Albert &Charlène de Monaco retrouvent la flamme en pyjama, Stéphanie se fait bimamouniser; Laeticia Hallyday veut asphyxier Jalil Lespert; Heidi Klum se refroidit la poitrine, Kanye West &Bianca Censori se chauffent à Paris, Paul &Luana Belmondo divorcent

Unes de hebdos People

Cette semaine, Gala et Match vous offrent une plongée dans l’albums perso de Françoise Hardy : c’est l’occasion de revivre les yéyés bien sûr, en version spleen et de vérifier l’adage « qui s’assemblent, se ressemblent » : le morphisme avec Jacques Dutronc au fil du temps est saisissant…

Mais aussi, Paul et Luana Belmondo divorcent. C’est la une de Voici. 33 ans de mariage et pfuit. Le mag a des photos du fils de Jean-Paul avec une autre et annonce que la procédure judiciaire est déjà lancée, la séparation remontant au début de l’année. Selon une source, les chemins s’étaient séparés il y a déjà quelques temps. Quant à la nouvelle, Sandrine, elle serait passionnée de sport et travaillerait dans le cinéma… A suivre.

Céline Dion a eu sa dose d’amour à la première de son documentaire à New-York. Venue au bras de son ainée, René Charles, la diva était toute en beauté. Des cheveux longs et blonds, make-up et tenue blanche élégante, elle a reçu une standing ovation de plusieurs minutes.

Aie Aie Aie ! Charlène et Albert de Monaco reçoivent la flammeolympique sur le Rocher et le moins qu’on puisse dire c’est que le pyjama blanc, tenue officielle proposée par le comité ne leur va PAS DU TOUT ! Ils ont dû accepter sur un coup de tête, sans rien essayer avant, c'est pas possible. Le Prince est tout (trop) moulé (vraiment partout, heum) et on peut constater qu’il y a un petit peu de cardio à fournir s’il veut crâner à Saint Trop’ et la Princesse est en mode tonneau, toute disparue dans l’uniforme informe. Heureusement, ils ont pu se cacher derrière leurs jumeaux pour les photos et se rattraper à la soirée de clôture du festival de la télé en sortant la robe longue et le smoking.

Œil pour œil, biopic pour biopic. Pour contrer le projet de son ex Jalil Lespert, Laeticia Hallyday se lance dans la production d’un long métrage consacré à Johnny. Enfin, présenté par Closer, ça ressemble plus à un documentaire sur son nombril : son film ne parlera pas de musique, de processus créatif ou de maturation d’une œuvre, non. Il parlera de l’adoption des filles, de la vie de la famille à Los Angeles et en flash-back de leur rencontre. Le tout avec Raphaël Quenard dans le rôle star. Pour lancer son projet, la veuve du chanteur a été vue à Paris, avec Jade et Joy, le sourire revenu sur les lèvres. Vu le four décrit plus haut, ça ne va peut-être pas durer.

Un four aussi pour Meghan Markle dont la marque « American Riviera Orchard » ne décolle pas. Plusieurs mois après un lancement à coups de tambours et trompette, il n’y a toujours rien à vendre sur le site, juste une page blanche qui incite à donner son mail pour être sur une liste d’attente. Mais pour attendre quoi, ça ? La duchesse de Sussex est vexée comme un pou que si peu de ses relations aient accepté de faire sa pub et, met à nouveau la charrue avant les boeufs, pusiqu’ elle ne commence que maintenant le recrutement d’une équipe. Elle qui a la réputation d’une management harpie cherche des employés « avec leurs propres idées, mais qui se conformeraient à ses exigences ». Ca parait mal goupillé cette affaire.

Bianca Censori et Kanye West s’engueulent à Paris. Le couple, habillé pour une fois a été vu en discussion animée sur les trottoirs mercredi soir. Fâchés, ils sont restés à bonne distance le temps d’attendre le chauffeur et plus tard, le rappeur a arpenté seul les alentours de son hôtel. Puis, le lendemain, Madame, qui a désormais des cheveux ondulés et roses, est sortie toute seule. Preuve qu’elle est consentante pour ses tenues improbables, pour ce diner, elle n’était vêtue que de scotch de peintre… Plusieurs tours autour de chaque cuisse pour faire un short, deux grands morceaux, comme des bretelles pour cacher les nénés, et roulez jeunesse. Pourquoi dépenser après tout ?

Kim Kardashian envoie à nouveau du bois pour les 11 ans de son ainée : prenez toutes les copines de l’enfant, habillez-les en pyjama rose, bien voyant, avec écrit « I Love NW » (North West) sur le T-shirt et baladez tout ce petit monde, bien en vue, dans des tuk-tuks dans les rues de Los Angeles. Faites un arrêt au Mall et à la pizerria avec maman, et vous aurez une enfant heureuse (ou pas) Bon à voir comment l’influençeuse s’y prend pour gouter la Margueu, on comprend mieux le summer body toute l’année : sur une photo, on dirait qu’elle aspire un peu de sauce tomate en veillant à laisser de côté le fromage fondu, et surtout à ne pas toucher la croute. Miam.

Sophie Davant s’est fait éjecter de l’antenne d’Europe 1 sans ménagement : « il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Et réveillez nos après-midi » Tournure maladroite ou pique bien sentie, voilà le texto que l’animatrice a reçu en guise d’explication pour le parachutage de Cyril Hanouna et son décryptage politique à sa place, à l’heure du goûter. La source de Closer la décrit remontée contre la direction, « très en colère et très déçue ». A l’année prochaine, quand même ?

Gisèle Bündchen fait mentir les tabloïds. Après avoir joué au chat et à la souris pendant des mois, prétendant que non, pas du tout, elle n’était pas avec son prof de jiu-jitsu, elle ne voit pas du tout ce que vous voulez dire et maintenant qu’on les dit séparés, ils s’affichent en 4 par 3 dans tous vos mags. Une sortie en paddle à Miami, des bisous et des susurrations à l’oreille, le couple tient maintenant à faire savoir qu’il en est bien un. Faudrait savoir !

Heidi Klum s’arrache le haut en pleine interview. Le titre de l’émission ? « Hot Ones ». Il ne fallait pas le dire deux fois au mannequin allemand ! Le pitch est de faire consommer des sauces piquantes de plus en plus corsées à l’invité et de tenter de poursuivre une conversation. L’expérience lui a si bien donné chaud qu’elle a arraché sa chemin en jean, laissant apparaitre un soutien-gorge rouge carmin, tenue, qu’elle a conservé avec le plus grand naturel jusqu’à la fin du show.

Kate et les enfants étaient impecs. La première sortie officielle de la Princesse depuis l’annonce de son cancer s’est déroulée sans accroc. Elle était magnifique, en blanc, avec la soucoupe volante réglementaire sur la tête, n’avait pas l’air fatiguée, ni même d’avoir abusé du fond de teint. George, Charlotte et Louis ont été très sages, à peine un petit doigt dans le nez et des mimiques d’ennui mortel de la part de Louis. No problem here, tout est sous contrôle.

Tiens ! Voilà une nouvelle situation épineuse de néo-famille à gérer : vous êtes une famille recomposée et un enfant de chacun, donc non relié par le sang, décident de se mettre en couple. Mmmh ? Demandez à Dany Boon et Laurence Arné dont respectivement la fille de 14 ans et le fils de 12 ans sont sortis ensemble ce qu’ils en pensent. Et pendant 2 ans en plus. D’ici, ça fait beurk. Et chez vous ?

Et pour finir avant de refermer mon parapluie : Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel, un temps brouillés, ont posé côte à côte au 24H du Mans. Le Prince Harry cherche un pied-à-terre à Londres. Justin Timberlake a passé une nuit au poste pour conduite en état d’ivresse. Même blanchi des accusations d’agressions sexuelles, l’acteur Kevin Spacey est sur la paille : sa maison va être vendue aux enchères et il n’a pas retrouvé de logement. Il y a des robes couleur du temps et des robes couleur de peau : Nicole Kidman a réussi l’exploit de se présenter sur tapis rouge dans une robe de l’exacte couleur de sa carnation. Olivier Veran renonce à devenir chirurgien plastique. Les employés de Jennifer Lopez la trouvent « profondément désagréable ». Stéph’ de Monac’ va être une deuxième fois grand-mère : son fils Louis a annoncé la venue d’un nouvel enfant avant la fin de l’année.

