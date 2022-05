Beaucoup de zones protégées ne sont en réalité pas bénéfiques à la vie sauvage

Un bouquetin mâle de sept ans photographié lors du relâchement de sept bouquetins au parc de Guadarrama en Espagne.

Pour qu'une zone protégée participe réellement à la conservation de la faune et de la flore, elle a besoin de moyens et d'investissements plus qu'un label.

Le Dr Taej Mundkur travaille en tant que défenseur de la nature et consultant indépendant. Il est titulaire d'un doctorat en écologie des oiseaux d'eau et d'une maîtrise en microbiologie de l'Inde.

Atlantico : Dans votre étude "Protected areas have a mixed impact on waterbirds, but management helps" publiée dans Nature, qui est la plus grande étude jamais réalisée sur les zones protégées, vous affirmez que la plupart de ces zones ne profitent pas activement à la faune. Pourquoi certaines d'entre elles sont-elles contre-productives alors qu'elles ont été créées dans ce but ? Quels sont les éléments qui leur font défaut ? Quels sont les facteurs clés qui devraient être en place pour garantir l'efficacité d'une zone protégée ?

Hannah Wauchope : Depuis longtemps, les chercheurs et les praticiens s'inquiètent de l'existence de "parcs de papier", c'est-à-dire d'aires protégées qui sont conservées sur le papier mais qui ne bénéficient pas d'investissements ou d'une gestion appropriés pour aider à prévenir les impacts négatifs de choses comme la dégradation de l'habitat, la chasse ou les espèces envahissantes. Nous pensons que ce sont ces types de zones qui ne profitent pas à la faune. Nos recherches ont révélé que les zones dont nous savons qu'elles sont activement gérées pour les oiseaux d'eau étaient plus susceptibles d'avoir un impact positif. Nous en concluons que, pour qu'une zone protégée réussisse, elle a besoin d'investissements et de soutien pour être gérée de manière adéquate.

Taej Mundkur : Nous savons que différents groupes d'oiseaux d'eau ont besoin de conditions d'habitat spécifiques pour se nourrir, se reposer et nicher. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, les zones protégées ne peuvent pas servir à fournir des habitats sûrs et productifs adéquats pour maintenir ces populations d'oiseaux d'eau.

L'étude a été grandement bénéfique et réitère l'importance de la collecte de séries d’informations à long terme sur les recensements d'oiseaux en Europe, en Afrique, en Asie, dans les Néotropiques et en Amérique, ainsi que le rôle des réseaux engagés de bénévoles et de collaborateurs locaux.

Comment faire pour que les zones protégées fonctionnent efficacement ? Existe-t-il des exemples de mesures qui ont été prises dans ce sens ou, au contraire, d'expériences qui ont échoué ?

Hannah Wauchope : Nous n'avons pas d'exemples tirés de notre étude, car elle a été menée à une si grande échelle que nous n'avons pas pu nous pencher sur les détails. Nous avons cependant constaté que les sites Ramsar - qui sont des zones humides d'importance internationale ayant des objectifs de gestion spécifiques - ont obtenu de meilleurs résultats. Bien entendu, notre étude s'est concentrée sur les oiseaux d'eau, et les stratégies de gestion devront varier en fonction des espèces et des écosystèmes qui sont conservés dans une zone protégée.

Taej Mundkur : Cette étude montre que, si de nombreuses zones protégées fonctionnent bien, beaucoup d'autres n'ont pas d'effet positif.

« Plutôt que de se concentrer uniquement sur la superficie totale des zones protégées dans le monde, nous devons davantage veiller à ce que les zones soient bien gérées afin de bénéficier à la biodiversité », selon le Dr Szabolcs Nagy, coordinateur du recensement des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie pour Wetlands International.

« Les résultats de cette étude seront importants pour les principaux cadres de conservation mondiaux et des voies de migration, ainsi que pour les gouvernements nationaux », a estimé Ward Hagemeijer, conseiller principal et responsable mondial du travail sur les oiseaux d'eau à Wetlands International. « Cela permettra d'attirer l'attention de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention de Ramsar sur les zones humides, de l'Accord sur les oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie, du Partenariat sur la voie de migration Asie de l'Est-Australasie et du Réseau de réserves pour les oiseaux de rivage de l'hémisphère occidental, ainsi que des gouvernements nationaux sur la nécessité non seulement d'établir des réseaux de sites d'importance internationale pour ces espèces migratrices, mais aussi de garantir la mise en place d'une gestion adéquate de la conservation dans ces zones. Une gestion et une restauration avec des objectifs clairs pour répondre aux besoins spécifiques et variés des différentes espèces d'oiseaux d'eau qui dépendent de ces sites au cours de leur cycle de vie annuel ».

Quels sont les risques pour la biodiversité si rien n'est fait dans un avenir proche ? La situation est-elle alarmante ?

Hannah Wauchope : Des études ont montré à plusieurs reprises les préjudices subis par la faune et la flore sauvages et la dégradation des habitats qui se produisent dans le monde entier. Les zones protégées sont l'un des principaux moyens dont disposent les pays pour lutter contre la destruction de la nature, mais nous montrons que, dans de nombreux cas, ils n'en font pas assez. La lutte contre la crise de la biodiversité nécessite de nombreuses stratégies et de nombreux changements, mais nous démontrons qu'il est essentiel d'investir davantage dans les zones protégées pour améliorer nos chances de conserver autant de biodiversité que possible. Il est important de noter que notre étude était orientée vers le Nord de la planète, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, et que d'autres études sont nécessaires pour comprendre réellement l'impact des zones protégées dans des continents tels que l'Amérique du Sud et l'Afrique.

Taej Mundkur : Des études menées dans le monde entier montrent que de nombreuses espèces et populations d'oiseaux d'eau migrateurs sont en déclin, car elles subissent l'impact des modifications croissantes des habitats et la perte de sites importants, du changement climatique qui entraîne un décalage dans le temps, la qualité et la quantité des ressources alimentaires, en particulier dans les latitudes Nord, de l'abattage illégal, des pesticides, etc. Les oiseaux et la biodiversité ont besoin d'espace et de temps pour s'adapter à ces changements.

Le nombre d'espèces figurant sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l'UICN continue d'augmenter chaque année. La situation est donc alarmante et une action urgente est nécessaire de la part de toutes les parties prenantes, gouvernement, industrie et population locale.

Les objectifs proposés pour l'après 2020 en matière d'aires protégées (30 %) et d'OECM, actuellement débattus par les parties à la CDB, ne sont pas assez ambitieux pour protéger la biodiversité mondiale.

