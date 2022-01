Albert de Monaco réveillonne pendant 48h avec Charlène à la clinique; The Weeknd met la pression sur Angelina Jolie, Kim Kardashian se la met toute seule en partant sans assistant pour épater son jules, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit font lit à part

Unes des hebdos people

Cette semaine, le décalage est de mise sur la planète People.



Jean Dujardin a l’air cloche sur l’ile Maurice. Et sa femme aussi. Ce n’est pas de leur faute mais de leurs masques de plongée : l’intégral avec tuba sur le dessus pour une vision sous-marine panoramique. Et c’est invariable : que ce soit sur la postière, le banquier ou l’acteur, ce truc est anti-sex’. Pourtant quoi de plus glamour qu’un nouvel an au soleil ? Je te passe de la crème, on bulle sur un transat, les petites s’éclatent au Baby Club. Mais Nathalie Pechalat n’a pas peur du ridicule : l’ancienne patineuse veut voir des poissons dans les rochers et se retrouve avec de l’eau jusqu’aux fesses, la tête hors de l’eau, tous ses cheveux mouillés collés à l’avant, sur la vitre de ce satané masque. Sur les clichés de Closer Jean Dujardin, à quelques centimètres derrière, essaye, lui, de sauver les apparences en retirant la chose dès qu’il émerge, passant sa main vite-vite dans ses cheveux. Notons pour clore cette carte postale, le beau respect de la théorie du genre dans le choix du matériel : du maillot au masque, en passant par le t-shirt anti UV, tout est bleu pour Monsieur, rose pour Madame. Ajoutons la perfidie du magazine , qui induit que la petite famille s’est fait rincer par le Club Med, pour preuve les remerciements insistants à la marque sur les comptes Insta du couple…



Madonna rhabillée pour les beaux yeux d’un jeune dandy : son fils. Dans Gala, en vacances en Suisse, ils posent ensemble dans les rues enneigées. Pour une fois la star est habillée des pieds à la tête, et marche chastement, le bras passé sous celui de Rocco Ritchie. C’est qu’elle sait à quoi s’en tenir et préfère contenir la bête : depuis l’adolescence, le garnement, aujourd’hui âgé de 21 ans lui en a fait voir de toutes les couleurs et rappelé plus d’une fois qu’elle était « trop » pour lui. Trop stricte, quand à 16 ans, faisant fi d’une décision du juge, il reste vivre chez son père en Angleterre. Trop exubérante quand elle décide de filmer et de poster un diner privé pour participer à un concours sur les réseaux - il avait souligné le cliché d’un aimable « heureusement que je n’habite plus là ». Trop connue alors qu’il veut percer par lui même, il se choisit un pseudo et tache de rester le plus discret possible sur sa filiation quand il expose ses toiles.



Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit : les enfants sont au coeur du problème. Pour Public, la famille recomposée ne s’entendrait pas et c’est le bien être des minots qui aurait poussé les parents à faire appartements séparés. L’argument manque un peu de crédibilité quand on sait que sur 4 enfants, il ne reste qu’un seul mineur. Coté Paradis, Lily Rose et Jack ont 22 et 19 ans. Ils vivent partiellement aux Etats-unis et ne doivent, donc a priori pas être très envahissants. Côté Benchetrit, on trouve Jules, 23 ans, le fils de Marie Trintignant - adulte, donc lui aussi et Saül, la fille d’Anna Mouglalis, 13 ans. Doit-on l‘imaginer en dragon irascible, incapable de s’entendre avec sa belle-mère, piétinant sa veste Chanel (« celle de Maman est plus belle ») et ridiculisant « Joe le Uber » au petit dej ? Difficile à croire.



Kim Kardashian voulait un vie faite de petits riens, mais elle n’y arrive pas. C’est Public qui l’explique cette semaine en nous racontant les ratés de ses premières vacances avec le jeune Pete Davidson. Qualifié de « modeste », le train de vie de l’humoriste tranche avec celui de l’ex de Kanye West. Mais il a tenu à l’inviter et elle, à accepter de la jouer « moins diva ». Problème : cette mère de quatre enfants, hyper-active et lève-tôt, s’est laissée embarquer sur une île des Bahamas avec une bande de petits jeunes qu’on ne réveille pas avant midi; Résultat, elle devait errer seule, désœuvrée en attendant que les autres émergent. Ensuite, pour être cool, l’influençeuse avait décidé de ne partir qu’avec le stricte nécéssaire, soit seulement 2 valises (8 de moins qu’à l’accoutumée) et pas un seul assistant. Mais dès le deuxième jour, elle aurait « complètement paniqué » à l’idée de s’habiller seule et demandé à son styliste de lui envoyer une sélection de tenues en express. Pas facile quand la maison n’est accessible que par bateau. A-t’elle finalement apprécié les soirées à boire des bières en jouant à chiche ou vérité ? La réponse tiendra dans la durée de sa relation avec l’ex d’Ariana Grande…



Meghan Markle ne vaut qu’un euro : c’est la somme symbolique des dommages et intérêts que le Daily Mail a été condamné à verser à la duchesse de Sussex pour avoir publié sa lettre adressée à son père. Bon, le journal doit aussi payer les frais de justices, ce qui allonge quelque peu la note, mais Madame Harry a juré de les reverser à une asso. La sienne ?

A l’autre bout de l’Atlantique, le Prince Andrew a été lâché par la couronne. La Reine a décrété que son fils ferait face aux accusations d’agressions sexuelles comme un simple civil. On ne lui donnera plus du « His Royal Highness », tous ses titres militaires et ses patronages lui sont retirés, et il n’aura pas un kopeck pour ses frais de justice. Et paf.



Angelina Jolie « outée » par son prétendu boyfriend. Dans son dernier album, le chanteur « The Weeknd » fait une allusion marquée à « sa nouvelle copine, une star de cinéma. ». Comme les tourtereaux ont été vus plusieurs fois ensemble en tête à tête, Public et Closer y voit une officialisation. Tout du moins, un coup de pression infligé à l’interprète de Maléfique pour la faire sortir du bois, car selon des proches, « Après toutes les conversations qu’ils ont eu, le temps qu’ils ont passé ensemble, Abel est prêt à s’engager . Mais l’ex de Brad Pitt n’en parait pas très émue : elle rabâche que son statut de célibataire lui va très bien et n’a pas l’air de vouloir assumer.



Virginie Efira se voit vieille avec Julien Doré. L’actrice a fait cette déclaration à la télé, révélant au passage une amitié de 15 ans. Ils s’étaient rencontrés en 2007, sur le plateau de La Nouvelle Star. Depuis, la belge et le chanteur ont tourné un clip ensemble, s’échangent des SMS régulièrement. « Je suis sûre qu’il fera parti de ma vieillesse, qu’on se verra plus. » Rendez-vous est pris…



Albert de Monaco passe le nouvel an à la clinique, au chevet de Charlène. Selon Closer, le Prince est revenu en Suisse, sans les enfants pour passer le réveillon avec sa femme. Résident à deux pas, l’escapade a duré 48H. Pas très festif, mais c’était l’occasion de montrer son soutien et sa volonté de (re)coller les morceaux. Public de son côté, rappelle que le souverain a plus d’une fois laissé tomber la nageuse olympique : pas de soutien lors de ses difficultés d’intégration, des visites parcimonieuses en Afrique du Sud, zéro démenti sur les soupçons de paternité hors mariage… Mais à présent, les deux hebdos en sont sûrs, le couple est amoureux comme jamais. Du coup, la danse du retour a repris et mes confrères annoncent « une apparition possible de la Princesse en Principauté pour une célébration officielle (encore une) à la fin du mois ». Doit-on lui souhaiter autre chose ?



Britney Spears aurait-elle le même syndrome que Madonna, l’a-poilisme compulsif ? Plus une semaine ne passe sans clichés dénudés. En bas blanc ou en string rouge, de face ou de dos, difficile d’ignorer la plastique épilée de l’ancienne petite fiancée de l’Amérique. Selon elle, il s’agit de célébrer sa liberté retrouvée, elle veut se montrer « comme elle est née, nue ». Madonna, elle, brandit toujours la carte de la subversion "Les artistes servent à détruire la paix". Mais peut-on parfaitement exclure que ce langage soit malheureusement le seul qu’elles connaissent, ce rapport exhibitionniste à leur corps, le seul dont elles se souviennent après des années d’exposition excessive ? L’excès annule-t’il l’effet ? Vous avez quatre heures.



Et le méli-mélo, pour finir : Aya Nakamura a surpris ses fans en annonçant la naissance de son deuxième enfant, une fille. La grossesse est passée complètement inaperçue pour Gala. A l’occasion, la chanteuse a présenté le papa, son producteur, Vladimir Boudnikof. Audrey Fleurot s’est vue coupée intégralement au montage d’un film de Woody Allen. Motif ? Elle avait dégouté le réalisateur en voulant lui serrer la main. Miley Cyrus, 29 ans, a officialisé sa relation avec un musicien inconnu de 23 ans. Brad Pitt et Barack Obama sont cousins : l’acteur et l’ancien président des Etats-unis partagent un ancêtre mort dans l’état de Virginie au 18ème siècle, ce qui rapporte le lien de parenté au 9ème degré. Antoine Griezmann veut faire du rap. Cyril Lignac a fait son entrée au Musée Grévin. David et Victoria Beckham se sont fait construire un yacht pour 6 millions d’euros. Baptisé « Seven » comme le maillot que le footballeur portait à Manchester United, il mesure trente mètres de long, et croise dans les eaux de Miami.

