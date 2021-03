Xavier Bertrand : "Avec mon équipe, nous sommes les seuls à pouvoir éviter la victoire des extrêmes"

Alors que pour la première fois depuis des années, la gauche tout entière s'est unie derrière la candidature de la député européenne Karima Delli, Xavier Bertrand a lui présenté la liste qu'il représentera aux régionales de juin prochain. Et selon lui, elle la seule à être à même d'éviter une victoire des extrêmes, soit le RN.

Dans l'émission Dimanche en politique, il a réaffirmé que sa priorité était bien de "tout faire pour empêcher le FN de l'emporter, de gagner dans ma région et de gagner dans notre pays". Dans cette interview, il a défendu son bilan en matière d'emploi et d'industrie, indiquand que sa région attire "le plus d'investissements industriels internationaux, aussi parce qu'on met les moyens sur la table et que les gens savent que nous, l'industrie, on prend".

Le Rassemblement National était la seule opposition à sa majorité au Conseil régional depuis les dernières régionales. Le Parti Socialiste s'étant effacé pour ne pas prendre le risque d'une victoire de la liste de Marine Le Pen.

Face à lui, il trouvera la liste de Karima Delli, mais aussi cette du RN menée par Sébastien Chenu, ainsi que celle de la majorité présidentielle portée par Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites.