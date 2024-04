Albert, Charlène &Jacques de Monaco se clonent, Charlotte Casiraghi &Nicolas Mathieu bégaie-lovent; Kim Kardashian se prend une Taylor-gnole, Kourtney goûte la chitouze; Rihanna fait du tire-miches; David Beckham explose le CO2 de Victoria pour ses 50 ans

Unes des hebdos People

Taylor Swift a la rancœur tenace et se (re)paye Kim Kardashian dans son nouvel album. Sorti tout chaud du four, il y a quelques heures, des pistes supplmentaires ont été ajoutées à l’opus initial dont une, intitulée « thanK you aIMee », la casse étant respectée. Oui, les grandes lettres épellent KIM ! Bon, pour le reste, la revanche est assez subtile… La chanson parle d’une chipie dont le pseudo est Aimee, qui aurait fait beaucoup de mal à la chanteuse quand elle était à l’école et à qui ont dit un tas de « Fuck you » dans le refrain. Les fans en sont persuadés, c’est bien l’ex de Kanye West qui est visée, depuis qu’une querelle interminable débutée en 2009, oppose les deux femmes sur fond de « j’lui est dit » et « y m’fais ».

Non les Grimaldi n’ont pas arbitré la finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo. Mais ils auraient bien voulu à en croire leurs tenues de circonstance, juste avant le match: Charlène, Albert et Jacques portaient la même tenue tous les toirs : le blaser bleu et le pantalon clair des officiels de la terre battue, tout prêts à donner du « 40-30 », « reprise » et « autre « un peu de silence s’il vous plait, le jeu reprend ». 3H de cérémonie officielle à périr d’ennui pour le pauvre hériter du rocher dont la jumelle n’était même pas là pour lui faire des bonnes blagues sous cape. Gabriella était mystérieusement dispensée. Une nouvelle coupe de cheveu approximative ?

Victoria Beckham a eu 50 ans. Et le jour J, la veinarde s’est échappée en jet jusqu’à Saint Paul de Vence pour un diner juste en famille. Après un bon diner de légumes du midi et de poisson – il faut bien équilibrer le bilan carbone de la soirée, tout le monde est rentré à Londres, avant de faire la fête ce week-end avec une quarantaine de copains.

À Lire Aussi

Renaud se remarie; Orelsan a un bébé, Kim Kardashian un nouveau fiancé et un psoriasis; David Beckham est fou de sa nouvelle poule, Heidi Klum des godes et de la saucisse; Les Clooney varisent, Madonna quatre-à-pattise; Céline Dion salarie son fils

Et puis au royaume du chic, les Kardashian sont définitivement aveugles : Kourtney aussi fêtait son anniversaire : elle a eu 45 ans et son mari a choisi de diffuser un petit diaporama pour l’occasion, « adorable et candide » pour la presse anglaise. On y voit la dame en bateau avec son mari, dans son lit avec son nouveau-né, dans son jet en pyjama rayé et… aux toilettes. Voilà. Rien n’est suggéré, pas de doute possible. La petite affaire (ou la grosse, ça quand même on ne sait pas – Dieu nous préserve des médias en odorama) a l’air d’être terminée et on en est à l’ultime étape avant de remettre sa culotte. On ne veut pas savoir qui a pris la photo et s’il y avait un raccord maquillage et/ un assistant lumière mais comme sa compatriote, Tori Spelling la semaine dernière, on donne dans le cra cra, dans le scato en groupe. On n’en demandait pas tant et on nous donne toujours trop.

Poussez-vous d’là ! Meghan Markel veut figurer seule aux côtés de Harry sur la photo. Le petit bécot bien orchestré est en une de Gala : la Duchesse de Sussex remet un prix de polo à son prince de mari, et les voilà qui s’embrassent, le corps et la langue à une distance plus que convenable. Alors même si c’est loin d’être la galoche fougeuse du siècle, certains de mes confrères veulent y voir la preuve que la crise de couple est passée. Et puis il y a les autres qui préfèrent le gossip envers et contre tout (les grinchs les en remercient d’ailleurs) et qui n’oublient pas de raconter les coulisses : alors qu’une autre jeune femme montait sur l’estrade, la belle-fille du roi d’Angleterre n’a pas hésité à lui intimer l’ordre de changer de place pour ne laisser qu’elle en direct contact avec Harry.

À Lire Aussi

Rihanna s’entruffe à Paris, Charlène de Monaco s’en bat la bourse; Taylor Swift déjà au bord de la rupture ? Brad Pitt & Ines sweet-homisent à LA, Tony Parker insta-rompt; Tom Cruise organise des tea-touzes, la chienne d’Attal pisse sur l’arbre de Fillon

Charlotte Casiraghi resplendit telle une ado découvrant l’amour : la princesse est une nouvelle fois prise en photo avec le nouvel homme de sa vie, Nicolas Mathieu. Et la situation se répète : un terrasse de café, une discussion passionnée, des sourires, surement des papillons dans le ventre et… une valise. Les tourtereaux sont paparazzés une nouvelle fois les bagages à la main : un gros sac, porté à l’épaule pour lui, un bagage cabine pour elle, qu’elle tire sur les roulettes. Peut-être font-ils le même trip toutes les semaines pour aller de Nancy, lieu de résidence de l’écrivain à Monaco, en passant par Paris pour récupérer les enfants ? Mhh, quand même, c’est bizarre mon cher Watson.

Rihanna aimerait remettre ses seins « là où ils étaient avant »les deux grossesses c’est-à-dire« pointant vers mes épaules » Problème ? La star va devoir surmonter sa peur du bistouri et elle a déjà peut-être partiellement résolu son problème puisqu’elle va opter pour un tire-michez : elle « ne veut pas d’implants, juste un lifting ». Et elle l’assure, elle n’attendra pas 10 ans pour prendre rendez-vous chez le chirurgien.

« Danse avec les stars » truquée ? C’est ce que sous-entend l’un des danseurs, Anthony Colette, partenaire cette saison de la chanteuse Natasha Saint Pierre. Pour lui, les jeux sont déjà faits et son duo ne remportera pas l’édition 2024. Closer fait un petit point sur cette « saison de la honte » : entre les sur-notations d’Inès Reg et la sortie de Balck M – tiens comme c’est pratique, quinze jours avant un concert, il faut bien le dire, les doutes sont permis.

À Lire Aussi

Tom Cruise se découplise en douceur, les Bieber crisent, Sophie Marceau emménage avec un homme; Leonardo DiCaprio abat de la pelle-mate; Kanye West promène Bianca nue, Khloé Kardashian filtre sa chatte; de folles rumeurs courent sur Kate Middleton

Voici balance sur la famille Kretz, eux aussi accusés de trucages. Les agents immobiliers cathodiques bidonneraient pas mal de leur séquence pour pimenter leur show. Pour un producteur, les garçons sont même de très bons acteurs et enchainent les répliquent sur des scènes carrément écrites. Faux vendreurs ou acheteurs, l’entourage aurait été également mis plusieurs fois à contribution, tout est bon pour embellir la réalité, où parfois, quand les caméras d’éteignent « le prix est divisé par trois, et la vente ne se fait même pas. »

Johnny Depp remonte la pente. Après des mois de sapes malodorantes, de dents jaunies, de casquette molle façon gavroche et de doigts tous tachés d’encre, l’acteur américain fait peau neuve. Il est apparu tout à son avantage, sur son dernier red carpet : un costume, des cheveux coupés de frais, un beau manteau gris. Et le tout pour faire honneur à Maïwenn ! Enfin, pour son film, puisque l’ex de Vanessa Paradis assistait à l’avant-première de Madame Dubarry à Londres. Coccodoudoldoo !

Anthony Delon et Paul Belmondo croient aux fantômes. Les népo babies made in France sont en Une de Paris Match et leur interview n’est pas si mal finalement. On aurait pu croire à un rapprochement juste lucratif pour le canard, mais Heckel et Jeckel paraissent bien partager plus que deux stars de cinéma comme papa. Ils ont failli mourir dans le même hélico, ils passaient des vacances ensemble, s’appellent pendant les grands prix de F1 pour commenter la course… Et ils partagent aussi la même conviction que Nathalie Marquay-Pernaut : les morts leurs parlent. Pour emmener les cendres de Jean-Paul Belmondo , impossible de prendre un taxi pour quitter la ville. Il a fallu prendre le métro avec l’urne dans un sac à dos et passer par le Pont de Bir Hakeim, lieu d’une cascade mythique dans « Peur sur la Ville », comme si l’acteur voulait y passer une dernière fois. Et quand la mère d’Anthony est partie, son four s’est allumé. C’est moins symbolique, mais les deux garçons y croient, c’étaient des signes.

Et pour finir avant de faire réparer mon pébroc : bienvenue Mémé Rania ! La sublime reine de Jordanie va devenir grand-mère à 52 ans, son fils, tout juste marié, attend un bébé pour cet été. Brigitte Macron va faire l’objet d’une série : une fiction sur le destin romanesque de la femme du Président, en cours d’écriture dans son accord. Le premier film de Nicola Peltz, belle-fille des Beckham est un four. Gad Elmaleh est sobre depuis aout 2021 : l’humoriste confie également s’être débarrassé de sa mégalomanie.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco disco-évince Caroline & Stéphanie; Jalil Lespert contre-Hallydaÿse Laeticia; Rosalie ex-Delon recadre la famille; Jennifer Aniston & Sandra Bullock font une botouse; Kim Kardashian se découple, Taylor Swift se fait planter le parasol