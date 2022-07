Carla Bruni joue la rosière à rosé; Stéphane Plaza se fait larguer par les deux femmes de sa vie, Ricky Martin amber-heardiser par l’homme caché de la sienne; Cyril Lignac primo-papaïse, Laeticia Hallyday mérindignise; Karine Ferri grandémissionne

Unes des Hebdos People

Mais aussi : en mère, Rihanna se couvre; après Charlène, la petite fille d’Elizabeth II monégaroule son mari; Tom Cruise se paye Adele pour son anniversaire; William et Kate claquent à tout va et Laura Smet aimerait un deuxième enfant

Cyril Lignac a eu son bébé ! Léo est né à Paris, dans une clinique très VIP fréquenté avant lui pr Charlotte Gainsbourg et Carla Bruni. Il en est sorti dans les bras de sa maman, 3 jours après. Tout va bien, donc, et Voici nous dit même que le départ à Saint Tropez pour les vacances est déjà prévu dans quelques jours. Le cuisinier cathodique qui rêvait ouvertement de cette paternité doit être aux anges !

Stéphane Plaza, largué en Une de Public. Et ce n’est même pas par une amoureuse. Deux de ses proches collaboratrices ont démissionné coup sur coup et à le voir dans la paparazzade de la semaine, son moral en a pris un sacré coup. Assis à même le trottoir, l’agent immobilier préféré des français à l’air abattu, la mine triste et les joues blêmes. On dirait qu’il va s’endormir sur place, d’ennui et de solitude. Pour lui, le pauvre, l’été commence moche !

Rihanna a refait surface. Deux mois après la naissance de son fils, la star a été aperçue sur le tarmac d’un aéroport de Californie. Elle s’apprêtait à monter dans un jet pour rejoindre son fiancé en concert à Londres et elle n’était pas seule : le petit rejeton était du voyage. Closer qui publie les photos cette semaine (où on distingue à peine un maxi-cozy flou), nous rappelle que la chanteuse n’avait pas vu le bout d’un objectif depuis la naissance, et dresse la liste des rumeurs que cette absence médiatique a fait naitre : un accouchement avec complication ? Un baby blues carabiné ? Juste un break pour s’habituer à son nouveau rôle ? En tout cas, cette fois-ci, après des mois de looks plus à-poiliste les uns que les autres, Madame Asap Rocky était couverte des pieds à la tête !

Le patin à la mode monégasque fait des émules. La petit fille de la Reine d’Angleterre et son mari Mike Tindall s’y sont essayé, dans les tribunes de Wimbledon. Et si Zara Tindall fait un sans faute : un peu de crispation, pas d’expression sur le visage, des lèvres à peine tendues, presque tout bon bon comme son modèle Charlène, Monsieur est trop dans l’action, trop ému encore par rapport à son collègue monégasque. Le juge croate donne 8.9, le juge anglo-belge, 7.9 et c’est 6.1 pour la France. Trop juste pour le podium !

Carla Bruni s'offre 5 pages dans Gala pour la réclame de son nouveau Rosé. "Bienvenue chez moi en Provence". Chez elle, c'est vite dit ! Mettre des billes dans un domaine viticole, qui accueille du public comme un hotel, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle un "home sweet home"... Mais l'ex première dame donne de sa personne pour son nouveau projet, et ça, on ne peu pas lui enlever. Elle participe "surout au processus créatif" : marche dans les vignes avec sa vigneronne, nous laisse imaginer un concert au milieu des oliviers, fait des photos ultra-filtrées où l'ovale de son visage est flou et ca fait le job. Longue vie au rosé alors ? Avec modération, hein, ajoutez des glaçons par exemple.

La femme de Will Smith est accro au sexe : tout sexplique ! Gala raconte les dernières révélations de Jada Pinkett Smith à propos de sa vie intime et ce n’est pas triste. Devant sa propre mère et sa propre fille, dans une émission de télé, elle déballe tout, « à un moment, j’ai dit stop, je ne veux plus cinq orgasmes par jour ». Heum. C’est cru et sans filtre : ses multiples partenaires ou ses pratiques en solo apprises de sa Grand-mère (!), cette « passion » partagée avec son mari. Cette addiction semble est la responsable de toutes les tensions de son existence, de son couple. On ne sait pas ce qui est le plus dérangeant : la recherche frénétique de son seul plaisir ou l’exposition outragée qu’elle en fait…

Tom Cruise a 60 ans. C’est fait. Et il faut le voir écrit tant ça parait difficile à croire : l’acteur qui bat tous les records avec le deuxième volet de Top Gun a pratiquement le même visage qu’à ses débuts, il y a plus de 30 ans. Et il est toujours aussi seul. Pas de fiancée, il ne reconnaitrait sans doute pas sa fille de 16 ans dans la rue, puisqu’ils ne se sont pas adressé la parole depuis 10 ans. Voici nous apprend qu’il a passé le jour de son anniv en Angleterre, au Grand Prix de F1, puis qu' il est allé applaudir Adele en concert. En coulisses, il suivait toutes les chansons, et sautillait chantait en playback. Puis son gâteau, c’est le staff du show qui lui a apporté : une bougie posée sur un cake fourré à la framboise. Vous trouvez ça déprimant, mais lui, « il a vraiment eu l’air de s’amuser » selon un témoin ! Le pauvre.

Ricky Martin est accusé de violences conjugales. Mais pas avec son mari. Quoooi ? C’est un peu tiré par les cheveux, mais en gros, l’interprète de « Un, dos, tres » avait un amant qui a décidé de mettre un terme à une relation de 7 mois, et d’accuser le chanteur de violences et de harcèlement. Visiblement, ce dernier n’aurait pas supporté d’être délaissé et aurait rodé autour du domicile du premier. Et comme un malheur n’arrive jamais seul (ou bien quand on est un vilain, on accumule), son ancienne manager lui réclame près de 3 millions d’euros d’arriérés, estimant que son travail a rapporté des millions et qu’elle n’en a jamais vu la couleur.

Camille Combal et Karine Ferri s’entendent comme chien et chat : voilà pourquoi la présentatrice s’est retirée de Danse avec les Stars. L'annonce est tombée ces jours-ci précisant que c'était bien SA décision et non une entourloupe pour masquer une eviction polie. Karine Ferry souhaite se rapporcher de la comédie comme sa consoeur Alexandra Sublet, mais elle ne tourne pas tout à fait le dos à son salaire, puisqu'on la retrouvera quand même aux manettes de de quelques émissions du groupe TF1, The Voice Kids, entre autres.

William et Kate sont des paniers percés. Les futurs souverains sont montrés du doigt ces jours-ci pour leurs dépenses. Trois lignes du budget, notamment font grincer des dents : 261 500 euros (précisément) claqués en voyage officiel, et donc aux frais de leurs sujets. La tournée aux Caraïbes n’a même pas plu tant que ça, le public estimant l’ensemble trop colonial. Trop encore, l’avant première de James Bond : Le couple a passé la soirée à Londres, en compagnie de Charles et Camilla, ont vu le film. C’est tout. Le tarif de leur venue ? 37.000 euros. Ces gros sous s’ajoutent aux 5 millions dépensés pour dépoussiérer le château de Kensington, il y moins de 10 ans, alors qu’il s’apprête déjà à déménager pour se rapprocher de la Reine. Les chouchous de la Firme en prennent un coup !

Closer prend la défense de Laeticia Hallyday, mais l’enfonce par inadvertance. C’est dit dès la couverture : non, la veuve de Johnny n’est pas une mauvaise mère ! Mais, à l’intérieur du magazine, l’effet grossissant de la liste des exemples douteux de «ses capacités éducatives » a l’effet diamétralement opposé : elle est trop laxiste ! L’hebdo retranscrit surtout l’avis de quelques internautes toujours très prompts à juger. Quoique fassent ses filles, ça lui retombe dessus ! Joy, 13 ans, est attablée dans un bar devant ce qui ressemble à un mojito ? C’est le drame. Les mères La Pudeur du Web s’en donnent à coeur joie « Bien sur que c’est de l’alcool ! », « pff, les enfants de stars n’ont pas les mêmes règles que tout le monde… ». La Pauvre Joy avait quand même bien pris la peine de préciser qu’il s’agissait de la version mocktail. Avant il y avait eu Jade qui saute d’une falaise à Saint Barth « oh mon Dieu, mais c’est très dangereux ! Que fait Laeticia ? ». Puis une sortie au restaurant des deux filles, très maquillées, portant des talons hauts : Shocking, mais que fait Laeticia ? Et que dire des jours d’école séchés pour partir au Vietnam, qui ont mis leur « scolarité en péril ». Mais que fait Laeticia ?… Pour ma part, je trouve que tous ces bouchons sont poussés un peu trop loin…

Et puis le clan Johnny, (même si c’est l’autre équipe, mais chut !) a tout de même de quoi se réjouir ! Ilona Smet a accouché de son premier enfant, Harrison. Sylvie Vartan est donc arrière-grand-mère, Estelle Lefébure, Grand-mère ! Les modèles ont bien changé ces derniers temps. Et puis de son côté, la tante Laura, à qui Paris Match consacre trois doubles pages, vit une maternité épanouie, deux ans après la naissance de Léo (comme le fils de Cyril Lignac, tiens !). Installée au Cap Ferret, elle partage son temps entre la plage, la maison et ses répétitions de théâtre… Et son mari parait-il aimerait beaucoup un deuxième… Alors y a plus qu’à.

Et pour finir, optons pour fromage ET dessert : Ras le bol des poses de mannequin l’air absent/regard lointain, Emily Ratajkowski lance une nouvelle mode : imiter son chien quand il dort sur un tapis. Mais, rassurez-vous, elle reste à poil ! on ne change pas une formule qui marche. Le mari d’Amel Bent est sorti de prison. Le chanteur Benabar a pris une petite claque de la part de son public : l’interprète de « l’effet papillon » avait choisi de faire un concert avec Wejdene, l’idole ado décérébrée, mais personne n’a acheté de tickets, le concert est donc annulé. Eddy Mitchell a choisi de se faire enterrer à côté d’Eddie Barclay à Saint Trop’. A la rentrée, c’est Frédéric Lopez qui écopera de la case de Michel Drucker le dimanche après-midi, sur France 2. On ne sait pas encore très bien en quoi consistera l’émission, mais ce sera « du Frédéric, tourné vers les autres, dans la bienveillance » selon un proche. Chouette alors.

