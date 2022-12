Brigitte & Emmanuel Macron donnent une leçon de French touche aux Biden; Sophie Marceau part en pré-retraite, Ophélie Winter sombre, Florent Pagny se requinque à la bouse; Kad Merad se marie dans le chanvre; Laeticia Halliday pleure Johnny à coup de CO2

Unes des hebdos People

Mais aussi : une cougar américaine frétille au souvenir du naughty Prince Harry; Alexandra Lamy préfère le boulot et pour Amber Heard non plus, l’assurance ne veut pas payer.

Mariage cheapissime pour Kad Merad et Julie Vignali. L’acteur et l’animatrice, ensemble depuis 8 ans, ne voulaient pas de chichi : on peut dire que le défi est relevé avec un panache ! Une poignée de témoins, une mairie sinistre en crépi orange près du Creusot, pas de robe blanche, pas de costume, deux anneaux et basta. Aucun des deux enfants du couple (chacun un, des grands garçons post-ados) n’était présent, aucun copain. A peine une petite Suze au Bar Tab’ du coin, une nuit à l’hôtel et on rentre. Tu parles d’un conte de fée ! Pourquoi choisir une location si peu glamour ? Voici dévoile une reconversion à l’oeuvre : le partenaire de Dany Boon dans les ch’tis se lance dans l’agriculture et plus précisément dans le chanvre pour faire du textile et il a acheté un terrain dans le coin. Le Maire est même déjà devenu un copain qu’il embrasse comme du bon pain. Tout s’explique mais ne comprend pas forcément.

Sophie Marceau appuie sur pause. La comédienne s’est désistée d’un film et a décidé de ne pas tournée de toute l’année prochaine. L’information nous est donnée par Voici, qui a suivi l’actrice et son homme le jour de ses 56 ans. Romantique, Richard Caillat est venu la chercher un bouquet de fleurs à la main pour l’emmener déjeuner, dans le bois de Boulogne. Il avait même prévu la promenade digestive en barque. Le couple a l’air heureux, l’éternelle Vic de la Boum, sourit, même si selon le mag, elle a très mal vécu ses derniers flops de carrière. Pour se consoler, elle pourra partager son temps entre Paris et Marseille, où elle et le directeur de théâtres qui partage sa vie depuis 3 ans aurait enfin trouvé une maison pour leur colloc’.

L’eau s’infiltre dans le gaz entre Alexandra Lamy et son boyfriend, Pierre Garronaire. Selon Closer, l’ex de Jean Dujardin ne se sentirait plus trop concernée par son histoire d’amour et préfèrerait bosser comme une acharnée plutôt que de roucouler. Son entrepreneur de 34 ans en baverait et ramerait comme un fou pour tenter d’apercevoir la dame. Une visite surprise sur un tournage a semblé marquer des points, et rappeler à Chouchou qu’une histoire d’amour, ça s’entretient. Malgré une bonne volonté affichée, le magazine a l’air de rester un peu septique…

Laeticia Halliday ne fait pas dans la sobriété énergétique selon Jancovici. Celle qui a très largement dépassé son quota de 4 vols dans une vie, s’apprête à rejoindre les Bahamas pour l’anniversaire de la mort de Johnny. Et c’est délaissée par sa famille, qu’elle se rendra sur la tombe de l’Idole des Jeunes. Public et Closer insiste sur son petit moral. Cette année, Jade et Joy resterons à Los Angeles, « elles ne veulent plus exposer leur chagrin ». Et Jalil Lespert ne risque pas d’être jugé trop près ou trop loin de sa nouvelle compagne au cimetière puisqu’il s’est dévoué pour garder la marmaille. Les deux mags ont sorti les mouchoirs et montrent une Laeticia désemparée, en proie aux larmes. C'est pas gai, surtout si on décripte entre les lignes que tout le monde commence à tourner la page… sauf elle.

La retraite argentine de Florent Pagny sent la bouse de vache et ça lui réussit ! Public nous annonce le chanteur en convalescence à l’autre bout de l’Atlantique. Là-bas, chez lui, le terrain est immense et surtout très isolé, ça on le savait déjà, mais c’est sans doute aussi, un peu roots. « Il ne dispose que de quelques pièces peu meublées, très modestes ». Comprenez zéro confort, donc, mais avec « l’odeur et les soucis » de l’écurie en plus. Et les photos ariennes l’attestent : la cabane d’habitation, grande comme trois places de parking, contraste avec l’immense étable qui abrite vaches, moutons et chevaux. Et c’est vrai qu’au regard du look du chanteur, on pourrait parfois aussi se demander s’il y a l’eau courante.

En marge de la visite officielle française au Etats-unis, Joe Biden a tout lâché pour éclater ses hôtes. Pour le diner d’abord : homard pour tout le monde ! Peu importe que les militants écolos du coin hurlent au scandale : 200 bestioles vivantes ont été livrées par les airs depuis le Maine. Ensuite, caviar local, fromage primé et gâteau à l’orange. Pour faire bien, sur la table, Président Joe a allumé des candélabres donnés par la France, et servi une « Crême Fraiche Ice Cream » en v.o. dans le texte. Des petits cadeaux, ensuite, ça fait toujours plaisir : une réplique d’un miroir de la maison blanche fabriqué à partir de bois recyclé trouvé dans le jardin pour Emmanuel, et pour Brigitte, un pendentif en émeraude et or, imaginé par un artiste franco-américain. Et bien sûr, la diplomatie française n’est pas venue les mains vides : d’abord Emmanuel toujours très tactile a baladé ses mains tant et tant, (quand on peut faire plaisir !) puis le couple présidentiel a offert un pull et une montre Made in France of course, mais aussi et surtout, le cadeau ultime pour faire fondre les Biden : un enregistrement original de « leur chanson », celle qu’ils ont écoutée le soir de leur premier rendez-vous amoureux, le vinyle de « Un Homme et Une Femme", dédicacé par Claude Lelouch. Nos coeurs y croient, badabada, dabadabada…

Ophélie Winter fait une Loanite. Elle devait revenir en force à la télé avec une émission musicale revival des années 90, mais la chanteuse n’était visiblement pas dans son état normal, lors de l’enregistrement. « elle rigolait tout le temps, sans raison », elle cherchait ses mots, était constamment accompagnée d’un assistant, demandait à boire à tout bout de champs : « Toute la salle était atterée ». Il a fallut refaire 4 fois les prises, même les artistes conviés étaient gênés. Pff, c’est dommage ! Après un passage à vide (enfin deux décennies à vide), une cure de « repos » en Suisse et un exil à la Réunion, et comme pour Loana, on aurait pu croire au come-back.

Netflix profite de la visite officielle du futur Roi d’Angleterre pour sortir la bande annonce du documentaire sur Harry et Meghan. Pourquoi se priver, quand on sait d’avance qu’il va falloir ramer pour agréger des spectateurs ? Parce que même dans ce teaser, les pros du marketing ne réussissent pas à faire envie : un montage de photos so cliché du couple, Harry qui dit face caméra, « je devais tout faire pour protéger ma famille » (pas celle qui l’a vu naitre, bien sûr) et Meghan, en gros plan, bien préparée également : « quand les enjeux sont si élevés, n’est-ce pas logique que nous racontions notre propre histoire ? ». Il est évident que rien ne va dépasser. Heureusement, qu’il y a les confidences olé-olé d’une very sexy-sexa américaine, star de télé-réalité pour nous rappeler que le Prince exilé ne s’est pas toujours pris autant au sérieux : Catherine Ommaney s’est répandue sur sa liaison torride avec Harry, elle avait 34 ans, deux enfants, lui 21 et la soulevait de terre, la plaquait contre les murs et l’embrassait fougueusement. Spicy Hot !

Amber Heard poursuit la compagnie d’assurance qui la poursuit de l’avoir poursuivie. Cette petite a trouvé le rôle de sa vie, on dirait, quand elle a tout donné à la barre de son procès contre Johnny Depp, au point de vouloir à tout prix remonter sur scè… euh, à la barre. Sa compagnie avait bien réglé ses frais d’avocats pendant 2 ans, conformément au contrat, mais, là, 8 millions, ça va être compliqué. Du coup, comme pour notre bon vieux dégât des eaux, tous les arguments sont avancés pour éviter de payer. Là, c’est le changement d’avocats qui pose problème. Amber non plus n’avait pas lu l’alinéa 47 imprimé en caractère riquiqui.

Et pour accompagner le vin chaud, cette semaine : pas de pétard, de coke ou de vodka, le remontant de Marc Lavoine quand il sort de scène ? Un carré de chocolat. Et le secret de Didier Deschamps pour garder la cohésion des joueurs : jouer au Uno. Comme Rihanna, Aya Nakamura se dirige vers la mode « mais doucement ». Nouveau couple en vue : l’ex de Kim Kardashian Pete Davidson s’expose avec Emily Ratajkowski sur les gradins d’un match de basket, sans bisou mais avec complicité évidente. Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West a été prononcé : il devra verser 193.000 euros de pension alimentaire à son ex et, sur le papier, la garde des enfants est alternée. Elvis Presley rapporte encore 100.000 dollars par mois en droit d’auteur et produits dérivés, 45 ans après sa mort.