalant une augmentation de l'absorption de chaleur.

Bien que ces changements soient plus évidents dans les régions où les émissions ont été réduites, l'impact global est complexe et multiforme. L'interaction complexe des aérosols, des gaz à effet de serre et de leurs interactions avec divers facteurs climatiques rend difficile l'attribution du réchauffement à une seule cause.

Il convient de mentionner aussi le phénomène La Nina, qui, de 2020 à 2023, a produit un effet de refroidissement et caché, en partie, la tendance au réchauffement.

Quelle part du réchauffement peut être attribuée à la réduction de la pollution au soufre due au transport maritime ?

Nous ne sommes actuellement pas en mesure de déterminer dans quelle mesure la réduction de la pollution au soufre due à la réglementation du transport maritime a contribué au réchauffement des océans. Il s'agit en effet d'une situation complexe. Par exemple, lorsqu'il y a de la poussière du Sahara, l'effet de l'émission de soufre par le transport maritime est marginal. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il y a un effet. Les modèles scientifiques prévoient unanimement qu'une réduction des émissions de soufre devrait entraîner un réchauffement. Cela fait environ 15 ans, depuis 2007, que diverses publications scientifiques ont mis en évidence le fait qu'une telle réduction des émissions entraînerait un réchauffement accru. Si ce postulat est relativement clair, les modèles comportent un degré d'incertitude important.

Ce n'est que récemment que nous avons commencé à observer les résultats réels de la réglementation mise en œuvre. Avec la mise en œuvre de réglementations qui modifient les émissions, nous observons enfin les effets résultants, mais il est encore tôt. Ce processus d'observation et de compréhension est en cours, et nous sommes maintenant en train de mesurer l'étendue de ces impacts. Néanmoins, l'attribution de mesures de température spécifiques à des causes particulières reste une entreprise difficile en raison de l'intrication et de la complexité des interactions en jeu. Il est essentiel de noter que, bien qu'il soit scientifiquement crucial de comprendre ces nuances en profondeur, il n'est pas facile d'identifier des molécules ou des particules individuelles comme étant les seuls catalyseurs de certains résultats.

Les discussions en cours donnent lieu à une prolifération de points de vue. Personnellement, je pense que le plus important est de reconnaître la contribution de divers facteurs et en particulier l'effet de la réduction des émissions dues au transport maritime.

Les interactions complexes entre les différentes composantes du système terrestre sont également source de complexité. Les changements des températures de surface de la mer provoqués par la réduction de la pollution peuvent, à leur tour, modifier les gradients de température entre la terre et l'océan, influençant ainsi les conditions météorologiques. Cette complexité fait qu'il est difficile d'isoler une cause unique lorsque de multiples variables sont imbriquées. Ainsi, bien qu'il soit difficile de déterminer le degré précis d'influence, il est évident que la situation globale présente de multiples facettes.

La réduction des émissions dues au transport maritime était censée être une bonne chose pour la planète, mais elle a finalement eu un effet négatif. Comment faire face à ce problème ?

Pour aller de l'avant, il faut adopter une approche à multiples facettes. Reconnaître le rôle de la réduction des émissions dans le réchauffement est la première étape, en reconnaissant son impact considérable. Les décideurs politiques et les industries, y compris les compagnies pétrolières, doivent reconnaître ce rôle. Si la réduction des émissions est une chose positive, nous devons reconnaître qu'elle a eu des conséquences involontaires. Les conversations sur ces sujets peuvent être délicates, car elles impliquent des compromis entre les avantages pour l'environnement et la santé. Cependant, il est essentiel de mettre en lumière ces complexités pour se préparer aux conséquences potentielles de ces changements, comme les événements météorologiques extrêmes ou les vagues de chaleur.

En ce qui concerne les solutions potentielles, certains pensent que l'une d'entre elles consisterait à étudier les émissions intentionnelles d'aérosols, par exemple en utilisant des particules spécifiques pour réfléchir la lumière du soleil et créer des effets de refroidissement. Toutefois, il s'agit d'une entreprise complexe qui peut avoir des effets secondaires sur les écosystèmes, les conditions météorologiques et la qualité de l'air. Des recherches sont menées sur le sujet, mais personne n'y pense vraiment sérieusement en tant que solution. Trouver un équilibre entre la réduction des différents types d'émissions, y compris les gaz à effet de serre et les aérosols, est un défi de taille. S'il est tentant de se concentrer sur les effets immédiats de refroidissement, nous devons être prudents quant aux effets potentiels : modification des pluies, des moussons, etc.

Ce qui m'a également intrigué, c'est l'observation d'une tendance au refroidissement dans l'océan Pacifique oriental dans le contexte du réchauffement général des océans. Comment pouvons-nous expliquer ce phénomène de refroidissement, en particulier lorsqu'il est juxtaposé à la tendance générale au réchauffement de la planète ? Le refroidissement observé est-il une bonne nouvelle ?

Le mécanisme de la chaleur des océans est complexe. Par exemple, en ce qui concerne l'oscillation décennale du Pacifique, on s'attendait à ce qu'elle présente une phase de refroidissement vers 2020 en raison de la prédominance des conditions La Niña. Or, contrairement à ces prévisions, nous avons observé une augmentation du déséquilibre énergétique de la Terre au cours de la même période. Les prévisions initiales de la NASA ont été remises en cause par la réalité, ce qui souligne les complexités inhérentes au système climatique de la Terre.

Il est important de reconnaître que les émissions d'aérosols, y compris celles liées au soufre, peuvent influencer la façon dont la chaleur est transportée dans le système terrestre. Ce phénomène est parallèle aux effets des gaz à effet de serre, mais d'une manière différente. Les gaz à effet de serre entraînent un réchauffement, et la fonte des glaces qui s'ensuit contribue à modifier le transport de la chaleur dans les océans, comme la circulation de retournement de l'Atlantique. Inversement, les aérosols émis peuvent modifier ces mécanismes de transport de chaleur. Par conséquent, la réduction des émissions d'aérosols, qui a été synonyme de diminution des effets de refroidissement, a eu des répercussions plus larges sur la distribution et le transport de la chaleur.

Dans le contexte du refroidissement des océans, il est essentiel de tenir compte du déséquilibre thermique net. L'océan Austral, qui entoure l'Antarctique, ne se réchauffe pas autant que d'autres zones, mais il absorbe une quantité importante de chaleur solaire. Cependant, en raison de leur capacité limitée à émettre des radiations, ces régions accumulent de la chaleur, et cette énergie est transportée vers des zones plus chaudes, contribuant ainsi à l'équilibre énergétique global de la Terre. Ainsi, paradoxalement, la capacité de la Terre à perdre de la chaleur implique un certain degré de réchauffement. Il est donc difficile de dire si c'est positif ou non.

