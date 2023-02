Brigitte Macron adopte Mika, Alexandra Lamy devient belle-mère; Marion Cotillard& Guillaume Canet se fuient, Eva Green& Kanye West s’oublient; Madonna renonce à sa vie, Marc Lavoine passe à côté de la sienne; Florent Pagny fait patagoner Kendji Girac

UNES DES HEBDOS PEOPLE

Mais aussi : Victoria Beckham et Stella McCartney se crêpent le chignon; Lourdes Leon se fait lourder du défilé Marc Jacobs; Mask Singer n’attire plus personne et Britney Spears est trop couvée par ses fans.

Cette semaine, on fait famille, on se déchire ou on cabotine chez les People

Lamy Belle-doche : Alexandra a gagné deux filles ! 1 - 2 - 3 ! Toutes fossettes dehors, l’actrice tient bien fort une petite main dans la sienne, pour faire la balançoire dans les rue de Paris. L’enfant, comme sa soeur, également accrochée au bras de son père, appartient à Pierre Garonnaire, le compagnon de chouchou depuis 1 an. Un vrai coup de jeune pour Alexandra Lamy dont la (vieille) fille, Chloé Jouannet, a déjà 26 ans.

Marc Lavoine ne ressemble à rien dans Closer et dans les rues de Paris. Le look est pour le moins douteux et bien accentué par le titre « Il est en pleine déprime ». Chapeau mou informe, pantalon XXL, veste débraillée, et masque sous le menton, « le dandy ne parvient pas à remonter la pente » depuis son divorce. Quand il n’est pas en tournée, il erre toute la journée, sort vers 18H et reste seul chez lui le soir. C’est vrai : y a plus fun. Mais si un styliste pouvait lui donner un petit coup de pouce, ce serait sûrement un premier pas pour reprendre le contrôle de sa vie sociale…

Mika et Brigitte Macron, BFFisent autour des pièces jaunes. A lire Public, on pourrait presque croire que le chanteur a trouvé une maman de substitution auprès de la première dame. Leur « coup de foudre » date de 2018 et depuis, la femme du président a été très présente, jusqu’à l’épauler dans le deuil de sa propre mère, « accentuant la très forte intimité qui les lierait désormais. » Comme une mère, donc, qui serait à présent même disposée à user de son entregent pour faciliter sa demande d’adoption.

La fille de Madonna se fait refouler d’un fashion show à New-York. « Non Mademoiselle, ce n’est pas possible, les portes sont closes. » Lourdes Léon est restée les bras ballants, à l’entrée du défilé Marc Jacobs, parce qu’elle est arrivée en retard, le défilé avait déjà débuté. Les quidams qui guettaient les stars à l’extérieur n’en n’ont pas perdu une miette, allant jusque’à scander « let her in, let her in », pour tenter d’amadouer la sécurité, sans succès. La mine boudeuse, mais calmement, la chanteuse est repartie. A l’intérieur, bien assises, et à l’heure elles, Nicky Hilton et Emily Ratajkowski ont pu profiter du show en front row.

Sa vénérable mère, Madonna, de son côté, vient de donner un coup d’arrêt au biopic qu’elle préparait sur sa propre vie. Selon Voici, c’est officiellement pour lui laisser le temps de préparer sa tournée, et officieusement parce qu’elle refuse de se laisser dicter sa loi par la ‘prod’ réclamaient des changements de script à tout bout de champs. Non, mais, c’est qui la diva dans l’histoire ?

Dallas vous manquait ? Vous pouvez remercier la mère Presley de nous procurer un nouveau soap : la veuve du King est soupçonnée de vouloir capter le magot contracté par sa fille en assurance-vie et pour y arriver, elle a dégainé la contestation de testament ! Pour elle, c’est un faux ! La signature est tremblante, le nom de Lisa-Mary Presley est mal orthographié, pas de doute : sa fille n’a pas pu signer cet avenant qui stipule que sa fortune ira à ses enfants. Pas un radis pour sa mère ? « Elles n’avaient quasiment aucune relation. Jamais Lisa-Marie n’aurait confié son héritage à sa mère » fait savoir l’entourage. Alors, qui va palper ? Faites des stocks de pop-corn, le suspens devrait durer un peu.

Britney Spears : et maintenant ce sont ses fans le problème. La chanteuse déprimée a reçu une drôle de visite cette semaine. La police est venue toquer à sa porte pour un « contrôle de bien être », à 23H, en pleine semaine. Ses fans très inquiets pour elle, avaient multiplié les appels, persuadés que leur chanteuse préférée courrait un grave danger. Pourquoi une telle panique ? Parce Britney avait fermé son compte Instagram ! Oui, y a de quoi être terrifié, c’est sûr.

Kanye West, fâché, a atomisé le portable d’une ennuyeuse curieuse. L’ex de Kim Kardashian est entré dans une grosse colère alors qu’il était filmé par une badaude. « Quand je dis d’arrêter, vous arrêtez ! » a t’il commencé par hurler, avant d’arracher l’appareil des mains de la récalcitrante et de le jeter à terre. La fileuse s’est creusée les méninges tout ce qu’elle a pu pour vagir « J’ai le droit, vu que vous êtes une célébrité ! », excuse ultime en effet. En tout cas, selon Public, le rappeur était sans doute très remonté parce que l’Australie menace de lui refuser un visa d’entrée en raison de ses sorties anti-sémites. Ben zut, comment va t’il rencontrer sa toute nouvelle belle famille alors ?

George Clooney a mouché tout un plateau télé en racontant pour la première fois une expérience douloureuse. Le présentateur avait dégainé une photo des années 70, quand George était un ado au style vestimentaire questionnable et à l’errance capillaire manifeste. L’assemblée s’apprêtait évidemment à moquer l’acteur le plus élégant d’Hollywood (il faut bien descendre Apollon de sa stèle parfois). Mais l’interprète du Docteur Ross a pris tout le monde de court : « je vais vous raconter quelque chose, avant que vous ne fassiez des blagues. A cette époque, je souffrais de paralysie faciale, la moitié de mon visage ne bougeait plus. » Et, oui, quand on revient sur le cliché (page 14 dans Public, pour les jusqu’au-boutistes), c’est flagrant. « J’étais moqué, insulté. J’étais anéanti ». Vous vous en doutez, l’effet est retombé comme un soufflé, et l’assistance a mangé son nez.

Paris Hilton découvre son mari menteur et sans coeur. C’est en tout cas la version des hebdos People anglo-saxons. Carter Réum, 41 ans, a déjà une fille et l’a tout simplement abandonné à la naissance. Evi a 10 ans aujourd’hui. Et ses parents n’étaient déjà plus ensemble quand elle est née. Quelques minutes après l’accouchement : le mari de Paris a embrassé l’enfant sur le front, l’a rendu à sa mère, s’est levé, a quitté l’hôpital, pour ne plus jamais apparaitre dans la vie de l’enfant. Il paye quelques frais, mais ne daigne jamais répondre aux suppliques de la petite (qui sont douloureusement rendues publiques) « Je voudrais juste te dire : si tu choisis de répondre, je serais super contente, et sinon, mon coeur sera toujours en miette. » Quel être peut rester sourd à pareil message ? L’Amérique est outrée.

Eva Green, diva queen. La fille de Marlène Jobert, ex-James Bond Girl a voulu la jouer fine, et s’est prise à son propre piège. A la suite d’un tournage chaotique, qui s’est finalement soldé par l’arrêt pur et simple du projet, la miss a poursuivi l’équipe pour toucher son cachet malgré tout. De son coté, c’était bien marqué dans son contrat : 1 million de dollars quoiqu’il arrive, « play or pay » dit la clause. Le problème, c’est qu’à l’opposé, on est persuadé qu’elle a tout fait pour que le film ne se fasse pas, pour le récupérer et le tourner par ses propres moyens. Et pour montrer le bel esprit qui régnait sur le plateau, les SMS injurieux de l’actrice ont été diffusés à l’audience : l’équipe y est gentiment qualifiée de « bande trous du cul », « des bouseux de paysans », le film est « une énorme merde », les producteurs « des sociopathes sournois », bref le tout était « un putain de cauchemar ». L’affaire parait mal partie, non ?

La Savannah aussi est une diva ! A peine un petit tour sous les feux de la rampe qu’elle est déjà repartie en coulisse ! La maison de Johnny Hallyday à Marnes-la-coquette ne fait déjà plus partie du catalogue de la cathodique famille Kretz. Devant les propositions farfelues, Laeticia a décidé de leur retirer le mandat. Toujours à vendre 10,5 millions d’euros, la bicoque ne fera pas l’objet d’un show télé, c’est sûr.

Le chignon bien crêpé est LA nouvelle coupe à la mode pour Victoria Beckham et Stella McCartney. Un temps meilleures amies, les deux femmes partageaient beaucoup : toutes les deux mère de 4 enfants, leurs filles ont le même âge. Elles fréquentent les mêmes cercles, ont le même niveau de vie, la même passion pour le chiffon. Mais les deux prodiges de la mode ont fini par se détester. Et c’est Gala qui nous raconte tous les coups bas, qui, il faut bien le reconnaitre, viennent surtout de la femme de David Beckham. Ca a commencé par une indiscrétion de Posh qui a fait sourciller la Haute, monarchie incluse : l’ex Spice Girl avait posté des photos de leurs enfants ensemble lors d’un goûter chez Eugénie d’York. How rude ! S’ensuit le débauchage de la super nanny, puis du bras droit de la fille de Sir Paul. Victoria a tout faux. Maintenant, pour se venger, Stella McCartney tente de lui piquer ses mannequins. Et bientôt, elle lui chipera ses robes, le chameau !

Guillaume Canet et Marion Cotillard cultivent l’art de s’éviter, mais Paris Match veut garder l’espoir. Promo oblige, Cléopâtre-Marion et Guillaume-Astérix ont bien été obligés de se croiser, mais selon le magazine « ils veillent à ne pas se retrouver côte à côte pour ne pas être photographiés ensemble. » Pourtant, à travers un article qui revient sur ces derniers mois de séparation, la nouvelle vie solo de Marion à Los Angeles, les retrouvailles au Cap Ferret cet été, l’intimité exposée malgré tout sur les plateaux, il faudrait entrevoir la lumière. Pour un proche « Ils en ont vu d’autres. Pour l’instant tout va bien. » Ce serait juste un trou noir. Qui n’en a jamais connu ?

Personne ne veut participer à l’émission Mask Singer. La production avait dressé une liste de people mirobolante : Audrey Fleurot, Valérie Trierweiler, Bénabar, Patricia Kaas, Carla bruni. Toutes les stars ont dit « Niet ». Public, taquin, nous informe aussi que les volontaires Valérie Damidot et Christophe Beaugrand, eux, ont été retoqués. Hé, TF1 ? Et si c’était un signe suffisant pour arrêter le bousin ?

Et pour finir, comme une meringue sur la tarte au citron : Charlène de Monaco a eu 45 ans, et elle le vit très bien, merci. Carla et Nicolas Sarkozy fêtent leur 15 ans de mariage. Kendji Girac est en visite chez Florent Pagny en Patagonie. Peut-être y ont-ils tourné un clip ? Charles III a pris sa décision : les Sussex viendront à son couronnement, quitte à accepter tous leurs désidératas. Les cachets du jury de The Voice ont fondu, comme les audiences. Laurent Ruquier a perdu son chien Neuneu. Michel Houellebecq a tourné dans un film porno. Mais d’horreur aussi alors ?

