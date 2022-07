À Kourou, on savoure les derniers vols d'Ariane 5 ; James-Webb : découvrez ses premières cibles en avant-première !

La fusée Ariane 5 avec le télescope spatial James Webb de la NASA quitte la rampe de lancement, au Centre spatial guyanais de Kourou, le 25 décembre 2021.

À Kourou, on savoure les derniers vols d'Ariane 5

La légendaire fusée européenne Ariane 5 reprend du service avec un nouveau succès, presque six mois après le fameux décollage du télescope spatial James-Webb le 25 décembre dernier. Le vol VA257 de ce 22 juin dernier semble anodin, mais en coulisse tout le Centre spatial guyanais se transforme. Ariane 5 s'approche de la retraite, et la nouvelle génération arrive.

James-Webb : découvrez ses premières cibles en avant-première !

La Nasa avait annoncé que les premières images en couleur et données spectroscopiques du télescope spatial James-Webb permettant de commencer les études astronomiques seraient rendues publiques le 12 juillet. Sans surprise, on s'attend à ce que ces premières images soient spectaculaires. On connait désormais ses cibles, ce qui permet déjà de se faire des idées.

Des cristaux inconnus sur Terre découverts dans les poussières de la météorite de Tcheliabinsk

L'analyse de la poussière de la météorite qui a explosé dans le ciel de Tcheliabinsk en 2013 a permis d'identifier une nouvelle forme cristalline du graphite, jusque-là inconnue sur Terre.

La Chine a dévoilé des missions spatiales inédites

La Chine a dévoilé 13 missions spatiales en compétition dans le cadre du Programme stratégique prioritaire sur les sciences spatiales (SPP) pour la période 2025-2030. Le choix des missions qui seront sélectionnées est attendu ces prochains mois.

Voici Mycomars : un projet d'habitations modulaires pour Mars à base de champignons

Habiter Mars : un rêve actuellement inatteignable. Mais la volonté de coloniser la Planète rouge devient de plus en plus partagée, alors que le réchauffement climatique déclenche des réflexes de fuite.

