Alexandra Lamy dirty-dance à Maurice; Laetitia Hallyday télévend la Savannah; Brigitte Macron friponnise à tout va; Kim Kardashian a le poil rare, Kanye West en épouse un clone fourni; Brad Pitt défie Anne Hidalgo, Stéphane Plaza se fait fake-tuer

Cette semaine, c’est overdose d’Harry et voyage groupé de People à l’ile Maurice.

C’était à prévoir, Harry prend toute la place. Le Prince Pipelette est en Une de Gala, Paris Match et Point de Vue et en choeur avec Public, Voici et Closer, chacun vous donnera son avis sur « Le Suppléant », THE biographie, déjà écoulée à 1,4 millions d’exemplaires aux Etats-Unis, Royaume Uni et Canada en l’espace de 24H. Vous voulez un scoop ? Et bien, il n’y en a plus ! Et sa côte de popularité ne semble même pas affectée par ce succès : toujours en berne, le mot-clé #shutupharry, "tais-toi Harry" en version polie, étant même devenu une tendance sur les réseaux sociaux.

Muriel Robin et Anne Le Nen roucoulent sur l’Ile Maurice. Ce serait même un peu leur lune de miel, selon Closer. Les deux femmes se sont unies, il y a deux ans, sans jamais avoir pris le temps d’accomplir ce rite des tout jeunes mariés. Après 16 ans de vie commune, leur complicité reste évidente qu’elles papotent allongées sur le sable ou qu'elles s’étalent de la crème solaire à tour de rôle, elles ne se lâchent pas d’une bretelle de maillot.

Tiens mais, sur le transat d'à côté, il y a Laura Smet ! Enfin dans le journal d’à côté, mais sur la même île. La fille aînée de Johnny est, elle aussi, partie se reposer au soleil, accompagnée de son petit Léo : cocktail coco dans une main, biberon de lait dans l’autre, à chacun son petit remontant. Selon Public, l’actrice a bien mérité ses vacances après le flop de sa première apparition sur les planches, les critiques l’ayant trouvée très tendue, voire mal à l’aise.

Et puis, à croire qu’il y avait un tarif Célébrité sur les Paris-Plaisance en ce mois de Janvier : dans Voici, c’est Alexandra Lamy qui est partie, là-bas, marcher sur la plage. Son petit remontant à elle, est un bien beau jeune homme, son Pierre Garonaire, qu’elle fréquente depuis plus d’un an. Il a 37 ans, elle 51 et ensemble ils s’éclatent : ils rejouent la scène du porté de Dirty Dancing dans l’eau, ils reviennent à leurs serviettes bras dessus, bras dessous en se gondolant de rire et ils ont même pensé à prendre leur Scrabble. On peut jouer ?

Laetitia Hallyday passe la seconde pour la vente de Marne-La-Coquette à la famille Kretz, les pros télégéniques de la série « L’agence ». Charge à eux de réussir à fourguer le paradis de Johnny pour 10,5 millions d’euros. Les ainés se sont déjà vantés d’avoir des visites et semblent confiant sur l’issue rapide de leur mission. L’émission télé suivra, pour sûr…

Brad Pitt affole nos hebdos : pour Closer, il veut s’installer à Paris. L’info serait même corroborée par Page 6, le site de gossip made in USA. « Il veut ralentir le rythme et envisage de quitter Hollywood pour la France ». Des chasseurs d’appart sont sur le coup : ils ont été mandatés pour un dernier étage avec toit terrasse, s’il vous plaît ! Pas certain que cette résidence tertiaire ou même quaternaire de l’a star ne plaise à Anne Hidalgo qui cherche à bouter les parisiens intermittents hors de la capitale. Paris Match, de son côté, s’était apparemment donné pour mission de vérifier l’existence solide, du couple que l’acteur forme avec la belle Inès de Ramon ce qui donne lieu à une paparazzade à l’ancienne : téléobjectif, zoom XXL des clichés : résultat, Madame à poil et les abdos de Monsieur « irrésistibles » qui célèbre le dernier jour de l’année au Mexique, au bord de la piscine. Un bonbon pour les yeux ! En guerre contre résidences secondaires.

Brigitte Macron a l’esprit mal placé. Dernier exemple en date, trouvé dans le livre de Roselyne bachelot et rapporté par Public : le projet de reconstruction de Notre Dame, que la Première préférait ? « Une sorte de sexe érigé, avec à sa base des boules en or » décrit l’ancienne ministre de la culture. Pour étayer son propos (et son papier) le mag nous rappelle cette sortie graveleuse, sur Canal Plus, un large sourire aux lèvres : «Montaigne a dit : « il faut toujours limer sa cervelle à d’autrui. Donc, nous limons abondamment ». L’intimité du couple présidentiel a été aussi un peu été un peu plus dévoilée lors de l’interview d’Emmanuel Macron par les journalistes du Papotin. Cette rédaction qui compte une cinquantaine d’autistes est sans filtre, et n’hésite pas à mettre les pieds dans le plat. L’un d’eux a demandé comment ses parents avaient pris sa relation avec sa prof de théâtre ? « Honnêtement ? Mal », et un deuxième a décrété, avec pudeur, que le président devrait montrer l’exemple, et ne pas se marier avec sa prof. Réaction amusée et un peu gênée quand même de l’intéressé : « c’était pas vraiment ma prof. C’était ma prof de théâtre, c’est pas comme une prof de maths… ». Bof, pas très convaincant…

Alec Baldwin supplie ses fans de suivre sa femme et prend un bide sur Instagram. L’intention était peut-être mignonne dans son monde mais le résultat est ridicule ! L’ex de Kim Basinger a posté un message dans lequel il exhorte ses propres fans à s’abonner au compte d’Hilaria pour son anniversaire. « Comme cadeau d’anniversaire, ou juste un geste envers elle, ce serait formidable qu’elle atteigne le million d’abonnés, ça a beaucoup de sens pour elle ». Même leur fille de 9 ans, est parti faire la manche aux clics : « Suivez ma maman sur Instagram. S’il vous plaît et merci. » Pathétique. Malheureusement, tout semble cohérent avec les lubies de la prof de yoga, qui a fait croire pendant des années qu’elle était espagnole, au point de jouer les trous de mémoire dans sa langue maternelle. «Come se dice pepino in inglès ? » avait-elle osé face caméra, dans une émission culinaire, alors qu’elle est née à Boston. Les seins, l’accent, et maintenant, le public, tout est fake !

Et si vous vouliez une autre preuve Kim Kardashian aussi est toute refake, sa fille vous la fournit sur TikTok : une photo partagée de sa mère nous montre l’influençeuse avec une chevelure de moineau mouillé. Une coupe aux épaules, le cheveu fin, mousseux et rare. Comme dit Voici, on est loin de Raiponce. Mais combien de temps doit mettre cette femme à se défaire d’elle-même le soir avant de se coucher ? Un mystère.

Kanye West a refait surface une alliance à l’annulaire gauche : il aurait épousé en secret son architecte, une jolie australienne copie conforme de son ex, Kim Kardashian. Le rappeur a déjà dédicacé une chanson de son nouvel album à Bianca Censori et ils ont été aperçu partageant un déjeuner, après des semaines évanouis dans la nature.

« Sortez ! Barrez-vous ! » Le caractériel Novak Djokovic s’est à nouveau illustré en plein tournoi en virant sa propre équipe dont son frère des gradins. Faisaient-ils des commentaires déplacés ? Les a-t-il soupçonné de lui porter la poisse ? Après avoir perdu le premier set de sa rencontre en finale d’un tournoi australien, le numéro 5 mondial a rageusement fait signe à son équipe de partir. Ne les voyant pas bouger, il a crié depuis son banc, pendant l’inter jeu. Pas de raison vraiment valable, si ce n’est le besoin de passer ses nerfs. C’est élégant… « Merci de me supporter » Le « Djoker » qui a fini par remporter la coupe, a quand même fait amende honorable, en se repentant entre les lignes d’être un véritable mufle.

Ou va s’arrêter l’indécence pécuniaire du football ? Cristiano Ronaldo, 37 ans (un âge cacochyme pour le sport), poussé vers la sortie par Manchester, a été racheté par l’Arabie Saoudite. Il touchera la somme astronomique de 200 millions d’euros par saison et en attendant de trouver un maison, se fait rincer par la monarchie saoudienne dans un hôtel de luxe, ou pas moins de 17 chambres lui sont allouées pour loger sa famille « et son staf » - d’accord il a 5 enfants, mais même s’ils avaient une nounou chacun, ça parait beaucoup. Surtout que lui profite d’une suite pharaonique avec sa compagne, Georgina, le tout pour 280.000 euros par mois. Et le passe-droit qui achève de choquer nos hebdos, c’est justement que ces deux-là ne sont pas mariés, ce qui est strictement interdit dans le pays quand on veut habiter ensemble. Mais pour s’offrir un type qui court derrière un ballon, même usé, qu’est-ce qu’on ne ferait pas, hein ?

Et enfin, pour accompagner le reblochon : Les places des concerts d’Adele à Las Vegas sont bradées : 3.900 euros au lieu de 45.000 aux débuts du spectacle : une baisse drastique pour tenter de remplir la salle qui résonne un peu plusieurs fois par semaine. La fille d’Elvis Presley, Lisa Mary, est morte d’un arrêt cardiaque à 54 ans. Britney Spears revend sa maison, seulement 6 mois après y avoir emménagé. Eric Dane, le très sexy Marc Sloan, « Doctor McSteamy » de Grey’s Anatomy se recolle à son ex-femme, 5 ans après leur séparation. Le père de Stéphane Plaza, 90 ans, a vécu un enfer : l’espace de quelques heures, il a cru un site mensonger qui avait annoncé la mort du présentateur d’M6. C’est en se précipitant chez lui en pleine nuit qu’il a découvert la vérité.