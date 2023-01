Brad Pitt & Charlotte Casiraghi s’isolent pour le nouvel an; Stéphane Tapie révèle l’histoire secrète entre Brigitte Macron et son père; Mais qui est la cougar qui a sauvagement déniaisé Harry ? Carla Bruni buvait, Karine Le Marchand trinquait

Charlotte Casiraghi attend un troisième enfant.C’est Voici qui nous le dit, et nous raconte le fiasco de l’annonce faite à la famille : la fille de Caroline de Monaco avait prévu une révélation aux petits oignons dans un cadre idyllique - une grosse maison familiale (avec du personnel et tout nous précise l’hebdo) louée pour le réveillon. Il devait y avoir ses frères, sa mère, sa belle-mère, Carole Bouquet… Mais le Covid a (une fois de plus) tout gâché : tout le monde a chopé le virus, et personne n’a profité du séjour. Tant pis, la source du magazine assure que Charlotte et son mari, Dimitri Rassam, déjà parents d’un petit Balthazar de 4 ans sont ravis et, tant pis aussi, si les mauvaises langues disent que ça ne suffira pas à sauver leur couple.

Pour Nabilla aussi, le couple ne va pas fort.Il est même en pleine crise, selon Public. Après 10 ans de mariage, la starlette et son mari, Thomas Vergara, ont passé le nouvel an à Saint Barth (c’est bon le soleil en hiver, quand on habite… Dubaï) et n’ont pas été photographiés main dans la main sur le sable mais plutôt, distanciés, en grande discussion, les visages fermés. Peut-être que le réveillon de Noël, passé avec la famille au grand complet, beaux-parents ET parents a été un peu trop rude pour les nerfs. Ajoutez un rythme effréné à la Kim Kardashian entre une émission télé, une marque de cosmétique et des démêlés avec la justice pour de la publicité cachée, et vous avez tous les ingrédients d’une soupe à la grimace.

Shakira détective.La chanteuse tout juste divorcée a découvert que son mari la trompait en ouvrant son frigo. écoutez plutôt : selon Closer, Gérard Piqué a horreur des confitures. Et un matin, la chanteuse a bien remarqué qu’en son absence, « ses pots avaient été largement entamés ». qui donc a pu se servir ainsi, à part une boucle d’Or sans complexe ? La puce lui ayant à la seconde sauté à l' oreille, la star s’est empressée d'engager un détective privé pour filature et tutti quanti. La suite, on la connait : elle a découvert le pot aux confitures, démasqué l’adultère et congédié le mari volage. Elémentaire ma chère !

Karine Le Marchand aurait-elle fait une petite dépression en 2022 ?C' est ce que laisse entendre Closer en interprétant un message de l’ animatrice sur ses réseaux. Il faut avouer que l’alarme a de quoi être sonnée à la lecture de « J’ai su dire ça ne va pas » et grâce à « mes proches, j’ai retrouvé de l’espoir et mon énergie. » Pas sûr que le programme que la meilleure amie de Stéphane Plaza s’était choisi pour finir l’année, lui ait redonné instantanément la pêche, mais puisque «elle sentait qu’elle « devait » aller dans ce lieu d’horreur », la visite d’Auschwitz lui a sûrement au moins apporté un supplément d’âme.

Carla Bruni a été accro au sucre et au coca,jusqu'à 40 canettes par jour. C’est la chanteuse qui l’a révélé elle-même dans un podcast. Le soda lui a servi d’aliment principal pendant plusieurs années. « Avec 5 boîtes de pastilles pour la toux, c’était mon déjeuner. » Au registre des comportements néfastes, elle a également admis que l’alcool lui faisait dire tout ce qu’elle pense. Une mauvaise qui l’a poussée à faire une croix sur le bojo… En tout cas, depuis cet été, où elle a mis mal à l’aise tout un dîner en crachant sur ceux qui cherchent le pouvoir et l’argent à tout prix. C’est sûr que quand on a Nicolas Sarkozy à son bras, ça paradoxe.

Chloé Jouannet se fiance à 25 ans.La fille d’Alexandra Lamy l’a annoncé fin décembre : l’heureux élu, qu'elle côtoie depuis deux ans, s’appelle Sandor Funtek, il est acteur, comme elle. Il a 31 ans et interprétait Kool Shen dans le biopic consacré à NTM, sorti ces dernières semaines. Le baby couple a déjà fait le voyage en Hongrie pour rencontrer sa famille.

Brooklyn Beckham s’éclate avec les amies de sa femme,pendant que le reste de sa famille se morfond sans lui. D’un coté, dans Closer, il y a les photos du presque trouple qu’il forme avec Nicola Pelz, sa femme donc, et Selena Gomez leur BFF : allongés tous les trois collés-serrés les uns aux autres sur le filet d’un énorme catamaran sous les tropiques. Et de l’autre dans Public, il y a le reste de la famille, Victoria, David et les trois autres petits canards qui fêtent le nouvel an en Angleterre, avec un trou dans le cœur : «Brooklyn, nous t’aimons, tu nous manques », écrivent-ils sous leur post de voeux. 1 million de personne ont « liké » le cliché, sauf le principal intéressé, trop occupé selon le magazine à prendre le parti de sa femme contre sa mère. L’ingrat !

Vianney arrête la scène, pour les «prochaines années »en tout cas. Il ne s’agit pas tout à fait de mettre sa carrière sur pause, mais plutôt de rester à la maison et de ne plus passer des semaines entières sur les routes, avec un bus comme maison. Il ne devrait tout de même pas trop nous manquer car le chanteur a promis de sortir régulièrement de nouvelles chansons et il reprendra du service comme coach dans la prochaine saison de The Voice. Comme lui, récemment devenu père, Julien Doré aussi, a choisi de se retirer pour faire un break et pouponner tranquillement : « fini les paillettes, retour à notre vie de famille ». Orelsan va dans la même direction. Serait-ce le signe de l’annonce prochaine d’un petit bébé ?

Vincent Cassel est de retour au Brésil. Donc la séance playa avec sa femme canon et sa fille adorable est à nouveau à la Une, de Closer en l occurrence. RAS depuis la dernière fois : il est toujours en forme, éternellement jeune et beau, elle a toujours un corps de rêve, on copie, on colle et on recommence l' année prochaine. Au fait ? En parlant de marronnier du mois de janvier ca fait combien de temps qu’on a pas vu Laetitia Hallyday roucouler sur le sable à Saint Barth’ avec son Jalil ?

Brigitte Macron a accepté de mentir pour sauver Tapie: à la fin de sa vie, très malade et hospitalisé, l’homme d'affaires borné refusait les traitements et voulait rentrer chez lui contre avis médical. Il attendait simplement la visite de la première dame pour plier les gaules, pestant contre ses médecins. Alerté par son fils, la femme d’Emmanuel Macron a accepté de reporter sa visite en inventant une excuse bidon pour qu’il reste un peu plus longtemps et soit un peu « requinqué » avant sa sortie. C' est Stéphane Tapie qui raconte, 50 ans aujourd’hui, dans un livre parcourant les derniers mois du lion de Marseille.

La bio du prince Harry sort mardi : Achtung !Les révélations vont pleuvoir d’ici la semaine prochaine, et il y en aura pour tous les goûts apparemment, l’agression physique de William, les derniers mots adressés à sa grand-mère sur son lit de mort et la façon dont il a perdu sa virginité à 17 ans : derrière un pub bondé, dans un champs, traité comme un étalon par une femme plus âgée. ‘C’était humiliant : après, elle m’a donné une fessée, et m’a congédié. » Bien sûr toute l’Angleterre cherche à savoir qui est cette femme. Et non, ce n’est pas Liz Hurley qui nie, renie et nie encore. Vous saurez donc presque tout, tout, tout - oui tout sur le zizi aussi, puisque « le suppléant » révèle aussi qu’il avait le willy tout gelé au mariage de Kate et William, après une marche de plusieurs kilomètres dans le grand nord pour une oeuvre caritative.

Et pour accompagner la galette à la frangipane: Kim Kardashian demande à son personnel de ne porter que des tenues unies, de couleur neutre pour ne pas jurer avec sa déco. Marc Zuckerberg attend son troisième enfant toujours avec la même femme Priscilla Chan. Kate Middleton est allergique aux poils de chevaux : c' est pas de pot quand on doit assister ou bien défiler soi-même avec des canassons presque tous les jours. Michelle Obama a détesté son mari pendant 10 ans : c‘est la révélation de son dernier livre et pour illustrer ses dires, elle a raconté qu’elle comptabilisait le nombres de couches changées par le futur président et qu il était largement en déficit alors qu’il trouvait tout à fait le temps pour ses parcours de golf et ses séances de cardio à la salle. Chimène Badi est celib’ : après 8 ans de relation, elle a quitté son Julien. Amnésique ou interné ? Kanye West n’a pas donné signe de vie depuis 3 semaines. Brad Pitt a passé le nouvel an avec son Inès et ne « fréquente personne d’autre ».