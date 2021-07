Hitler pouvait-il gagner la guerre ?

Les nazis auraient-ils pu remporter la Seconde guerre mondiale ?

Directeur du nouveau mook De la Guerre, Jean Lopez présente le dossier consacré aux chances qu’a eu Hitler de remporter la Guerre. Invité de Christophe Dickès, il répond aux questions suivantes:

Pourquoi tout d’abord ce titre De la guerre ? En quoi l’histoire de la guerre est-elle riche? Peut-on la réduire à l’histoire bataille? Le numéro 1 est placé sous le signe de l’uchronie : Hitler a-t-il eu une chance de l’emporter? Le principal conseiller d’Hitler, Alfred Jodl, disait que dès 1941, Hitler savait qu’il ne pouvait gagner la guerre : quel crédit peut-on apporter à cette phrase ? Est-ce que l’armée allemande de 1939 est surévaluée ? Quelles sont ses avantages mais aussi ses lacunes et difficultés ? Munich et le pacte germano-soviétique cachent-ils une succession de succès diplomatiques sans lendemain? Sans Churchill, le sort eut été différent ? Peut-on dire que Hitler a perdu la guerre en Russie comme Napoléon ? Sans les Etats-Unis, la victoire était-elle possible?

L’invité: Jean Lopez, directeur de la rédaction de Guerres et Histoire, s’est signalé par une série d’ouvrages revisitant le front germano-soviétique dont, avec Lasha Otkhmezuri, une biographie de Joukov unanimement saluée (Tempus). Il a en outre codirigé, avec Olivier Wieviorka, Les Mythes de la Seconde Guerre mondiale (Perrin) et, toujours chez le même éditeur, avec Nicolas Aubin, Vincent Bernard et Nicolas Guillerat, l’Infographie de la Seconde Guerre mondiale. Avec Lasha Otkhmezuri, Jean Lopez est l’auteur d’une monographie magistrale intitulée Barbarossa 1941, La Guerre absolue (Passés/Composés, 957 pages, 31€). Il dirige désormais le mook De la Guerre, une coédition Perrin et Guerres et Histoire.