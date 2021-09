Yannick Jadot remporte la primaire écologiste devant Sandrine Rousseau avec 51,03% des voix au second tour

Yannick Jadot a remporté la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau.

L'eurodéputé Yannick Jadot a remporté la primaire EELV, ce mardi 28 septembre, face à Sandrine Rousseau. L'"écologie de gouvernement", prônée par Yannick Jadot, l'a finalement emporté face à "l'écologie radicale" portée par Sandrine Rousseau. Yannick Jadot s'est imposé de justesse au second tour de la primaire écologiste, ce mardi 28 septembre, avec 51,03% des voix. Le scrutin est resté ouvert en ligne pendant quatre jours, et plus de 122 000 électeurs étaient inscrits.

Yannick Jadot avait terminé en première position lors de la première manche de la primaire, le 19 septembre. Il avait recueilli 27,7% des 106 000 suffrages exprimés, tandis que Sandrine Rousseau était arrivée juste derrière avec 25,14% des suffrages et environ 3 000 voix de moins.

"Cette campagne ne pourra plus complètement être la même après cette campagne des primaires", a lancé Sandrine Rousseau après l'annonce de sa défaite. "Ce n'est que le début de quelque chose !"

Né le 27 juillet 1967 de parents enseignants, Yannick Jadot a grandi à Laon dans l’Aisne. Selon des informations du Figaro, Yannick Jadot répétera souvent que le tournant de prise de conscience sera sa participation en septembre 1986 à la manifestation d’hommage à Malik Oussékine. Après des expériences humanitaires au Burkina Faso, au Gabon et au Bangladesh dans les années 1990, il intègre Solagral (Solidarité agricole et alimentaire), une ONG spécialisée dans le suivi des négociations internationales. Cette expérience professionnelle le fait participer à la construction du mouvement altermondialiste lors des manifestations à Seattle en 1999, contre l’Organisation mondiale du commerce, ou à Porto Alegre en 2001 pour le Forum social mondial. En 2002, Yannick Jadot avait participé à la campagne de Noël Mamère à la présidentielle. Yannick Jadot a aussi été directeur des campagnes de Greenpeace France, jusqu’en 2008.