Jennifer Lopez & Ben Affleck lunedemiellisent à Paris; Alexandra Lamy sexerce (sans apostrophe) sur un paddle, Nicolas Bedos, en rivière; Charlène de Monaco sort en robe de lune, Heidi Klum photographie celle de son homme; Maître Gims se paye un pauvre

Unes des Hebdos People

Cette semaine, la météo des plages se cale sur l'humeur des People.

Alexandra Lamy bécote son nouveau boyfriend à Saint Trop’. La mythique « chouchou » de France 2 a retrouvé l’amour au bras d’un jeune entrepreneur de 36 ans. Le nouveau couple fait la une de Voici, photographié en pleine séance de galochade maritime. Elle a 50 ans, n’était pas spécialement à la recherche d’un boy friend, mais, voilà, il lui est tombé dessus, présenté par sa petite soeur, Audrey, il y a 6 mois. Pierre Garonnaire est un winner, « cador de la french tech » pour le mag qui participe avec bonne humeur à la sortie en mer avec la bande de copains de sa blonde, à l’apéro au rosé, et au partage de paddle. Longue vie !

A Monaco, Charlène n’en finit plus de faire« son grand retour ». Malgré plusieurs sorties publiques ces dernières semaines, c’est ainsi que Stéphane Bern introduit l’article qu’il lui consacre dans Paris Match. Vêtue « d’une robe couleur de lune » pour assister au Gala de la Croix Rouge,« elle échange des regards amoureux avec son prince » avant le diner et le concert d'Alicia Keys qui devrait rapporter des milliers à l’association monégasque. Une fois de plus, l’absence de la First Lady au pince-fesse précédent, il y a 10 jours seulement - le bal de la Rose, y est passé à la trappe. Il faudra bien finir par y voir la haine qui s’installe entre la Princesse et sa belle soeur Caroline et qui force le protocole à bien séparer les apparitions des deux clans. Dorénavant, c’est chacune son tapis rouge et cette fois-ci, pas un seul Casiraghi/Hanovre n’avait fait le déplacement.

Laeticia Hallyday éblouidente la Tour Eiffel; Paris Hilton largue Joe Biden pour Britney Spears; Michel Drucker se fait empépéouté; Brad Pitt, Marc Lavoine et Sandra Bullock en pleine quinqualoose; le mari de Diam’s est celui d’une autre

Un peu plus au sud, Nicolas Bedos s’est fait paparazzer collé-collé à sa petite-amie, en Corse. Ensemble depuis 2 ans, Pauline Desmonts et Nicolas pensaient avoir la paix en choisissant une petite rivière dans les terres plutôt que la plage bondée et bien c’est raté ! Arrivés sur un petit scooter rouge, le photographe les a shootés toute la journée, allongés dans l’eau, prenant le soleil dos à dos, se donnant du bisou goulu, jouant dans les rochers… La belle vie quoi.

Au Nord en revanche, ça se rafraichit : Closer nous explique que la première grosse engueulade de couple pour Sophie Davant et William Leymergie a eu lieu cet été, en Normandie ! En cause, la présence non souhaitée de l’ex Madame Sled au mariage de la cadette de l’ex Monsieur Télématin.

Il faut bien avouer que la présentatrice a l’air un brin ronchonchon, seule sur le sable, les pieds dans l’eau, ses palmes en berne. Et on le serait à moins. Pour faire bonne figure, elle aurait accepté d’attendre bien sagement le père de la mariée, planquée dans leur chambre d’hôtel. La preuve qu’il faut sacrément composé avec la famille recomposée.

Et on continue notre descente vers le sud avec une Eva Longoria qui a bien travaillé sa sortie à la plage. L’ex Gabrielle Solis de « Desperate Housewife » en vacances en Espagne est resplendissante sur le sable avec son fils dans les bras. Le panama vissé sur la tête, les boucles brunes parfaitement dessinées, les créoles, les lunettes de soleil, le maillot blanc, chapeau au styliste, le tout est parfait. Pas du tout spontané, mais parfait.

De l’autre côté de l’Atlantique, c’est tiède mais c’est fait ! Jennifer Lopez s’appelle Madame Affleck. Le mariage le plus attendu de l’été s’est déroulé en secret dans une pauvre chapelle de Las Vegas, avec 4 autres clampins qui attendaient leur tour. Paris Match, Voici, Closer et Public nous raconte la même histoire (donc bien écrite par les RP du couple ?) : la chanteuse a choisi une petite robe blanche de sa garde-robe, l’acteur un costume blanc avec un gros noeud pap’, chacun un gosse en guise de témoin, et zou, roulez jeunesse. Les jeunes mariés se sont donc dit oui après des fiançailles qui auront duré vingt, ils ont posé à côté d’une cadillac rose qui aurait appartenu à Elvis, mais sans le sosie rituel, « car il aurait fallu payer plus cher, et de toute façon, il était au lit ». Oui parce qu’on ne sait pas trop pourquoi, mais le mariage a eu lieu un peu avant minuit. Pour être sûrs d’être seuls ? En tout cas, les colères pour la couleur des fleurs, la hauteur de la pièce montée et le plan de table ne sont n’est pas tout à fait jetées aux orties, car la méga fiesta est bien en vue, plutôt vers la fin de l’été et dans leur nouvelle maison, à Los Angeles. Bridezilla a donc encore un coup à jouer et en attendant, ils sont partis jouer les amoureux sur les bancs publics parisiens ! Tant de clichés laissent pantois, non ?

Carla Bruni joue la rosière à rosé; Stéphane Plaza se fait larguer par les deux femmes de sa vie, Ricky Martin amber-heardiser par l’homme caché de la sienne; Cyril Lignac primo-papaïse, Laeticia Hallyday mérindignise; Karine Ferri grandémissionne

Et la météo des plages People virent carrément à la tornade en Angleterre, où un nouveau livre-enquête enterre Meghan Markle, si toutefois il en était toujours besoin. Public fait la liste des nouveaux faits rapportés par l’auteur. Il y a le soupir de soulagement de la Reine quand elle a su que la pimbêche ne serait pas présente aux obsèques de son mari. Il y a le « recadrage » forcené de « Party Harry » : plus de poker entre potes, plus de soirées beuveries jusqu’à l’aube, Monsieur est prié de se conforter à l’idéologie Woke de Madame. Meghan préparerait sa comparaison avec Diana depuis des lustres, et aurait tenté de pousser Harry à l'évoquer dans la presse dès 2016. L’auteur raconte encore que les amis de Harry la déteste depuis le premier jour. Lors d’une soirée organisée pour la présenter officiellement à ses 15 plus proches copains, elle aurait été odieuse, dénigrant et critiquant tout sur son passage et sans évidemment s’intéresser à aucun d’entre eux. A la suite de l’évènement, le cadet de Diana aurait reçu une pluie de textos le mettant en garde contre l’américaine. C’était bien vu.

Maitre Gims joue les généreux donateurs : malaisant ! Dans une vidéo de son cru, le chanteur apostrophe un homme dans les rues de Saint-Tropez. Un inconnu, comorien, vêtu d’un tablier en plastique, qui vient manifestement de finir son service de plongeur dans un restaurant et qui ne demande rien à personne. «Voilà la première personne que je rencontre, et elle va devoir répondre correctement à la question : quel est votre chanteur préféré ? » Le pauvre homme qui ne reconnait pas le rappeur face à lui, répond quand même « Gims », est bien incapable d’entonner un refrain dudit chanteur mais se voit gratifié de… 5000 euros ! « Big dédicace aux Comorres. Et c’est pas moi qui donne, c’est Dieu. » Mmmh, que dire ? « Rien ne va » comme internaute qui a commenté le tout ?

Valérie Trierweiler est en fin de droits, Charlène de Monaco se met grève; Mick Jagger transforme sa loge en Ehpad; Tom Cruise ventouse William et Kate; David Guetta importe des tops au kilo; Angelina Jolie jette des miettes d'enfants à Brad Pitt

Kanye West est en cessation de paiement. Probablement plus par oubli ou mauvaise tête que par faillite personnelle puisque le chanteur clame très fort qu’il pèse près de « 10 millards de dollars ». Mais les retards s’accumulent et après son styliste qui réclame 400.000 euros pour des vêtements rares non rendus, c’est une boite d’évènementiel qui attends le paiement d'une ardoise de près de 7 millions d’euros.. Le rappeur n’a plus payé les factures depuis le mois de Février, alors que plusieurs de ses shows avaient été préparés par cette entreprise. Voilà un bon feuilleton judiciaire en perspective.

Et puis pour finir, voici les mezzés à partager : Laure Manaudou, son compagnon et leurs enfants ont fait parti des évacués de la Teste-de-Buch, comme des milliers de vacanciers chassés par les flammes en Gironde. Emily Ratajkowski est à nouveau célibataire : après plusieurs tromperies de son mari et père de son fils de 1 an, elle a décidé de demander le divorce. Les trois enfants de Mickael Jackson ne toucheront leur héritage qu’à l’âge de 30 ans. Après un sac Hermès pour son son anniversaire l’année dernière, la fille de la rappeuse Cardi B a reçu pour ses 4 ans… une liasse de billets verts. 50.000 dollars pour être précis. Jerry Hall, bombe de 65 ans s’est fait larguer méchamment par Le richissime mais cacochyme magnat de la presse Rupert Murdoch… par texto. Les ennuis de Ricky Martin se sont dégonflés comme un ballon de baudruche : la personne qui l’accusait de harcèlement et de violences était son neveu, mais il a abandonné ses poursuites, de lourds troubles psychiatriques ayant été mis en avant. Heidi Klum profite toujours autant de son toy boy : après 4 ans de mariage, et 16 ans d'écart, la top allemande a pris la pose devant son mari qui bronze nu comme un vers dans leur jardin.