Albert de Monaco enlace Charlène en Afrique du Sud; Ben Affleck achète une bague à New York; Florence Foresti cougar à la plage ?; Madonna dans une grotte pour son anniv; Britney Spears frappe sa gouvernante et Jalil Lespert est privé d’hommage à Johnny

Cette semaine, chez les People tout est une affaire de look et d’apparence !

Tom Cruise pose son hélico dans un jardin privé. En retard, l’aérodrome qui devait l’accueillir avait fermé ses portes. Du coup, deux sbires sont allés toqués à la porte à côté pour demander si un VIP pouvait poser son appareil dans leur champ. Sympa et curieuse, la mère de famille a accepté. Ce n’est qu’à l’ouverture des portes qu’ils sont compris à qui ils avaient à faire. Comme dans ses films, l’acteur, a balancé un « merci petite de m’avoir laissé utiliser ton jardin » à la fillette qu’il a croisé, puis grand prince, a proposé aux enfants de la famille de faire un tour. Mais sans lui…

Madonna reste t-elle au top de l’avant-garde ou bien a t’elle lâché la rampe du style (et du reste) ? Voici nous propose les clichés de son escapade à Lecce, pendue au bras de son toy-boy de 27 ans, un verre de rosé à la main. La mère de toutes les stars apparait bohème et girly en haut, robe blanche brodée de fleurs et grande capeline blanche, et destroy en bas : rangers à clous aux pieds, et chaussettes floquées « 100% salope », glissées dedans… - Vous vous souvenez de Josiane Balasko sortant de la salle de bain en nuisette et chaussures de ski dans « Les bronzés font du ski » ? Et bien, pareil, mais en plus blond et en plus mémé. Entourée de ses enfants et d’une bande de danseurs déjantés, elle a fêté ses 63 ans dans une grotte millénaire (WTF?) éclairée à la bougie, en bas résille, décolleté plongeant et couronne ethnique sur la tête. Alors, super pointue, ou juste de mauvais goût ?

Albert de Monaco emmène ses enfants rendre visite à leur mère en Afrique du Sud. Public et Closer se font l’écho des photos du compte Instagram de la Princesse, malheureusement aucune ne ferait taire les rumeurs de séparation : une première série montre surtout la famille ou les enfants seuls, dehors, dans la nature, sur un arbre ou assis dans l’herbe. L’occasion de noter (de gloser sur ?) la coupe Rock de Gabriella qui semble avoir voulu imiter sa maman. La petite fille arbore une frange en pointe partant de très haut, de chaque côté du front, qui serait le résultat d’une « auto-coupe ». La mère légende d’ailleurs l’une des photos « j’ai fait ce que j’ai pu pour rattraper tout ça… ». La deuxième série s’annonce plus politique : deux photos à deux. Sur la première, le couple princier s’enlace. Oui ! s’enlace ! Bon les joues se touchent, les corps gauches sont proches… Mais quelque chose dans la pause de la Princesse parait dire « Bon, il la prend sa photo, qu’on en finisse… » Et sur la deuxième, les époux sont côte à côte, bras dessus, bras dessous, les looks sont improbables et la mine exténuée de Charlène n’est pas très rassurante. Le protocole n’a sûrement pas validé…

Emmanuel Macron a une mère. Et Gala nous raconte sa vérité, loin du story telling qui voulait que notre président ait été coupé de sa famille très jeune, réfugié chez sa grand-mère, puit de connaissance et de tendresse. Si, Françoise Noguès a gardé son fils auprès d’elle, insistant rapidement pour qu’il étudie à Paris, non pas pour l’éloigner d’une certaine professeure de théâtre mariée mais bien pour le tirer vers le haut. Et non, les parents n’ont jamais cherché séparer le couple hors normes et avec le temps Brigitte est même devenue une confidente plutôt qu’une « simple » belle-fille. La relation de la mère et du fils apparait toute en paradoxe : la mère envoie encore des textos à son « Manu » (surnom prévisible, mais décevant, non ? ) pour lui rappeler de prendre un petit chandail au cas où, mais elle n’a appris que le jour de l’annonce que son fils allait candidater à la présidentielle. Je t’aime, moi non plus ?

Daniel Graig est l’acteur le mieux payé cette année, avec près de 86 millions d’euros de revenu. Un pactole dont ses deux filles ne verront jamais la couleur puisque James Bond a indiqué qu’il ne souhaitait pas laisser son magot derrière lui : « l’héritage est une pratique de mauvais goût » a t’il indiqué à un magazine anglais. Dur ! Dwayne Johnson et Will Smith sont en deuxième et troisième position. Dans ce classement d’un magazine américain, la première femme apparaît ai 7ème rang. Il s’agit de Jennifer Lawrence, dont les cachets s’élèvent à 25 millions d’euros. Brad Pitt et Tom Cruise, eux, ont évacué le top 10.

Ben Affleck a été photographié à New-York, devant l’étal d’un grand bijoutier. Public, Voici et Closer en sont donc persuadés : l’acteur va faire sa deuxième demande en mariage à Jennifer Lopez. Et les mags transmettent déjà la pression 1) sur le choix de la bague, qui doit forcément surpasser la précédente - un diamant rose de près d’un million d’euros… 2) sur la demande - l’acteur avait sorti tout le tralala, les roses, les bougies, et la chanson qui va bien en fond sonore. Et 3) sur le jour J, évidemment. Juste pour info et tel le Grinch de la mauvaise augure, rappelons la raison invoquée par le couple pour annuler le mariage, la veille de la cérémonie, en septembre 2003 : « Quand nous nous sommes vus engager un troisième couple de mariés « leurre » placés dans trois endroits différents, nous avons compris que quelque chose n’allait pas ». Pauvre Benifer ! Saura-t’il garder la tête froide et rester discret ?

Florence Foresti a un nouvel amoureux et il fait la une de Closer ! Le couple s’est fait paparazzé, sur la plage à Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France, et à voir le regard noir que jette l’humoriste de 47 ans en direction du photographe, en couverture du mag, elle n’était pas forcément prête aux présentations. Il s’agit d’un comédien suisse aux yeux verts de 31 ans, Alexandre Kominec. qui cherche à percer à Paris, et d’après le mag, après 3 mois de relation, il s’est déjà installé chez Madame, en attendant de trouver un appart.

Britney Spears frappe sa femme de ménage et l’accuse d’avoir volé ses chiens. La pauvre chanteuse, star des années 2000, ne sort pas la tête de l’eau. Après des mois de lutte pour retrouver son indépendance morale et financière, elle accumule les dérapages. Public nous dévoile ainsi que ses deux chiens étaient déshydratés et infestés de parasites, à tel point que la dog-sitter et la femme de ménage ont pris sur elles de les emmener chez le véto. Et ledit véto, devant l’état des toutous, a conseillé de ne pas les rendre à leur propriétaire… S’en est suivi une convalescence de 10 jours chez l’une des employées, d’où le dépôt de plainte pour vol de la chanteuse qui s’est finalement rétractée. Mais l’explication musclée entre les deux femmes a tourné vinaigre, et une procédure pour coups et blessures a été amorcée. La réponse publique de Britney ? Une nouvelle série de clichés en culotte, topless, pressant ses seins l’un contre l’autre… Peut-être qu’il y a là aussi des messages cachés que seuls les aficionados du mouvement « Free Britney » peuvent interpréter…

Les révélations s’entassent sur le Prince Andrew. Après les accusations de viol, c’est une ancienne amourette de jeunesse qui refait surface. Le troisième enfant de la Reine Elisabeth s’envoyait en l’air à Buckingham avec une actrice de films érotiques et transformait le palais en lupanar dès que sa mère était en déplacement… Buckingham Palace transformé en Fuckingham Palace ? Shocking but what a bread béni pour les auteurs de « The Crown » et pour nous, par la même occasion !

Stéphane Plaza a pris son bol breton sur la figure ! Depuis l’annonce de son emménagement, Public se fait le relais des haters qui conspuent l’arrivée de l’agent immobilier dans la région. « Laisse-nous en paix ! », « Va faire ton fric ailleurs » « reste chez toi ! », font partie des amabilités que les anonymes du web ont balancé courageusement derrière leurs pseudos. Reste peut-être la crainte légitime de voir les prix du mètre carré flamber… Même si c’est donner bien du pouvoir à un animateur télé !

Paris Match a interviewé Angelina Jolie sous l’oeil d’un « cerbère ». Et les conditions étaient draconiennes : pas le droit d’évoquer Brad et le divorce. Pas le droit d’évoquer Miraval, et le temps prévu pour l’entretien est chronométré par cette assistante intraitable. Le bilan est donc tout à fait lisse et attendu : c’est le besoin d’aider les autres qui la fait se lever le matin, l’injustice, notamment vis à vis des femmes, la révolte et la force des femmes résident dans l’amour. Mais peut-être pas dans la compassion vis à vis des droits paternels de son ex… Pourtant les fans accrochent : l’actrice a engrangé un million d’abonnés en une heure à l’ouverture de son compte Instagram, un record pour la plateforme. L’objectif de cette inscription n’a pourtant rien de personnel puisque l’idée est de passer les messages du peuple afghan. La bio dit « Angelina Jolie, maman, réalisatrice de films, Envoyée Spéciale des nations Unis. Autrement dit : je me prends (très) au sérieux.

Et voici déjà venir notre panier garni pour finir :

Chantal Thomas a un faible pour George Clooney, elle trouve que « le temps lui va bien ».

Louis Bertignac s’est marié cet été : l’élue s’appelle Laeticia Brichet, 33 ans. Ensemble, ils sont déjà un fils de 5 ans.

Eric Dupond-Moretti prend ses vacances en Hell’s Angel : Notre ministre de la justice conduit sa Harley, en treillis et en blouson noir, sur les hauteurs de Nice. So rebel !

Jalil Lespert n’assistera pas à l' hommage à Johnny, mi-septembre. La décision a été prise pour ne pas « parasiter » la soirée avec la nouvelle vie de Laeticia Hallyday.

Kim Kardashian aurait fait retirer ses implants fessiers, selon Public et Closer, avec photos comparatives à l’appui, même si la star des réseaux a toujours nié en avoir.

Scarlett Johansson a accouché de son deuxième enfant, un petit garçon nommé Cosmo.