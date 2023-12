A quelle plateforme se vouer pour revendre ses cadeaux de Noël (et/ou faire de bonnes affaires…) ?

Le Bon Coin est l'une des plateformes de revente les plus populaire de France.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Au lendemain de Noël, il peut s’avérer tentant de revendre certains cadeaux peu appréciés. Quelles sont les meilleures plateformes pour faire de bonnes affaires ?

Jérôme Durel : Quiconque entend revendre un bien, fut-ce un cadeau de Noël ou non, doit se poser la bonne question. L’objectif est-il de vendre au meilleur prix possible ou de la façon la plus pratique qui soit ? Cela influencera mécaniquement le choix de la plateforme et de l’offre que l’on se décidera, in fine, à publier. Ceci étant dit, certains critères demeurent, quelle que soit la réponse. Pour s’assurer de bénéficier des meilleures conditions de vente possible, il faut opter pour une plateforme qui est assez connue, faute de trouver suffisamment d’acheteurs potentiels dans le cas contraire. En France, trois plateformes se démarquent tout particulièrement : il s’agit, évidemment, de Le Bon Coin, qui est probablement le site le plus connu en Hexagone. C’est la plus grosse plateforme de seconde main sur internet en France, et peut-être même en Europe. Il y a également Facebook marketplace qui, il faut bien le préciser, est un peu moins sûr. Enfin, pour tout ce qui relève de produits spécifiques (et notamment les vêtements) il y a Vinted. C’est un très bon choix pour tout ce qui relève de l’habit et c’est très connu, ce qui assure une clientèle large. En pratique, s’il s’agit de revendre des vêtements, c’est certainement le meilleur choix envisageable.

D’autres plateformes, comme Gens de Confiance, proposent aussi des offres intéressantes. C’est un peu moins connu, certes, mais cela fonctionne tout de même assez bien, notamment du fait des gages qui sont fournis aux utilisateurs. Parce qu’il faut être coopté pour pouvoir s’inscrire, cela implique une certaine qualité de la communauté. Il y un gain en matière de fiabilité du service, une certaine assurance.

Bien entendu, on peut aussi citer des plateformes dont l’approche diffère considérablement : il s’agit de celles qui, plutôt que de proposer un système de revente, optent comme Cash converters pour des dons d’argent au revendeur en échange de la reprise du produit. La plupart du temps, néanmoins, ce ne sont pas des plateformes en ligne mais plutôt des magasins physiques. C’est une solution qui offre un gain de temps considérable.

D’aucuns pourraient aussi évoquer des plateformes plus anciennes, comme eBay ou Rakuten, mais ils ne faut pas perdre de vue que celles-ci ne sont pas ce qu’elles ont pu être par le passé. D’autant que c’est rarement l’utilisation qu’en font les internautes, ce qui ne maximise pas les chances de revente efficace et à bon prix.

A quoi faut-il faire attention au moment de revendre ses cadeaux sur internet (frais de revente, commission, livraison, garantie sur l’acheteur, etc.) ?

Jérôme Durel : Il y a plusieurs détails importants, en effet, dont certains que vous évoquez. C’est le cas des frais de commissions, qui sont variables d’une plateforme à une autre. Il n’y a pas de règle uniformisée ou de plafond aux frais de commissions qu’il est théoriquement possible d’exiger. Ceci étant dit, il importe aussi de bien comprendre que les plateformes les plus populaires sont très souvent celles qui proposent des frais bas, sinon proprement nuls. De plus, ils sont souvent fixes, ce qui veut dire que tant que l’on reste sur le même site il n’y a pas, ou peu, de surprise. Attention, toutefois, en cherchant à optimiser ses éventuels frais de commission, à ne pas perdre de vue les autres critères auxquels il faut faire attention ! Mieux vaut concéder une commission un peu plus élevée si l’on a la certitude de faire sa vente plutôt que de passer sur une plateforme peu chère et trop obscure pour vendre. D’autant que, dans la majorité des cas, les frais de commission n’excèdent pas 7 à 10% du prix de la vente… quand il y en a. Sur Facebook Marketplace, par exemple, il n’y en a tout simplement pas.

La plupart des plateformes proposent aussi des garanties concernant les acheteurs, que l’on appelle le plus souvent le paiement sécurisé. C’est le cas du Bon Coin, notamment. Le fonctionnement consiste le plus souvent à séquestrer le montant, qui est reversé au moment où le vendeur détermine que la vente a bel et bien eu lieu.

Existe-t-il des sites moins recommandables, sur lesquels il ne faut absolument pas revendre ses cadeaux ? Quels sont-ils et, le cas échéant, comment les reconnaître ?

Nous en parlions tout à l’heure : Facebook Marketplace, qui a beau être très populaire, demeure un peu moins sûr que la plupart de ses concurrents. C’est une plateforme qui est plutôt fiable, c’est certain, mais elle l’est légèrement moins que les autres, parmi les plus importantes. Ceci étant dit, il importe aussi de bien comprendre que les arnaques ne relèvent pas seulement – ni même essentiellement ! – des plateformes que l’on choisit ou non d’utiliser. Le plus souvent, c’est le profil de l’acheteur qu’il faut scruter. Certains sont là en quête des informations personnelles du revendeur, à des fins de phishing par exemple. Il faut donc se méfier des demandes qui apparaissent étonnantes ou excessives.

