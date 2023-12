Voiture électrique à 100 euros par mois : Macron annonce l’entrée en vigueur dès janvier 2024

Cette mesure faisait partie des promesses de campagne d’Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022.

À partir du 1er janvier 2024, il sera possible d’avoir une voiture électrique « pour 100 euros par mois », grâce à un système de leasing mis en place par le gouvernement pour les plus modestes. Cette mesure faisait partie des promesses de campagne d’Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022.

Pour en bénéficier, il faut être majeur et habiter en France, mais aussi remplir trois conditions. Il faut tout d’abord faire partie des 50 % des ménages les plus modestes, soit avoir un revenu de référence de 15 400 euros par part et par an maximum. Cela concerne donc 4 à 5 millions de personnes. Deuxième condition : habiter à plus de 15 km de son lieu de travail, et utiliser son véhicule personnel pour s’y rendre. Enfin ce dispositif est réservé aux gros rouleurs, soit à ceux qui effectuent plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de leur travail.