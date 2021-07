Xavier Bertrand

Dans une longue interview au Figaro, Xavier Bertrand commence par approuver l’utilisation du passe sanitaire qu'il réclamait "depuis l’accélération du variant Delta."

Concernant les étrangers condamnés, il condidère qu'ils doivent être expulsés à l'issue de leur peine : "Et que l’on ne me parle pas de difficultés d’application. Concrètement, je propose de supprimer toute attribution de visa et toute aide au développement pour tout pays qui refuserait de reprendre ses ressortissants condamnés. L’Angleterre le fait."

Xavier Bertrand ajoute par ailleurs : "Il faut prendre très très au sérieux l’offensive de l’islamo-gauchisme ou de ce que l’on appelle la culture «woke». C’est un poison sans pareil. Ces débats visent à fracturer notre société. Moi, je veux rassembler les Français. C’est une guerre, sans merci, qu’ils ont engagé contre notre civilisation, en s’attaquant à nos valeurs humanistes, universalistes et en les accusant d’être, en réalité, des instruments d’oppression et de violence."

En conclusion, le candidat à la présidence se dit "Gaulliste au sens entier du terme."