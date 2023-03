Albert de Monaco dément leur divorce mais Charlène sort sans alliance; Kylian Mbappé instadrague et prend des vents; Sharon Stone se fait semi-ruiner par la SVB; Gwyneth Paltrow se soigne le trou à l’ozone; Florent Pagny veut mourir en Patagonie

Unes des hebdos People

Mais aussi Virginie Efira attend son deuxième; Cameron Diaz tourne un dernier film et puis s’en va; Monica Bellucci devient la nouvelle muse de Tim Burton; Vianney bulle et les Bennifer n'arrivent pas à s'installer.

Albert et Charlène de Monaco seraient sur le point de se séparer. Ce qui expliquerait pourquoi la Princesse a été vue à Milan sans alliance ni bague de fiançailles et qu’elle n’ait pas non plus daigné se montrer au Palais le jour de l’anniversaire de son mari. Bon. Bien sûr, les démentis sont tombés très vite et le Daily Mail même rappelle qu’il est très fréquent de voir la main de la nageuse olympique nue comme un ver. Il n’empêche que le Grinch se rappelle bien lui, l’accord évoqué au moment de son retour d’Afrique du Sud : des millions, tu vis ta vie, mais tu assures une dizaine d’évènements publics par an. En échange, tu as la paix. Et bien on peut compter. Et on peut rajouter sur la liste des sorties validées, le couronnement du Roi Charles où, promis, ils se rendront ensemble.

Virginie Efira attend un bébé ! Le deuxième pour elle, le premier pour son compagnon, Niels Schneider. Pour Closer, le chérubin apparaîtra au mois d'Août. Le mag, pour la peine, dédie sa paparazzade de la semaine au couple : les deux acteurs marchent dans les rues de Paris, pas de ventre rebondi, mais de la complicité, des sourires.. Une affaire qui roule depuis près de 5 ans.

L’autre idylle qui amasse mousse aussi, est celle de Monica Bellucci et Tim Burton. L’ex de Vincent Cassel est-elle devenue la nouvelle muse de son compagnon ? Le réalisateur américain a fait jouer toutes ses compagnes dans ses films, et il se murmure que la belle italienne pourrait tenir un rôle dans Beetlejuice 2, aux côtés de Michael Keaton qui reprendrait son rôle culte de zombie loufoque et Jenna Ortega, l’interprète de Mercredi Adams.

On est pas prêt de revoir Cameron Diaz sur un tournage. La star s’était violence pour retourner au boulot, 9 ans après son dernier long métrage, motivée par son acolyte Jamie Foxx et ça a viré au fiasco : d’abord, il y a le tournage en Angleterre, en hiver, donc forcément impacté par un climat capricieux. Ajoutez des sessions de travail de 10H, loin de sa fille de 3 ans puis un drama improbable et vous renvoyez une actrice talentueuse dans sa coquille : Jamie Foxx, co-star sur le projet, s’est vu ciblé par une tentative d’extorsion. Apparemment, des membres de l’équipe étaient coutumiers d’une petite arnaque et soutiraient des milliers de dollars aux célébrités. L’acteur a littéralement pété les plombs sur le plateau et fait virer 4 personnes dont un producteur et son chauffeur. Le tournage a repris, mais des enquêtes sont ouvertes aux moindres mouvements, l’ambiance est devenue délétère. Cameron Diaz a déjà annoncé que dès la fin de ce projet, elle reprendra sa retraite.

Vianney bulle avec son fils. Le chanteur avait annoncé se retirer de la scène, et il l’a fait. Et comme tous les parents au foyer, il découvre la joie du "multitasking" : dans la paparazzade de Voici, on voit le chanteur gèrer la poussette, Edgar sur un bras, ses affaires dans l'autre main, le tout sans oublier une rose pour sa femme, et selon le mag, il continue la musique. En ce moment, il composerait plutôt pour les autres. Après Mika, Kendji Girac ou Ed Sheeran, c’est avec Renaud qu’il pourrait bien collaborer.

Tom Cruise fait le vide autour de lui. On murmure qu’il aurait séché les Oscars pour être sûr de ne pas croiser son ex, Nicole Kidman, qu’il a quitté... il y a 22 ans. N’étant pas membre de la même secte que lui, la rousse avec laquelle il a adopté deux enfants, reste persona non grata à vie, exactement comme sa fille Suri Cruise, qu’il n’a pas revu depuis des années. La jeune femme a maintenant 16 ans et commence à envisager une carrière dans la mode. Et selon l’accord financier trouvé, il y a des années, au moment du divorce d’avec Katie Holmes, le pater paiera les frais de scolarité, toutes les dépenses annexes, et 400.000 dollars par an, comme il le fait depuis 10 ans.

Public semble enterrer Florent Pagny en dévoilant la dernière volonté du chanteur. Retourner en Argentine, quoiqu’il en coûte. Que le traitement contre le cancer du poumon soit moins efficace, là-bas qu’ici, tant pis ! Le juré de The Voice se voit terminer sa vie en vieille Indien, dans son ranch de Patagonie, et personne ne le fera dévier de sa trajectoire. Mais rassurez-vous, l’heure n’est pas encore arrivée : la chimio marche bien, et la rémission s’est installée. Longue vie !

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont une nouvelle fois fait capoter l’achat d’une très grosse maison. C’est la troisième : pourtant elles sont toutes aussi grosses et luxueuses les unes que les autres, elles ont des spas, des piscines, des chambres et des salles-de-bains par dizaine, mais rien n’y fait. Les trois fois, l’offre du couple a été retirée avant la finalisation. De quoi faire douter Closer : ne serait-ce pas là le signe que la réchauffade se fane ? Que le revenez-y sent le roussi ? Le Grinch est sur le coup.

1, 2, 3… Surprise ! Les copines de Laeticia Hallyday ont répondu présent à l’appel de Jailli Lespert pour entourer la veuve de Johnny le jour de ses 48 ans. C’était dans un resto chic du 16ème arrondissement, qui offre l’intimité de petit salon et une carte festive autour du caviar. Il y avait la mère, la grand-mère et une dizaines de dames, dont Elodie Piège, la femme du chef Jean-François et Marie Poniatiowski, (la soeur de Sarah Lavoine). On a ri et, précision donnée par Public, on a dansé au son des guitares et des accordéons.

Kylian Mbappé est nul en drague. Selon Public, le nouveau capitaine des Bleus prendrait même veste sur veste. « Il est pas archi beau », «ce n’est pas trop mon style », jusqu’au charmant « moi j’aime pas les joueurs de foot, alors je m’en br... complet ». Voilà ce qu’ont récolté ses tentatives de rapprochement via Instagram. Le pauvre : comme il cible à peu près toujours le même profil "influençeuse issue de la télé-réalité", ces demoiselles connaissent leur marché, et elles partagent tout !

Gwyneth Paltrow a les fils qui se touchent. Avide de techniques esthétiques loufoques, la voilà faisant l’apologie d’une thérapie à l’ozone directement pschitée… dans le derrière. « C’est un peu bizarre, mais c’est très efficace ». Evidemment ce n’est pas prouvé scientifiquement, et pire, selon les autorités de santé américaine, le gaz, toxique, n’a aucun usage médical reconnu. L’actrice enchaîne ainsi les conseils tangents voire carrément dangereux : il y a les shoots de vitamines à se faire soi-même en intraveineuse, les oeufs de jade à se schtroumpher dans le vagin et dernier en date : le régime « jeûne au petit-dèj, bouillon clair à déjeuner et légumes bouillis le soir » qui enverrai même Victoria Beckham au tapis.

De son côté, Carla Bruni, elle, milite contre les filtres instagram et l’image déplorable qu’ils donnent de la beauté. La chanteuse a posté un selfie avec-sans, légendé en trois langues, français, anglais et italien, « il n’est plus question de lisser la peau, mais de faire semblant d’appartenir à la famille Kardashian ». Et c’est vrai : sur le cliché avec filtre, seuls les yeux de Madame Sarkozy sont reconnaissables. Le reste de son visage est recolorié, gonflé, transformé. Et sur le cliché sans, elle est évidemment très belle et ressemble même un peu à Yves Saint-Laurent. A l’heure où le gouvernement voudrait obliger les influenceurs à mentionner lorsqu’ils les utilisent sur leurs réseaux, Carla Bruni, va plus loin et conseille même de les interdire purement et simplement aux enfants.

Et pour accompagner un Colonel à trois galons pour finir : Jean-Paul Gautier textote Madonna dès potron-minet. Sharon Stone a déclaré avoir perdu la moitié de sa fortune (estimée à 47 millions d’euros) dans la faillite de la banque de la Silicon Valley. Yannick Noah a chopé le palu : le champion de Tennis a fait une crise en rentrant d’un voyage en Polynésie. Audrey Fleurot a désormais sa statut de cire au musée Grévin. Mark Zuckerberg a eu une troisième fille avec sa femme depuis 10 ans, Priscilla Chan.