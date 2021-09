Visite de Macron à Marseille : la cité Bassens nettoyée de fond en comble avant la visite du président

Le président de la République en déplacement durant trois jours à Marseille n'aura surement pas eu l'occasion de voir l'état réel des cités de la ville. Avant sa visite de la cité Bassens au nord de la ville, un grand nettoyage aurait été effectuée d'après BFMTV.

La chaîne d'information en continue rapporte que plusieurs sociétés privées de nettoyage et des paysagistes sont passées pour nettoyer la zone. Selon un témoignage il s'agirait d' « ordures et des poubelles qui n’avaient pas été ramassées depuis plusieurs jours ». D'ordinaire, le ramassage des ordure est effectué par la métropole et non par le privé, mais avant la visite du président, le bailleur aurait décidé de faire appel à des intervenants privés.

Un des habitants de la cité explique à BFMTV qu' « on est aux petits soins avec nous depuis ce matin, alors que ça fait des semaines, voire des mois, voire des années qu’on a été oubliés ».