Adriana Karembeu plaque Stomy Bugsy, Natalie Portman demande le divorce; Charlène de Monaco est décroissante du dressing, Meghan Markle réduite au travail forcé; Flavie Flamant a la fesse joyeuse, la Reine Camilla n’a pas froid aux yeux

Unes des Hebdos People

Charlène de Monaco a le dressing le plus cher des têtes couronnées : 371 821 euros dépensés l’année dernière pour se saper. Et c’est une économie colossale puisque le budge a été réduit de moitié par rapport à l’année d’avant. Contrairement à ses collègues Kate Middleton ou Letizia d’Espagne, vous ne verrez pas de pièces low-cost sur le dos de l’ex-nageuse olympique, non, non, non. Ses pièces coutent en moyenne 3000 euros, mais la remontada du style et du moral n’a pas de prix.

Natalie Portman a confirmé le divorce. Sans jamais mentionner Benjamin Millepied, l’actrice américaine a confirmé qu’elle s’était résolue a demandé le divorce après une tentative de réconciliation qui n’a pas marché. Pour le moment, les deux ex vivent encore à Paris où sont scolarisés leurs deux enfants, Aleph, 12 ans et Amalia, 6. Au printemps dernier, le chorégraphe avait été photographiée avec Camille Etienne, activiste écologique de 26 ans.

Flavie Flamant montre son c… sur Internet, et c’est intentionnel. La présentatrice a ainsi fait taire les rageux d’Internet qui l’avaient trouvé trop grosse après un passage télé. « Ce sont des fesses de vies, des fesses de joie » a-t-elle écrit en légende, accompagné d’une ode bien tournée à l’amour de soi. Année bien commencée !

Le roman (de gare) des Delon s’écrit en direct. Le scénario s’étoffe un peu avec maintenant de l’’espionnage et des enregistrements secrets. Anouchka aurait commandité la surveillance de la vie à Douchy en engageant un agent de sécurité chargé de tout noter. Les garçons à leur tour, tombés sur le carnet secret auraient débuter des enregistrements secrets pour surprendre les conversations de la fille et du père. Bonjour l’ambiance. Et après les échanges de plaintes et les prises de paroles interposées des ainés, c’est au tour du benjamin. Alain-Fabien en rajoute une louche et déballe sa vérité dans Paris-Match : son père ne sait plus si on est le matin ou le soir, sa sœur est un tyran, il se range du côté de son frère et garde toute son affection à Hiromi. On apprend aussi que le partage de la fortune de l’acteur a déjà été décidée : 50% pour sa fille, 25 pour chacun des garçons. Et là on comprend où le bas s’est filé.

À Lire Aussi

Jazmin Grimaldi colle une insta-droite à Charlène de Monaco; Madonna veut se beurrer en Normandie, Adriana Karembeu se marraquiche; David Guetta attend un 3ème, Paris Hilton s’offre une petite London; Gérard Depardieu se terre au Portugal; Adele se marie

Meghan Markle snobée et humiliée par les Golden Globes. La Duchesse était la seule manquante du casting de « Suits » la série qui l’a rendue célèbre alors que tous les acteurs sont montés sur scène pour remettre un prix. « Elle clame partout qu’elle n’était pas dispo, la vérité, c’est qu’elle n’était pas invitée ». Bim, dans les dents. Et pour ne rien arranger, le présentateur de la soirée l’a utilisée comme cible de ses vannes pour faire rire l’assemblée (et ça a marché) sur le thème « Harry et Meghan touchent des millions à ne rien faire ». Closer et Public font déjà le point sur ce début d’année, et ce n’est pas brillant : son agent l’aurait déclassée : elle ne serait proposée et encore du bout des lèvres seulement pour des conférences, même plus pour des rôles et sûrement échaudés pas le bide de sa collaboration avec Spotify qui a accouché d’une souris, sa maison d’édition souhaite voir 3 chapitres de sa biographie annoncée avant d’allonger l’oseille. «Meghan est furieuse. Elle ne veut pas etre une personne ordinaire qui fait vérifier ses écrits. »

Et puis aux Golden Globes, encore Timothée Chalamet et Kyle Jenner se sont affichés publiquement. Assis à côté à la même table pour la soirée, ils se tenaient la main et se sont même embrassés. Leur histoire aurait débuté, il y a six mois après leur rencontre à Paris, au défilé Jean-Paul Gaultier. Dans la soirée, la plus petite des sœurs Kardashian aurait aussi montré les crocs devant Selena Gomez qui demandait un selfie à l’acteur. Contrariée, la chanteuse serait partie tout cancaner dans l’oreille de sa meilleure copine Taylor Swift.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco sort l’épaule, Camilla, son épée, le Prince Louis perd un doigt; Madonna exhibe son toyboy, Victoria Beckham, les fesses de David; Felipe et Letizia d’Espagne sourient, Juan Carlos les jette aux chiens; Tom Cruise tombe dans la Russe

Jodie Foster dit tout haut ce que les boomers pensent tout bas : « La genZ est vraiment pénible » : en interview l’actrice a décrit les vingtenaires comme des tire-au-flanc. Quand il s’agit de se lever de bonne heure au bureau, ils vous répondent « nan, je ne le sens pas, je vais venir à 10H30 aujourd’hui ». Autre exemple donné au micro : « quand ils écrivent des e-mails et que je leur dis : « mais c’est plein de fautes, tu ne t’es pas relu ? » Ils répondent « mais pourquoi je ferais ça, c’est contraignant nan ? » Des têtes à claques.

Retour au célibat pour Adriana Karembeu : la love-story avec Stomy Bugsy se termine dans les choux après quelques petits mois de vie commune. « Le couple n’a pas survécu à ce test fatidique de la vie à deux » et pour Public, le plus triste, c’est le rappeur : amoureux, il avait même décidé « d’abandonner les conquêtes d’un soir » et s’installer à Marrakech avec le mannequin « le comblait de joie ».

Sofia Vergara est méconnaissable dans son nouveau rôle. L’actrice se range plutôt dans la catégorie belle plante d’habitude et là, elle a dû porter des fausses dents, une prothèse de front et… un soutien-gorge qui lui écrasait la poitrine pour « paraitre moins latine », selon ses propres dires. Le résultat est bluffant.

Khloé Kardashian choisie pour faire la Une d’un magazine y apparait plutôt couverte comparée aux habitudes familiales, mais garde tout de même un sein à l’air. Etats-Unis obligent, ledit bout de chair est savamment caché derrière une pomme.

À Lire Aussi

Laura Smet fuit Laeticia Hallyday; Jazmin Grimaldi mâratrise Charlène de Monaco; Adèle Exarchopoulos tâte François Civil, Audrey Fleurot, le téton de son mari; Dominique Tapie voit Bernard réincarné en cèpe; Kim Kardashian fond, Ben Affleck muflise

Nicole Kidman et Keith Urban ont 20 ans de dos. Le couple passe la fin de l’année en Australie et a choisi l’une des plages de Sydney pour en profiter. L’ex de Tom Cruise a un corps de rêve et son mari musicien n’est pas mal non plus. De dos, elle en maillot ultra couvrant (un t-shirt anti UV, en fait) et lui, tout en tatouages et en short grunge, bras dessus, bras dessous, elle la main sur ses épaules, le cheveu au vent, lui la main négligemment posée sur ses (micros) fesses, on leur donnerait 20 ans. De face un peu plus.

Et pour finir, avant d’aller couper du bois : Cristiano Ronaldo a gâté sa Môman : il lui a offert une Porsche Cayenne enrubannée d’un gros nœud rouge pour ses 69 ans. Selon le Wall Street Journal, Elon Musk est un multi addict : kétamine, LSD, champis, cannabis, l’homme le plus riche du monde est défoncé plus souvent qu’à son tour, en privé comme au boulot. Il a répondu avec un émoji crotte. Pour son Club de lecture, la Reine Camilla a choisi une fiction qui raconte la prise en otage du Roi Charles et de sa mère, Elisabeth II. Et de trois ! Tom Cruise a accepté de faire un nouveau Top Gun, le scénario est au travail, mais selon l’acteur, le tournage ne pourra démarrer qu’après Mission Impossible 8.

À Lire Aussi

Laeticia Hallyday &Marc Lavoine s’envoient en mer en Thaïlande; Madonna carimémérise, Stéphanie de Monaco surmamounise; la reine du Danemark abdique pour… sa belle-fille; Alessandra Sublet n’a pas froid aux …; Karine Le Marchand fait la gueule à Maurice